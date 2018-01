Reflexiones y citas, al inicio de la segunda vuelta, Liga 2017/18.

“De necios, hay infinito número”. (Eclesiastés).

Al inicio de la segunda vuelta, Barcelona ya sería Campeón con 51 puntos si la referencia comparativa fuera el R. Madrid que suma 32 (1 partido aplazado contra Leganés). Ahora bien, el Atlético de Madrid suma 42 puntos y Valencia 40. Estos equipos, por tanto, todavía tienen “chance” si, teóricamente, sumasen una parte importante de 19 partidos x 3 = 57 puntos, aún en liza. La cuestión fundamental es que Barcelona ha jugado con mucha solidez en la primera vuelta y el “antihéroe” Valverde se adaptó encomiablemente. Vista la trayectoria actual, el Barcelona puede batir todos los récords existentes de puntos conseguidos en una temporada y partidos ganados. “El futuro es un tema excelente para cualquier autor: cuando usted se dé cuenta de que me he equivocado en todo lo que predije, habré muerto”. (Scott Adams).

Es una especulación personal, presiento que la marcha de Neymar del Barcelona benefició al equipo. El trío atacante hubiera condicionado en exceso las decisiones tácticas del entrenador, mientras que, con los nuevos fichajes, Valverde tuvo mayor libertad en las alineaciones de nuevo cuño que aportaron más solidez grupal, consiguiendo un equipo más corto y más esforzado, más solidario, más colectivo, aglutinado para compensar la ausencia de Neymar. “Si un hombre empieza con certidumbres, acabará con dudas; pero si se contenta a empezar con dudas, terminará con certidumbres”. (Francis Bacon).

Los días 14 y 15 de enero, según cierta prensa propagandística, aparecieron dos bombas de relojería. Por una parte, el Real Madrid habría negociado el fichaje de Neymar simultaneado con el traspaso de Ronaldo al PSG. Al día siguiente, se aseguró que Ronaldo ficharía por el Manchester United a final de temporada. Con noticias tan peregrinas dio la sensación de que se intenta desestabilizar, aún más, al Real Madrid. “Si un millón de personas creen en una tontería, sigue siendo una tontería”. (Anatole France).

Soy reiterativo cuando aseguro que el fútbol sigue siendo inexplicable. Y el Real Madrid confirma mi diagnóstico en el momento actual. En agosto 2017 fue capaz de ganar dos “Super Copas”, una de España que ganó al Barcelona; y otra en Europa que superó al Manchester United. Y trufado con estos triunfos más otras derrotas anormales en la Liga, fue capaz de ganar el “Mundial de Clubes” al Gremio brasileño. Mi particular razonamiento de los altibajos en Liga lo focalizaría en la débil contribución de Cristiano Ronaldo en la consecución de goles; los desaciertos continuos de Benzema también de cara al gol; la larga lesión de Bale que supuso una nueva debilidad que no fue compensada con las actuaciones de Isco, ni con Asensio, ni con Mayoral, ni con Ceballos… La apreciación objetiva es que dichos jugadores aún siguen en formación y tienen déficits que superar. En menor medida, el equipo también acusó la baja de Carvajal; de Varane; de Sergio Ramos; etc. Y los altibajos anárquicos de Marcelo, sobre todo. “El sabio duda a menudo y cambia de opinión. El necio es terco y no duda; está al cabo de todo, salvo de su propia ignorancia”. (Anónimo).

Tomando como referencia la Real Sociedad en el puesto 15 con 23 puntos, se sitúa el Leganés (24 puntos y un partido pendiente contra Real Madrid) y Athletic de Bilbao (24); Celta de Vigo (25); Girona (26); Getafe (26); Eibar (27); Betis (27); Sevilla (29). Casi todos en terreno de nadie, sin mayores opciones; no siendo descartable un hipotético riesgo de irse al hondón alguno de ellos. Transcurrida la primera vuelta, percibo que el Campeonato se ha quedado “sin sustancia” competitiva. Aunque tanto Eibar, Girona como Getafe podrían pensar en Europa. “En lo pasado está la historia del futuro”. (José Donoso Cortés).

