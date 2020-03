Recapitulando sobre la Liga 2019/20, la del coronavirus...

“Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer”. (Eleanor Roosevelt).

Los finalistas para la Copa del Rey han resultado ser la Real Sociedad (eliminó a Mirandés) y Athletic Bilbao que culminó en victoria su encuentro contra Ganada. Una final inédita para esta edición número 116, a disputar el 18 de abril en el estadio de “La Cartuja” en Sevilla. El Athletic disputará su final número 38, ganó 23 veces el trofeo y en 14 ocasiones fue subcampeón. La última vez que ganó la Copa fue en 1984, y ganó 1-0 al Barcelona en el Santiago Bernabeu. Y la última que jugó fue en 2015 cuando perdió 3-1 ante el Barça en el Camp Nou. En estos aspectos la Real no llegó a tantos éxitos, solo disputó cinco finales, aunque en 1909 se adjudicó el torneo por el Club Ciclista San Sebastián. Su última final fue hace 32 años como Real Sociedad, en los años 80 y la perdió ante el Barça en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, un año antes había ganado en La Romareda al Atlético de Madrid, quedando 2-2 al final de la prórroga y en la tanda de penaltis culminó 4-2. Por tanto, esta edición número 44 con la denominación actual de Copa del Rey, supondrá la 21ª final inédita en este período, siendo la última un Barça-Alavés en 2017. Por cierto, el Athletic y la Real se enfrentaron 18 veces en eliminatorias de la Copa de España, siendo su balance ocho victorias para los bilbaínos y cuatro para los donostiarras. La última vez en Copa de España fue la semifinal de 1987, siendo ganador la Real a doble partido (0-0 y 0.1), jugando los donostiarras la final y la ganó.

Mientras tanto, el Campeonato de Liga sigue su trayectoria en un momento clave por cuanto el Real Madrid ganó al Barcelona en el Santiago Bernabéu lo que provocó el liderazgo de los madrileños con un punto de diferencia. Existe una corriente general de que los madridistas son inferiores a los barcelonistas (Al menos en el aspecto realizador), mientas que al mismo tiempo se empieza a cuestionar el desempeño de Quique Setien incluso se manejan datos donde Valverde, el anterior entrenador, queda por encima del nuevo entrenador. Por eso es tan interesante esta noticia (As.com, 5. marzo.2020, Juan Jiménez): “Los centrocampistas del Barça no chutan…” Las cifras de los centrocampistas del Barça dan una media 9,22 los centrocampistas; 5,56 la media de tiros dentro del área; 3,67 media de tiros fuera del área; 3,56 media de remates a portería; y 1,56 la media de goles. Por el contrario, el Real Madrid presenta estos datos: 34,43 media de tiros totales; 13,57 media tiros dentro del área; 20,86 media tiros fuera del área; 11,57 la media de remates a portería; y 3,29 media de goles. Por tanto, los centrocampistas del Madrid quintuplican en tiros fuera del área a los del Barcelona y triplican en remates a portería, remates totales y remates dentro del área. A este respecto se consideran centrocampistas en el Barça: De Jong, Busquets, Rakitic, Vidal, Arthur, Aleñá, Rafinha, Riqui Puig y Collado; por el R. Madrid: Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Isco, Lucas Vázquez y James. Mi lectura personal es que en el Barcelona siguen muy dependientes de la resolución de Messi; y a falta de un goleador significativo, toda la plantilla del Real Madrid se ha abonado a responsabilizase en esas misiones goleadoras.

El mismo periodista apuntó otras significaciones sobe el Barcelona de Setién. “El 3.1.4.2. de su llegada se fue por la alcantarilla en Valencia. Optó por el 4.3.3. pero ha acabado reculando y jugando los partidos importantes de fuera con 4.4.2. En los dos casos, la vía Valverde…” Se significan las declaraciones previas de Setién: “La mejor manera de ganar es jugar bien, y yo siempre prometo que mis equipos jugarán bien a fútbol”. Un estudio del CIES desveló que Messi es el jugador de las cinco grandes ligas que más oportunidades de gol ha creado para sus compañeros en los últimos años. Cuentan que fueron 158 oportunidades de gol creadas, o sea, una ocasión cada 90 minutos. Al parecer, Ángel Di María es el jugador que más se ha acercado en este último lustro, con 100 ocasiones creadas. Para encontrar a un jugador del Real Madrid había que llegar al puesto número 16, en este caso James Rodríguez con 49 grandes oportunidades. Curioso que Cristiano Ronaldo, se encontraría en el número 33 con 46 ocasiones. En el último año, con datos al 18 de febrero pasado, Messi no encabeza la lista, pasando a tercero. Con todo, es el máximo goleador y el máximo asistente de la Liga Santander.

