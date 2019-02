Simples pensamientos de fútbol...

“¡Fútbol es fútbol!” (Vujadin Voskov).

Cada epígrafe señalado, entre dos equipos de 11 en pleno juego, podría ser objeto de una tesis futbolística, el desarrollo amplio de cualquier pensamiento nos acompañaría a un mejor entendimiento del fútbol actual a todos. Observen que, en ningún momento, significo que el fútbol sea una constelación de dibujos y formaciones con las que tanto nos marean los periodistas como si dichas configuraciones fueran el fútbol mismo.

Tampoco lo son esas figuras reiterativas con las que nos deleitan de vez en cuando, pesadamente: “tres centrales”; “doble pivote”; “trivote”; “carrileros”; “9 falso”; “tridentes”; “presión adelantada”; “juego posicional”; “tiki-taka”; “rombo”; “cuadrado mágico”; “simetrías atacantes”; “jugar desde la defensa”; “VARárbitro”; etcétera.

Estos pensamientos muy sentidos, sencillos, evidentes, creativos, transparentes, poéticos, simples:

** El fútbol forma parte de mi vida, un compañero inseparable.

** El fútbol es un disfrute prioritario si te dejas llevar por los sentimientos.

** El fútbol eriza nuestra piel, como los toros, la música, la risa de un niño...

** El fútbol es complejo, a mayores fundamentos más sencillo se juega.

** El fútbol se simplifica si se prescinde de rebuscamientos chulescos.

** El fútbol barroco gusta a la gente, mucho menos si no sirve para ganar.

** El fútbol minimalista, si coinciden las once conciencias, es lo máximo.

** El fútbol bueno no siempre es “jogo bonito”. Y viceversa.

** El fútbol no solo admite fórmulas mágicas, únicas e indiscutibles.

** El fútbol admite todos colores del arco iris, no es monocromo,

** El fútbol no se gana como sea, siempre el qué y el cómo se distancian.

** El fútbol se jugará estético, ataque, defensa, golear sin ser goleado.

** El fútbol no es rugby, posesión, control, toque, regate, tiro, gol con pies.

** El fútbol no es de los entrenadores, son expulsados sin razón al perder.

** El fútbol es de los jugadores, sobre todo cuando ganan.

** El fútbol es de los niños del barrio, sin porterías, sin árbitros, sin reglas.

** El fútbol es bonito si se quiere ganar, ya no tanto si no se quiere perder.

** El fútbol suma gozos, esfuerzos, habilidades, creatividades, amistades.

** El fútbol reúne cualidades atléticas, técnicas, mentales, psicológicas.

** El fútbol se juega por futbolistas inteligentes, entrenados, con oficio.

** El fútbol, si el equipo gana, es la pura extensión del cielo en la tierra.

** El fútbol es una expresión contemporánea de pasiones indescifrables.

Por todo lo señalado, y como resumen espectacular de estos pensamientos de fútbol, me gustaría concretar la idea sobre fútbol que el escritor Eduardo Sacheri nos transmite: “Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida. Pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol”.

Salamanca, 7 de febrero de 2019.