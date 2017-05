Zizou triunfó con su Real Madrid 2016/17

“Impón tu suerte, aprieta tu felicidad y ve hacia tu riesgo. Al mirarte se acostumbrarán”. (René Char).

Final de la Liga 2016/17, ganó el Real Madrid después de la victoria en Málaga por 2-0. Ya en la rueda de prensa previa, con la sonrisa en los labios, Zinedine Zidane aseguró: “Muchos no quieren que gane el Madrid. Siempre fue así”. Añadiendo: “Sabemos lo difícil que es ganar una Liga. Es muy duro. Son 38 jornadas. Nos queda el partido más complicado”. Señalando de manera positiva que “sabemos que dependemos de nosotros mismos”. Sin duda, como reconoce públicamente Iniesta, “El Real Madrid fue el equipo más regular”.

Pero en esta tarea monumental, Zinedine Zidane ha aportado valores singulares. Sin duda, ha generado aspectos hasta ahora no practicados. El francés Frederic Hermel, contertulio en numerosos programas deportivos españoles, escribió un artículo muy sentido, y a partir de un verso de René Char, traducido a su manera, hace una síntesis específica: “Impón tu suerte: El técnico ha sabido recoger la oportunidad que el club de su vida le ha regalado y no ha malgastado lo que él mismo siempre presenta como una suerte. Y ha impuesto su criterio”. Continuando: “Aprieta tu felicidad: Todo le gusta en su día a día y no deja escapar ningún momento de su vida de entrenador del Madrid. Porque sabe que, por lógica, un día se acabará, disfruta de cada momento. Incluso del simple hecho de mirar los árboles y las flores al llegar a Valdebebas por la mañana”. Rematando: “Ve hacia tu riesgo: Zizou ha hecho numerosos cambios y durante los partidos y a veces se atrevió a dejar a Cristiano fuera de la convocatoria cuando lo menos arriesgado hubiera sido ponerle de titular. Pero todavía hay mucha gente que le critica por no entender sus decisiones. Al mirarte se acostumbrarán…”

Z. Zidane ha sido el creador de las “rotaciones salvajes” en esta Liga 2016/17, hasta nueve jugadores introducía en la alineación para dar descansos a los teóricamente titulares. Todo el mundo dudaba pero lo soportaron, hipócritamente, porque ganaba. Incluso el “Equipo B” del Real Madrid jugó siempre bien y ganó. Hasta la fecha, ningún entrenador se había atrevido a tanto aunque todos los entrenadores manejan el falso discurso de que “en mi equipo no hay titulares ni reservas”. ¡Falso!. Con Zidane ha habido titulares y reservas pero todos han aportado en gran medida, dando mayor confianza colectiva a una amplia plantilla. Ha sido la constatación de una metodología puesta en práctica con éxito total que superó cualquier otra teoría.

Decía Alex Grijelmo: “El manejo de Zidane en las alineaciones de esta temporada ha logrado que se popularice la locución “segunda unidad”… El origen cercano se halla en el baloncesto. En ese deporte, el equipo titular va rotando para descansar, y a veces se hallan en la cancha, todos juntos, esos jugadores a los que se considera suplentes o que suelen disfrutar de menos minutos. Y entonces se dice que participa la “segunda unidad”…. Pero a su vez estos deportes tomaron la expresión del cine. En este mundillo, se llama “segunda unidad” al equipo que se encarga de preparar y rodar las escenas de acción o de riesgo, que pueden contar incluso con su propio director”.

Total, que Zidane encargaba las “escenas de riesgo” a los menos habituales. Tampoco es eso. Porque en los partidos “macho” siempre salían los llamados “titulares” que están en la mente de todos. Luego se producía el debate típico, ¿por qué no juega Isco, o James, y deja de jugar Bale, o Benzema…? Lo que se aprovechaba para hacer aparecer la figura del presidente Florentino mangoneando en la sombra y haciéndole las alineaciones a Zidane. Hasta hubo quien aseguró que el equipo jugaba mucho mejor cuando Cristiano Ronaldo, o Benzema, no estaban en el campo. El colmo de los desatinos. Igual que si yo dijera que mi empresa funciona mucho mejor cuando el director se va de vacaciones… Los periodistas nunca se atrevieron a hacer esta ridícula aseveración respecto a sus propios medios… Y Grijelmo continuó su artículo: “Y el cine tuvo por su parte el precedente del vocabulario militar. En el lenguaje de los ejércitos profesionales, se llama “segunda unidad” a una fracción de la fuerza que está dispuesta para reemplazar en el ataque a la primera o para reforzar su acción. En el año 1826, el especialista Evaristo San Miguel escribía en su obra Elementos del arte de la guerra: “Evoluciones de línea. Así como hemos formado la segunda unidad de la línea de batalla con seis batallones en la infantería, la compondremos con ocho escuadrones en la caballería. Estos escuadrones estarán formados en una misma línea de batalla con intervalo de ocho a diez pasos”.

Zizou ha triunfado con sencillez, humildad, humanidad, sonrisa y saber estar permanente, sobre todo ganó la batalla de los contactos con la prensa… Y nunca se enfrentó a nadie de manera agresiva. Ahora preparará la “Champions League” contra la Juventus. En todo caso, las victorias deportivas son las que le dan respaldo, nada nuevo en este mundillo de “ganadores”…

Salamanca, 22 de mayo de 2017