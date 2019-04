Sinceramente, ver el fútbol con un solo ojo es limitarse

“Cierra los ojos y verás” (Petrus Jacobus Joubert).

Sin duda, se desvirtúa el enfoque si se quieren ver las cosas solo con un ojo, a la vez que se desprecian el resto de visiones. En diciembre.2018, Juan Castro entrevistó a Xavi Hernández, ex del Barcelona. “Cuesta mucho ganar. El nivel de entrenadores, desde la aparición de Pep, ha crecido mucho en España. Están muy preparados. El otro día vi un Español-Betis y fue un muy buen partido, porque ambos técnicos (Rubi y Setién) querían ganar. Fue fantástico. Pero yo me lo veo todo, hasta esos choques en los que nadie quiere el balón y es a ver quién falla. El fútbol es genial siempre” (…) “En un Mundial los entrenadores son más prácticos por el miedo a quedarte fuera. Un error y ciao. Y los entiendo, yo soy de otra escuela, de tener el balón y asumir riesgos, pero el 70 u 80% en un Mundial no los asume y espera una ocasión para marcar. Es una pena”.

Y le siguieron preguntando: “¿Quién juega bien hoy al fútbol? – “Yo no tengo la verdad absoluta, solo defiendo un estilo. Jugar bien, para mí, es tener el balón… Jugar bien es encadenar 20 ó 30 pases para encontrar espacios o un hombre libre. Para otro técnico, jugar bien será estar arropado, que no haya espacios e ir al contragolpe. Todo es respetable en esto del fútbol”. No hace tanto que Xavi se mostraba más drástico en sus percepciones futbolísticas: “El Chelsea de Sarri juega bien, a ratos aunque sea. Me gusta verlos por su protagonismo con el balón. El Betis, el Arsenal de Emery, el Barça, la España de Luis Enrique, el Tottenham de Pochettino, sin hablar de Guardiola, que es el número uno en esto. Mi referencia como técnico”.

Y, con todo, sin desmerecer para nada sus pensamientos, el día 17 de abril Guardiola se llevó un nuevo varapalo al no clasificar al Manchester City y perder contra el Tottenham la eliminatoria (1-0 perdió el primer partido y ganó el segundo por 4-3.). Y no es la primera vez por cuanto en el Bayern de Münich ya sufrió dicha decepción. Un tanto infantil su argumento de que “a él no lo contratan para ganar la Champions sino para cambiar el modelo de juego”. Pero hay datos “malditos” que le aprisionan, se comenta que los últimos equipos de Guardiola invirtieron más de 800 millones de euros; y lo más contundente, en el Bayern de Münich ya no se juega al estilo Guardiola, incluso muchos aficionados y jugadores alemanes repudiaron su estilo “aburrido” así como los directivos del Bayern.

Y Xavi siguió atreviéndose: “Yo creo que Julen quiso ordenar mucho al Madrid, cosa que no habían hecho en los últimos 15 ó 20 años, sin un orden absoluto. Julen es muy metódico, de trabajar los onces en una línea, de presión alta… y el Madrid no se acostumbró. No le dieron tiempo”. (…) “En el curso de entrenador te lo dicen: “Te llamas Xavi, pero, si pierdes, puedes estar en el parto en 0,1 segundo”. (…) “El Barça siempre quiere el balón. Y presiona alto. Nunca se perdió la esencia, ni siquiera con el Tato Martino, con el que no se ganó nada. Luego hay matices. A Luis Enrique, por ejemplo, también le gustaba las transiciones rápidas, que casi no las habíamos trabajado con Guardiola; Valverde es más práctico en el 4.4.2., más ordenado tras presión. Son matices dentro de la esencia…” Me parece una exageración que se diga ahora que el Real Madrid haya jugado desordenado en los últimos 15 ó 20 años, podría haber dicho 30 ó 40 y quedarse tan chulo, esa visión no está impregnada de mucho rigor futbolístico y precisamente no tiene contrastadas dichas opiniones. Por mi cuenta y riesgo, cito a vuelapluma, yo he visto jugar al Real Madrid de Leo Benhacker; al de John Toshack; al de Antic; al de Hiddink; al de Arsenio Iglesias; al de Rafa Benítez; al de Camacho junto con Di Stéfano; al de Capello; al de José Mourinho; al de Benito Floro; al de Jorge Valdano; al de Jupp Heynkes; al de Luxemburgo; al de Pellegrini; al de Ancelotti; al de Vicente del Bosque, etc., y con todos he visto momentos de fútbol excelente, emocionante, competitivo, estético, desarrollado por futbolistas muy capaces de competir en distintas condiciones y modelos de juego… Porque eran entrenadores de primerísimo nivel y con gusto por el fútbol asociación en la mayoría de los casos. Y cientos de grandes jugadores podían dar fe de ello, porque entre otras cosas el Real Madrid siempre quiso el balón, siempre quiso el protagonismo, siempre quiso ganar llegando muchas veces a la portería contraria y con menos pausa que el Barcelona. ¿Por qué Xavi Hernández tiene tales fijaciones comparativas con el Real Madrid? Ganas de complicarse, mentalmente.

