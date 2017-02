¡#YoSoyClaudioRanieri!

“Seguimos soñando junto con los hinchas, y queremos seguir soñando. No nos despierten, por favor”. (C.Ranieri).

En la pasada temporada, el Leicester inglés ganó la “Premier”, contra todo pronóstico, siendo el italiano Ranieri su “entrenador milagro”. Escribí ya mucho sobre su forma de fichar, de jugar, de competir de una manera raramente eficiente; y de cómo pudo ganar el Campeonato con un equipo repleto de buenos jugadores aunque poco conocidos. La afición explosionaba de alegría con su equipo porque venían de sufrir en categorías inferiores. En esta temporada 2016/17, después de haber sufrido el acoso de otros equipos por los mejores jugadores, el equipo pudo configurarse al fin aumentando las expectativas económicas de toda la plantilla. El jueves 23 de febrero, el Leicester ocupaba una de las últimas plazas de la “Premier”, mientras que en “Champions”, recientemente, había conseguido un resultado de 2-1 contra el Sevilla. O sea, un resultado más que aceptable con el tercero de la Liga española. Pues bien, el jueves se anunció la rescisión del entrenador Ranieri. Mi reacción fue inmediata en “Twitter”: “El Leicester acaba de dar la baja a Ranieri. Toda una inmoralidad imperdonable en este fútbol inmoral. Me borro de este equipo…” ¿Soy un sentimental? Esta decisión fue cobarde en este mundo individualista y alcahuete, se comenta que algunos jugadores le han hecho la cama…

“El fútbol lo devora todo…” Después de nueve meses que los llevó a la gloria, lo que nunca habían catado en 133 años, el cuento de hadas se desvaneció y la carroza mágica se convirtió en calabaza. Es verdad que Leicester está cerca del descenso y a dos puntos del último clasificado. Una vez más la paciencia desapareció no hace tanto parecía inaudito en el fútbol británico. Ranieri los había convencido la temporada pasada de que podían ganar, luchando todos hasta sumar 81 puntos siendo el mejor visitante de la “Premier”, perdiendo tan solo tres partidos. Un entrenador venerado al que le cantaban al ritmo de “Volare”, como un ídolo, ahora le han repetido la misma canción pero para despedirlo. Aquel viaje fascinante acabó con esta decisión catastrófica para el fútbol... Gary Lineker cuestionó el fichaje por el Leicester en su día y ahora asegura que “Ranieri enamoró a todos. Deberían hacerle una estatua”. El club hizo un comunicado: “Es la decisión más difícil que hemos tomado, pero los intereses del club a largo plazo deben prevalecer sobre lo sentimental”. Son de piedra. Lineker amplió: “Echar ahora a Ranieri es inexplicable, imperdonable y tristemente desgarrador”. El míster José Mourinho aseguró: “Esto es el fútbol moderno, Claudio. Sigue sonriendo amigo, nadie puede borrar la historia que hiciste”. El Leicester se había convertido en el equipo de todos, lamentablemente su propietario lo ha recuperado para sí mismo, ¡pues para él toda su basura que yo me borro…! Mucho del valor de su marca lo pierde ahora sin Ranieri…

Como la ocasión lo requiere, ahí quedan frases muy representativas para esta situación:

** “Hay sólo dos certezas en la vida. La gente muere y a los entrenadores los despiden” (Eoin Holand, ex DT Irlanda).

** “En la mente del público, los jugadores ganan partidos y los entrenadores los pierden” (Bryan Robson).

** “Un entrenador es responsable del 10% de las victorias y del 90% de las derrotas” (Didier Deschamps).

** “Los entrenadores más ricos son a los que más veces han despedido” (J. Mourinho).

** “Los entrenadores son como el pescado. Pasado un tiempo empiezan a oler” (G.Trapattoni)

** “Firmar el contrato es el momento de gloria. A partir de ahí la situación empeora”. (Carlos Queiroz).

** “Hay 2 tipos de entrenadores: los que acaban de ser despedidos y los que están a punto de serlo” (Howard Wilkinson).

** “No es algo sencillo lo que veo. Es el mejor espíritu de equipo que recuerdo en toda mi carrera. Y también hablo de lo que viví como futbolista”.

** Hemos encontrado algo que funciona por sí mismo así que por lo menos, tenemos que respetarlo hasta el final. (Claudio Ranieri).

Claudio Ranieri se despidió con una carta maravillosa: ”Ayer mi sueño murió. Después de la euforia de la temporada pasada y coronarnos campeones de la Premier League, todo lo que soñaba era seguir en el Leicester City, el club al que amo, para siempre. Tristemente esto no va a suceder. Quiero agradecer a mi mujer Rosanna y a toda mi familia por su apoyo incondicional durante mi tiempo en Leicester… Principalmente tengo que darle las gracias al Leicester City FC. La aventura fue increíble y vivirá conmigo para siempre. Gracias a todos los periodistas y a la prensa que estuvo con nosotros y disfrutó haciendo reportajes de la historia más fantástica jamás contada en el fútbol. Gracias de corazón a todos en el club, a todos los jugadores, a todo el cuerpo técnico, todos los que estuvieron allí y formaron parte de lo que logramos. Pero sobre todo a los aficionados. Me llevasteis en vuestros corazones desde el primer día y me quisisteis. Os quiero también. Nadie podrá nunca quitarnos lo que logramos juntos. Espero que penséis en ello y sonriáis cada día de la misma manera en que yo siempre lo haré. Fue una etapa maravillosa y de felicidad que nunca olvidaré. Ha sido un placer y un honor ser campeón con todos vosotros”.

El fútbol sigue enseñándonos hasta las malas mañas… #¡YoSoyClaudioRanieri!

Salamanca, 27.febrero.2017.