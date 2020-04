Síntesis tercera (Énfasis en el fútbol y el balón) del 7º, 8º y 9º libros ya publicados.

“El fútbol tiene herramientas, modos, maneras, estilos, y las partes son un componente del todo”. (Fútbol bueno # Jogo bonito).

Fútbol bueno#Jogo bonito. (2015).

“¡Estoy hasta ahí... de la falacia del "Tiki-taka"! El propagandismo barato llegó de nuevo a niveles indeseables, al menos para mí: “Hay una corriente que lo presenta como una cultura, como un estilo, como un modelo irrenunciable... Y como tantas otras veces me he cabreado porque, otra vez, estamos confundiendo al personal...”

“Digo que el "Tiki-taka" me suena a sucedáneo, a adjetivo gratuito del fútbol de toque, a "chiquilicuatre" futbolístico donde las formas son más importantes que el fondo. Y cuando se utiliza la cacofonía "Tiki-taka" se dan por sentados una serie de principios y conceptos que no lo comprende todo..."

“El toque es una fórmula para jugar el partido, pero el fútbol tiene otros objetivos: Tocar para qué; tener el balón en función de qué objetivos; apoyar al compañero para facilitarle la posesión y no perderla; si no hay desmarques el toque es un entretenimiento insulso; si no se superan líneas y se crean superioridades el toque es "Tiki-taka", o sea, es fútbol en broma...”

Un fútbol deconstruido (2016).

“Angel Cappa, hace unos años, insistía sobre las modas que aparecen en momentos sobre el fútbol en aquella ocasión se insistía mucho sobre “la presión”; “la agresividad”; “la concentración”… Él siempre se preguntaba: “¿Para qué se presiona si luego no hay un plan previsto para cuando se posee el balón?”.

“En una entrevista reciente a Z. Z. (Zinedine Zidane) le preguntaron al respecto del fútbol (Rafael J. Alvarez, ElMundo.es, 31.01.2015): “Yo sin el fútbol no sé qué sería, jamás pensé en hacer otra cosa. Por eso soy entrenador. Es lo que me anima todos los días. Y el fútbol sin mí sería lo mismo que es. Nosotros somos jugadores, tenemos un tiempo y pasamos… Cuando pienso en un balón pienso en mi vida. Me ha dado la alegría, los amigos y la familia. Todo…. Un balón siempre es una tentación. Siempre que hay un amigo con un balón o paso por la calle y hay un balón, yo le doy…”

“Sin embargo, son “ilógicos” y poco recomendables los entrenamientos con niños cuando a éstos se les hace dar vueltas al campo en ausencia de balón; éste a su vez no se adecua en tamaño y peso para que un niño lo maneje con cierta facilidad; los niños hasta los 12 ó 13 años deben aprender a mejorar la técnica en el manejo y no subir cuestas, ni escalones, ni tirarse al suelo, ni saltar, ni arrastrarse por el suelo…”

“Y todo ello en un contexto de entrenamiento globalizado, relacionando lo físico, lo técnico, lo táctico, lo estratégico y lo psicológico, aunque algunos aspectos todavía en estado embrionario, básico… Las actitudes de cooperación con sus compañeros son fundamentales.

“Es “ilógico" que los niños hagan otras cosas que no sean las acciones de jugar a la pelota, con juegos aplicativos que le ayuden a mejorar el manejo del móvil-balón, sobre todo, y muy poco a poco vayan asimilando otros conceptos tácticos y de colaboración para hacer equipo…”

“En “w.cubonegro.orgfree.com” leí una “ilógica” descripción “Fútbol – por un extraterrestre”: “Cuando fui a la Tierra, vi una extraña escena que creo merece ser contada por su ridiculez. Hay muchos animales corriendo en un rectángulo de pasto para conseguir pegarle a un pedazo de vaca muerta de forma esférica. La mitad viste un tejido de plantas de un color y la otra mitad viste un tejido de plantas del mismo tipo pero de un color contrastante. Corren, patean y sudan. Sus miradas son inexpresivas. A veces se pegan entre sí mismos y gritan. Dos trozos de metal doblados se ubican enfrentados en los lados más alejados del rectángulo. Esperan ser atravesados por el trozo que fue extraído de un cadáver para que los animales lo pateasen. Gana el grupo de bestias que haya logrado que dicha esfera atraviese el espacio circunscripto por el metal doblado más veces durante un período de tiempo insoportablemente largo”.

El fútbol y “La Opinática”. (2017)

“Decir que pagaron para ver a 22 mercenarios dar patadas a un balón es como decir que un violín es madera y tripa, y Hamlet, papel y tinta”. ( J. B. Priestly).

“Luis Gavotto, en “El lado opuesto del gol”, escribió estrictamente sobre fútbol: “Parece un juego sencillo, un común y vulgar deporte consistente en correr como locos detrás de un balón, pateándolo con ira demencial o acariciarlo irreverentemente, convertido en una práctica viciosa provocándonos diversos comportamientos y nivel de pasión”.

“Opino que... atacando bien en el partido se dispone de la inmediatez para defender ordenadamente cuando se pierde el balón; y, defendiendo bien, se construyen los cimientos de un próximo ataque”.

“Opino que... siempre jugaré al fútbol en mi cabeza, mientras quede sustancia gris. Físicamente ya no es posible, corazón, pulmones, piernas, ya no soportan los ritmos de un partido. Pero la mente se mantiene joven si se conciben nuevas aventuras en un juego soñado, nuevas formas de organizarse en torno a un balón virtual, jugadas ocurridas y por ocurrir como en toda una vida dedicada al balompié...”

“Trapattoni, un clásico de los entrenadores, es muy claro: “… hay equipos que tocan el balón durante media hora sin tirar nunca... ¡yo con esto me duermo!”

“En realidad, es el reflejo del fútbol de hoy, donde una cosa es la propaganda, el partido que enfrentará a Cristiano frente a Griezmann plagado de estadísticas, de fotografías o de tiros a gol. Pero a partir de ahí hay otro cartel poseído de futbolistas más baratos, acostumbrados a vivir a la sombra o a no tirar penaltis ni golpes francos… No ha habido reflejo más sincero que esta Eurocopa, incluida la propia Francia, capaz de ganar la semifinal a Alemania sin apenas emplear el balón… Hoy, en pleno 2016, el fútbol ya es otra cosa. Hasta en Portugal, que siempre fue característica por un espléndido toque de balón…”

“Joaquín Caparrós, escribió: “Si en los últimos Mundiales España y Alemania habían puesto de moda el fútbol combinativo, en esta Eurocopa aumentó una tendencia que quizá sea predominante en los próximos años: el aspecto físico fue más importante que el cuidado del balón, las acciones individuales primaron sobre la construcción colectiva. La final fue un claro ejemplo de ello”.

Salamanca, 13. Abril. 2020