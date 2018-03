Sabidurías útiles para el fútbol. 1 de 2.

“La sabiduría inútil sólo se diferencia de la tontería en que da mucho más trabajo”. (Proverbio sueco).

Todos los días, el fútbol ofrece enseñanzas mostradas por sus protagonistas y no exclusivamente por los ganadores. Conocimientos que, muchas veces, no se adquieren ni en la escuela ni en la universidad, sino que son fruto de la actividad ordinaria, del perfeccionamiento de la empatía, incluso en las competiciones callejeras celebradas en los solares de barrio. Del mismo modo se producen, en todas las competiciones futbolísticas, situaciones de difícil entendimiento, aunque las experiencias de la gente del fútbol se van sedimentando con una formación práctica determinada, con un bagaje de habilidades profesionales, con un específico comportamiento… En suma, un compendio de conocimientos que se van acumulando hasta conseguir la sabiduría singular para jugar bien al fútbol.

Pongamos por caso al tenista Nadal, tan admirado no solo por sus capacidades técnicas sino sobre su forma de ser, de competir, tan admirado por su fuerza mental… Su entrenador habitual, su tío Toni Nadal, reflexionaba en el “Congreso Sport&Business” en Murcia: “Rafa es la historia de un chico que a corta edad tenía la sana ambición de ser un destacado deportista y al que le hubiese gustado más ser futbolista que tenista, pues el fútbol le encanta”. Aseguró Toni Nadal: “Hay que marcarse el objetivo a largo plazo de ser lo mejor posible y hacerlo con objetivos a corto plazo basados en avanzar día a día. Muchos deportistas con gran talento se desorbitan…” Incidiendo en que “el talento no es lo más importante, sino la capacidad de aprender, que es lo que determina el éxito… hay que trabajar más que los demás”. (…) “Rafael siempre se ha dejado guiar siendo un chico obediente y dócil, lo cual yo entiendo como un signo de inteligencia”. Por último, expresa una máxima excepcional: “Nunca una excusa te hará ganar”. Por más que el tenis pareciera una expresión individualista del deporte, nunca se podría destacar al máximo nivel sin un trabajo premeditado y en equipo.

La temporada pasada, el Chelsea fue campeón bajo la dirección técnica de Antonio Conte, con un sistema táctico inhabitual que había implantado en el fútbol italiano 1.3.5.2., muy parecido al que manejara Bilardo cuando ganó el “Mundial86”, eso sí, con Maradona de 10. En la presente temporada, el Chelsea dejó de ser una referencia y acaba de ser eliminado en “Champions” por el Barcelona. Con todo ello, se especula que Conte está predestinado ya a salir del Chelsea, de nada sirvieron los duros entrenamientos y victorias pasadas, es la ley inhumana del fútbol, cuando pierdes no eres nadie… Conte era ya un buen entrenador con la Juventus y con la Selección italiana y ¿de pronto sus sabidurías quedaron ocultas? ¿El se obnubiló y dejó de ver el fútbol con claridad? Ello me da pie a exponer la actualidad de Machín, actual entrenador del Gerona, quien también maneja el equipo con la formación 1.3.5.2., otras veces con 1.3.6.1.: “Si no me hubiera salido ser entrenador, no se me habrían caído los anillos por volver al tractor”.

En esta temporada 2017/18, Machín es uno de los entrenadores más renombrado, humilde, sencillo, directo y seguro de sí mismo. “Llegué al fútbol por pura afición, como todo el mundo. Era un chico de pueblo, no tenía vinculación con el fútbol… Llegué a jugar en el equipo de mi ciudad en Segunda B (Numancia de Soria), pero me di cuenta pronto que no era de los mejores… Tenía inquietud y preguntaba por qué hacíamos las cosas. Me gustaba aconsejar a los compañeros. Ya veía que tenía más madera de entrenador que de jugador”. (…) “Hay momentos de mucha soledad porque esto de ser entrenador tiene una competencia brutal… soy licenciado de Educación Física… Me hubiera encantado que mi padre pudiera ver ahora que ya puedo vivir de esto y se sintiera orgulloso”. El día 18 jugó su equipo en el Santiago Bernabéu, perdió 6-3, sin embargo, su equipo fue muy valorado por su excelente comportamiento a pesar de los goles recibidos. Mostró el Gerona una fenomenal actitud de llegar a la portería contraria, manteniendo un estilo y un formato de equipo avanzado, estrategia notable a balón parado lo que dio como resultado la consecución de tres goles, etcétera. Conectando la entrevista anterior, le preguntaron: “¿Bajar los humos a los jugadores? - “… Ya se encarga el entorno de decirles que son muy buenos. Nosotros somos los que tenemos que hacerles ver que no hace tanto éramos un equipo normal y ponerles los pies en el suelo. Y cuando van mal, lo mismo, pero al revés. Aunque suene mal, el entrenador es a veces una mosca cojonera que pone la nota discordante para que los jugadores no se crean buenísimos en un momento ni malos en otros… La ambición bien entendida es buena. Y va ligada con la exigencia. Me considero exigente conmigo mismo y con los demás. Es importante rodearte de buena gente porque no puedes ocuparte de todo… Si veo que algo es beneficioso para el colectivo, lo aceptarán; pero si alguien me dice que esto tiene que ser así porque lo digo yo, si pertenece al ámbito deportivo del entrenador, Pablo Machín no será la persona que vaya a estar en ese proyecto…” Como quiera que sea, esta temporada el Gerona ha demostrado jugar al fútbol de una manera excelente, técnica, táctica y estratégicamente; expresándose además con una madurez mental fuera de lo común en este tipo de equipos considerados menores. Sin duda, para mí, un ejemplo a seguir…

Y entre las mejores sabidurías útiles para el fútbol yo destacaría la empatía, y la capacidad de adaptación para rendir acorde a las nuevas circunstancias. Sorprende lo que leí en el “Daily Mail” acerca del chileno Alexis Sánchez, al parecer su proceso actual de rendimiento inmediato no se está produciendo, apenas se relaciona con los compañeros que no son de habla hispana. Sabiendo, además, que es el futbolista mejor pagado de la “Premier League” desde su llegada en enero a Old Trafford. ¿Y que tiene que ver el dinero con su rendimiento? Lo que nos lleva a razonar que hay otros aspectos a tener en consideración para que un deportista rinda a satisfacción… Con todo, me gustó especialmente esta reflexión de Joaquín Lobón en su libro “Modelo de juego. Estructura, metodología y aplicación practica”: “Si quieres ser un buen entrenador, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir”.

Salamanca, 23 de marzo de 2018.