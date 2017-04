¿Son posibles otras ideas en el fútbol?

“Todo el mundo ama a un buen perdedor”. (Kin Hubbard).

En los últimos años parecía que el único fútbol posible era el generado por los equipos de Pep Guardiola con un juego único, verdadero, indiscutible, culturizado, la fórmula mágica para toda la vida futbolística globalizada. Contracorriente, me he negado sistemáticamente a aceptar una idea tan inamovible. Y me alivió, con el tiempo, escuchar al propio Pep que renegaba tanto del “tiki-taka” como de la posesión sin otros fundamentos básicos. De hecho, el Barcelona de Luis Enrique aplicó variables al margen de la unicidad de Guardiola y también ganó… Muy por encima de las tácticas mágicas que se quieran inventar sus equipos ganaron porque Messi estaba allí resolviendo los momentos críticos… Antes del partido en Málaga aseguraba Luis Enrique: “Si no ganamos en Málaga la cosa se complica. Las cuentas de la lechera están muy bien, pero se cumplen muy pocas veces… “Veo a mis jugadores capacitados para ganar los ocho partidos, pero también hay otros equipos capacitados para ganarlos todos. Es una trampa peligrosa. El objetivo es ganar los que quedan, pero es evidente que será difícil”. ¿Curioso, no…? El Real Madrid empató contra Atlético de Madrid y a las pocas horas el Barcelona perdió en Málaga… ¡Fútbol es fútbol…!

Me gustó la entrevista (ElPais, 11.marzo.2017, Ladislao J.Moñino) realizada a Lucas Alcaraz. “¿Qué hay en la cabeza de entrenador que siempre entrena equipos en dificultad? – Es una búsqueda continua de soluciones. Hay dos cosas: una que hay que sacar lo mejor de cada jugador y dos, que cada semana hay que buscar un recurso a través del mensaje y la motivación, porque hay muchas semanas que son difíciles porque se dan resultados que te van alejando del objetivo y hay que mantener a la gente en tensión y con la ilusión por lograr el objetivo”. Continuó Alcaraz: “Creo que Simeone… ha traído registros interesantes, utilizando sistemas alternativos en cada partido. También ha ido adaptando al equipo al tipo de delanteros que tenía… Nos ha enseñado a manejar las virtudes de los jugadores”. Del mismo modo, opinó de Sampaoli: “Hace partidos muy intensos y verticales donde pasan muchas cosas, tan pronto juegan elaborando como están muy largos y presionando. Tiene muchos registros… el Sevilla es un equipo que, siendo vertical, si tiene que dar cuatro pases atrás en el inicio del juego los da… están preparando para luego cogerte uno contra uno cuando verticalizan y ahí son mejores que la mayoría”. Alcaraz se sinceró: “Para mí el Granada es un grande, colma mis aspiraciones y mi génesis como entrenador y como persona. Entrenar a un grande no es una cosa que me quite el sueño, no me veo… Para mí, un entrenador de un equipo tipo Madrid o Barça gestiona cosas que me generan menos satisfacción que las de un equipo modesto que compite en menos partidos y que tiene más sesiones de entrenamiento para trabajar y modificar el juego, que es lo que más me gusta.” (…) “En el fútbol español somos un poco catetos, vemos una línea de tres centrales y empezamos a dudar de todo lo que pasa. Si hay una línea de cuatro no hay críticas al sistema, pero si vemos una línea de tres pensamos que está pasando algo raro”. Ideas claras pero volvió a perder contra Valencia el día 9 de abril.

Hace ya fechas que Pep Guardiola fue eliminado con su Manchester City en “Champions League” por el Mónaco del portugués Leonardo Jardim. Y las críticas caníbales contra Pep aparecieron. Corría el 14 de marzo de 2017. Unos días antes, Kurt Hegerich, ex vicepresidente del Bayern, había asegurado en “El Correo”: “Guardiola tiene un defecto, le falta aspecto humano”. Añadiendo: “Trajo ideas nuevas sobre la forma de jugar, pero tuvo mala suerte”. Y siguió: “Si te pregunta, ¿cómo estás?, no lo hace con este gesto (tiende la mano con franqueza). Guardiola hace más bien así (Se echa hacia atrás con un gesto distante). Esto para mí es un defecto si diriges a personas. Pero con él dominamos la Bundesliga”. Jürgen Klopp ya declaraba en vísperas del duelo entre Liverpool y Manchester City: “Es injusta la corriente de opinión adversa hacia Pep Guardiola por no haber repetido en la “Premier League” el impacto que tuvo en el Barcelona: Creo que no se pueden comparar los equipos. No es lo mismo un equipo con Messi que sin Messi, ni con Iniesta o sin Iniesta. O un equipo con Xavi en su mejor estado de forma con otro en el que no jugó. No se puede hacer ninguna comparación. Simplemente debemos entender lo que ha hecho en cada equipo en el que trabajó”. ¿Confirma mis propias ideas…?

En noviembre de 2016 se enfrentaron Las Palmas y Eibar, “dos formas antagónicas de entender el fútbol” según el periodista Arkaitz del Amo. En realidad, a Quique Setién como a José Luis Mendilíbar les gusta el juego a través del balón (Ambos fueron jugadores estilistas), si bien Setién se dirige hacia un fútbol de más control y posesión con asociaciones próximas de jugadores, mientras que Mendilibar quiere llegar más veces a la portería contraria aunque su equipo se alargue pero siendo muy exigente en la solidez defensiva del conjunto. Algo así como la comparación del Barcelona de Guardiola y el de Luis Enrique, ¿cuál de ellos es mejor? Al fin y al cabo, ambos equipos son ofensivos a su manera, tanto Las Palmas como Eibar. El cántabro asegura que el Eibar es “un equipo aguerrido, disciplinado y riguroso, con jugadores que aparecen en momentos precisos, sin necesidad de tener ocasiones o mucha posesión del balón”. Por otra parte, Las Palmas “aburre a las cabras” por su exceso de control y poca profundidad, apático en otras ocasiones sobre todo en la fase de recuperación de balón. En todo caso, ambos entrenadores han situado a sus equipos muy bien cuando no hace tanto jugaban en Segunda División. En la jornada del 9 de abril, Las Palmas ganó holgadamente al Betis con su fútbol habilidoso aunque en esta ocasión con gol y buena defensa; y el Eibar ganó fuera de casa nada menos que al Celta por lo que ya empieza a aspirar a puestos europeos…

Salamanca, 10.abril.2017