Le siguieron preguntando: “¿Qué cree que le aportaría a usted una charla con el Cholo?” - “Sería muy productiva, seguro. Me puede gustar o no su estilo, que no lo comparto, pero hay un hecho claro: sus jugadores van como cohetes. Tiene una gestión de grupo excelente, los tiene motivadísimos. También digo que ni Barça ni Madrid, sobre todo el primero, se pueden permitir jugar así. En el Barça no se entendería que viniera un Simeone a su banquillo. Sería contracultural. Cruyff nos enseñó un camino y sería romper con el molde. El Cholo es otro estilo, siendo un excelente entrenador… Se dice que los partidos del Atlético no divierten… Pero en el fútbol cabe todo. Yo creo que lo fácil (Xavi no se refiere al Atlético aquí) es destruir, no crear. Lo fácil es despejar. Lo difícil es combinar, proponer en el juego, pasar. Pero es lo más bonito al final: ganar disfrutando y siendo superior al rival con el balón”. Y nos deja una reflexión que a mí concretamente me congratula porque he orientado mi crítica en ese sentido: “El Iniesta y el Xavi de 2006 eran muy criticados también, como ahora Asensio o Isco, porque no ganábamos. El camino lo tenemos, pero ganar cuesta mucho. Lo que se hizo fue tan histórico… pero volveremos”.

Eso es lo más simple del fútbol, aceptar que aplicando múltiples fórmulas se puede llegar a ganar. Y lo más rígido, lo más autoritario, lo más “cenutrio” es seguir pensando que “lo mío es lo mejor”. El entrenador Pochetino se lo acaba de demostrar a Guardiola ganándole la eliminatoria de “Champions League”, con un estilo de juego pausado, sin renunciar al ataque, con calidad de sus futbolistas, con goles, con entusiasmo, y precisamente el Tottenham no se gastó un euro en los dos últimos años porque no realizó ningún fichaje y soportando lesiones fundamentales como la de Kane. Precisamente, una cuestión que ahora se la critican al presidente del Real Madrid es que traspasó, “incomprensiblemente”, al mejor jugador del equipo que le garantizaba 50 goles anuales y no aportó contribuciones de otro tipo. Quizás la postura de Florentino Pérez fue un enfoque equivocado, lo más lamentable es que no aportó ningún relato ni explicación a su plantilla ni a sus hombres, cuando también había perdido previamente al entrenador Zinedine Zidane. Situaciones como ésas son un lamentable ejemplo de ver el fútbol con un solo ojo, despreciando a todo el entorno. Y las consecuencias se han visto, ningún trofeo salvo el del “Mundialito”.

Aunque no hay mal que por bien no venga, Zinedine Zidane se ha incorporado como entrenador en una segunda etapa a final de temporada ya con todo perdido ¿qué cambió en la mente del entrenador en 9 meses? ¿por qué ahora sí y entonces no?; de nuevo, con buen espíritu, con ganas de hacer evolucionar la plantilla… ¿El fútbol es simple o complejo si queremos descifrar cuestiones como éstas? Y este entrenador, como futbolista, utilizaba mil ojos demostrando que su visión de entrenador puede ser superior a la mayoría, y sin darse mayor importancia. Personajes como éste pueden simplificar el fútbol en su desenvolvimiento futuro. En la otra acera, el “antihéroe” Valverde ha ganado la Liga con el Barcelona, casi sin darse importancia, con partidos oscuros, pero siempre mejor que los contrarios y en tres competiciones: Copa del Rey, Liga y en semifinales de “Champions”. En general, practicando un 1.4.4.2, adaptando los nuevos fichajes, defendiendo aceptablemente, atacando con la misma templanza de siempre y, por supuesto, el equipo entregado al fenómeno Messi. Éste, hasta con antifaz, sería capaz de dirigir a los suyos con esa apariencia de futbolista despistado que todo lo visiona sin darse importancia.

Salamanca, 26. abril.2019.