Los cinco primeros equipos en la Clasificación suman un total de 196 puntos. Los puntos conseguidos por los diez últimos: 195. Y de los últimos diez equipos de la tabla, Las Palmas y Málaga parecen ya desahuciados con 11 puntos ambos; Deportivo, 16 puntos; Alavés y Levante ambos sumando 18 puntos. Entre éstos estarían los tres candidatos al descenso. “Predecir es muy difícil, sobre todo el futuro”. (Niels Bohr).

El presidente de un equipo en peligro, Las Palmas, salió a la palestra el día 14 pasado, y mostró su cara más desagradable: “No vamos a permitir que los jugadores manchen el escudo o ensucien la camiseta”. Aflorando la cruda realidad: “Remy, antes de la llegada de Jémez, era el máximo goleador con cinco goles en 12 partidos”. El presidente de la Entidad quiere que Paco corrija. ¿Y si no es así…? “La estupidez es activa en todas las direcciones y sabe disfrazarse con todos los ropajes de la verdad. La verdad, por el contrario, tiene un solo traje y un solo camino para cada ocasión y se halla siempre en desventaja”. (Robert Musil).

El quinto clasificado, Villarreal, cambió de entrenador y suma 31 puntos, a solo un punto de diferencia del R. Madrid (Aquí dio fruto el cambio de entrenador). Al Sevilla, sexto, no le funciona, de momento, el “factor entrenador”. Como ha ocurrido con los otros equipos de menor puntuación: Las Palmas (3 entrenadores) y Málaga; así como Deportivo y Alavés. La excepción es el Levante pues sigue con la misma dirección desde el inicio de la Liga. “El problema del mundo es que los estúpidos tienen una seguridad pasmosa y los inteligentes rebosan de dudas”. (Bertrand Russell).

Muy pocos días antes de que el Betis ganase al Sevilla por 5-3 en el Sánchez Pizjuán, muchos aficionados del “manque pierda” ya sacrificaban agriamente a Setién, al que no le reconocían ninguna “sabiduría” futbolística. Curiosamente, al ganar el derby, ya salvó la temporada. Como si los datos globales conseguidos no fueran suficientemente satisfactorios para esta primera vuelta. “Un experto es alguien que es realmente consciente de todo lo que ignora”. (Joan Jiménez).

Es permanente el señalamiento público de culpables en los momentos de derrota. El fútbol es una factoría de “hacer culpables” en una semana y “héroes” a la siguiente. Se siguen confundiendo los sentimientos de culpa y de responsabilidad según qué visiones. Dicen que “la culpa mira al pasado y la responsabilidad hacia el presente”. ¿Quién no se ha sentido culpable alguna vez? ¿Quién no ha culpado a otros alguna vez por nuestros propios errores? Por supuesto, no hay culpabilidad que pueda solucionar un problema, por grande que sea… Pero hacerse responsable de algo es hacerse cargo de ello y no se libera de ello por cortar cabezas para colgarlas en la picota. “La mitad del mundo la forman personas que tienen algo que decir y no pueden. La otra mitad, los que no tienen nada que decir y no paran de decirlo”. (Robert Frost).

En este juego de expectativas que es el mercado futbolístico de invierno, menos del 1% de los fichajes anunciados dos meses antes por los medios de comunicación, llegaron a los equipos. Lo que confirma que esos anuncios son “juegos florales”, nada rigurosos, publicitarios, que no obedecen a ningún rigor periodístico. Y lo peor es que nadie justifica sus errores, nadie lamenta aquello que no se cumplió a pesar de las buenas fuentes de información con las que se presumía… “Leo periódicos con avidez. Es mi única forma de ficción continua”. (Aneurin Bevan).

Salamanca, 17. Enero. 2018.