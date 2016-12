"El arco del liderazgo", de Ancelotti.

“Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino”. (Charles Reade)

Hace un tiempo hice una selección de los 22 mejores libros que más me orientaron sobre el fútbol. La mayoría de ellos no fueron escritos por entrenadores de fútbol. Sin embargo, he visto publicados en los dos últimos años buenos libros relacionados con Marcelo Bielsa, Sampaoli, Cruyff, Guardiola, Sacchi, Unai Emery, Simeone, Luis Enrique, Vicente del Bosque, Ferguson, Mourinho, Jorge Valdano, Ancelotti… Muchos de ellos fueron escritos por colaboradores aunque con las ideas originales de dichos entrenadores. Ahora mismo es un momento muy productivo porque hemos podido contrastar enfoques y conclusiones. Si bien sigo echando en falta los textos de Arsene Wenger, Louis Van Gaal, o del fallecido Luis Aragonés…

El último libro de Ancelotti, “Liderazgo tranquilo”, me ha alimentado de buenas ideas que, de la simple observación de los partidos, no se pueden obtener el máximo de conclusiones relativas a un entrenador. En el devenir diario, los jugadores pueden salir al campo con unas instrucciones concretas pero en la práctica ejecutan otras muy distintas, las circunstancias del juego condicionan cada minuto del partido, por lo que la responsabilidad de los entrenadores es relativa. En general, éstos callan más cosas de las que dicen, mantienen el “secreto profesional” y están obligados a ser sutilmente silenciosos al opinar de sus hombres…

Ancelotti contó con excelentes colaboradores, sorprenden aquellas aseveraciones como la de que el “índice bursátil FTSE”, el tiempo medio en el puesto de los CEOS de las grandes empresas es de 5,18 años. También en la “Premier” inglesa el plazo medio es de 2,36 años; y en Italia, en Serie A, se reduce a 1,31 años. Por el contrario, en la Liga Española los entrenadores permanecen una media de 1,34 años. En otras Ligas, la NBA por ejemplo, se llega a 2,4 años por temporada. Citando el dato de las ligas profesionales inglesas en las que hubo un total de 47 directores técnicos despedidos en la temporada 2014/15, de los que 17 primerizos tendrán grandes dificultades para encontrar otro Club en el futuro… Ancelotti asegura que “Esta no es una profesión para pusilánimes”.

Se atrevió Carlo a comparar su trayectoria en diversos clubs (Juventus, Milán, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Münich) y sintetizó las fases por las que se pasa en cualquiera de ellas: 1º El cortejo; 2º La luna de miel; 3º El éxito y la firmeza; 4º Grietas en las relaciones; 5º La ruptura. Todo un “continuum” procedimental que Ancelotti lo bautizó como “El arco del liderazgo”. Sin duda, una trayectoria de “ascensos y caídas” de todos los entrenadores y cada fase acompañada de una ceremonia especial, siempre coincidente. Y otras conclusiones: “Nunca hay que creerse que basta con ser jugador para ser manager o entrenador, hay otros aspectos de la dirección técnica que tienen que estudiarse o aprenderse” (…) “De jugador crees que lo sabes todo. En realidad no sabes nada” (…) “Tienes que tener buena relación con los jugadores, pero has de ser el jefe al mismo tiempo” (…) “Siempre tendrás jugadores descontentos” (…) “La lealtad es muy importante para mí”. Es prolijo en enseñanzas y anécdotas citando que el legendario Bill Parcells, entrenador de fútbol americano, comentaba en su día: “Todo el mundo tiene voluntad de ganar, pero solo los mejores tienen voluntad para prepararse para ganar”. Carlo nos sigue sorprendiendo: “Al principio no tenía conocimiento técnico sobre cómo organizar bien el entrenamiento”. Incluso abunda mucho en el pensamiento “antiguo” de que las personas están por encima de las tácticas, los sistemas y los dibujos: “La rivalidad entre los jugadores es un problema y es necesario buscar soluciones”. También acepta: “No hay sitio para la complacencia en un club grande”. Asegurando: “Para mí es importante identificar a los líderes del equipo y a las diferentes clases de líder, para poder trabajar bien con ellos”. Singularmente esta paradoja: “Si salgo ganador es porque soy un tipo tranquilo; del mismo modo si salgo perdedor también es porque soy un tipo tranquilo”.

Ancelotti no deja de sorprenderme por su transparencia: “El ciclo natural de los managers en general determina que la razón por la que son contratados al final se convierte en la razón de su despido”. Igual que citó aquel momento en el Real Madrid que aparecieron “ciertas estadísticas” de UEFA que provocaron críticas hacia el equipo “para que trabajasen más los jugadores”, cuando en realidad “yo necesitaba dar descanso a los jugadores, un mes con lesiones y agotamiento… Si habíamos ganado 22 partidos seguidos, algo teníamos que estar haciendo bien”. Fue un momento clave para mostrar su auténtica personalidad: “Yo en vez de buscar a alguien a quien echar la culpa, prefiero buscar soluciones”. Incluso aparecen en el libro opiniones de Cristiano Ronaldo: “No esperaba que fuese tan buena persona. Es muy modesto, cosa poco habitual en el mundo del fútbol. Trata a todos por igual. Nunca desprecia a nadie por estar a su nivel; y siempre escucha…” Carlo Ancelotti opinó: “La confianza mutua es la pieza que corona la pirámide relacional, pero hemos de demostrar que merecemos confianza desde el minuto uno de nuestra relación con el talento ajeno”. (…) “Es muy importante trabajar con personas sinceras”. Otros colaboradores aseguran: “No se dejaba doblegar por las presiones de nadie. Tomaba sus propias decisiones”. (…) “Carlo es una persona organizada y muy flexible”. Y una constancia del libro: Lou Gerstner en IBM: “Los CEO eficaces son invariablemente los preocupados por las personas”. Citando opiniones de un artículo en Fortune, 21.junio.1999: “¿Por qué fracasan los CEO?... Porque no consiguen que se hagan las cosas”. En la citada revista se insistía: “Las personas primero, la estrategia después”. Una muestra que resume la personalidad de un entrenador “tranquilo” que Carlo Ancelotti lo sigue al pie de la letra… Quizás, por todo eso, lidere la Bundesliga en este momento con el Bayern de Münich…

Salamanca, 25 diciembre.2016.