¿Y si el coronavirus condicionase el cierre de campos para el público? Pudiera ocurrir que, aunque la Liga continúe hasta su finalización, habría que tomar medidas al respecto, incluso celebrándose algunos partidos sin público. ¿Habría perjudicados o beneficiados por ello? Me remito al artículo (Pablo M. Fuentenebro, AS, 5.03.2020) que concretó un estudio al respecto. “A falta de doce jornadas para terminar el campeonato, el Real Madrid aventaja al Barcelona en un punto más el “goal average”. El conjunto de Zidane tiene un calendario a priori más amable que los de Setién… En esa tesitura el Real Madrid saldría, a priori, levemente beneficiado en comparación con su gran adversario… Recibirán dentro de dos jornadas en un Bernabéu vacío al siempre incómodo Valencia, podían disfrutar de las difíciles salidas al norte de España: Anoeta y San Mamés, sin la presión de los aficionados locales. Visitas a dos estadios generalmente hostiles al conjunto blanco y en que los que no gana desde 2017. O sea, en general, la Liga a puerta cerrada favorecería a los intereses blancos y, posiblemente, perjudicaría a los del Barcelona. Éste se enfrentaría al Athletic y Atlético, más el Español, sin la ayuda de 80.000 aficionados. El Sevilla aparece en una posición neutra (A recibir a Betis, Bacelona y visitaría Villarreal, Athletic y R. Sociedad. Por otra parte, los de Bordalás recibirían a R. Sociedad, Villarreal y Atlético y visitaría el Santiago Bernabéu. Aparentemente quedaría favorecido. Y claramente favorecido el Atlético de Madrid por cuanto recibiría a R. Sociedad, y debería viajar contra Athletic, Osasuna, Barcelona, Celta y Getafe. Son duda, la R. Sociedad no sacaría mucha ventaja por jugar a puerta cerrada. Y Valencia es posible que fuera uno de los más beneficiados, pese a tener siete encuentros a domicilio, las más complicadas el R. Madrid, Villareal y Sevilla; y en casa recibiría al Levante, Osasuna, Athletic, Valladolid y Español. Por supuesto, este documento habrá que testearlo a final de temporada. Seguramente podremos comprobar, de nuevo, que el fútbol es imprevisible.

Carlos García Moreno, colaborador de “fiebreFutbol”, realizó un artículo con unas conclusiones a tener en consideración. De los análisis realizados a los veinte equipos de la “Premier League”, “al menos 73% de las acciones que realizan los porteros en los partidos son acciones ofensivas… Si nos centramos en los cuatro primeros clasificados vemos como la cifra mínima hasta el 82% llegando incluso en el caso del Chelsea a casi el 88%. Hay tres equipos, Manchester City, Chelsea y Brighton & Hove Albion, que tienen un porcentaje de acierto en pases de sus porteros en más de un 90%, cifras muy parecidas e incluso superiores a las que pueden tener los mejores centrocampistas del mundo. Pero cada cual toma los datos como entiende, o le interesa, concretamente el técnico del Getafe vino a decir recientemente: “Cuando jugamos contra el Barça su portero dio 69 pases. Yo no quiero que mi portero dé 69 pases, algo no estaríamos haciendo bien. Yo lo que quiero es generar ocasiones de gol”. Lo que no podrá negar Bordalás es la intensidad con la que juega su equipo que se traduce normalmente en las faltas cometidas, el Getafe hace unas 496, mientras que el Barça llega a 290, el que menos. Llama la atención que los atacantes realicen más faltas que las defensas de 17 equipos de Primera. Ello da lugar a que el Getafe también es el equipo más amonestado, sin embargo, el ratio de faltas/tarjetas del cuadro madrileño no es el más alto de la Liga. El Betis es el equipo que acumula más expulsiones, el equipo que menos faltas cometen sus jugadores del centro del campo (71), 99 menos que la línea medula del Alavés. Y el Valencia también comete pocas infracciones en medio campo, siendo los jugadores de ataque que cometen 111 por encima de los defensas que llegan a 99. El segundo equipo más limpio de la Liga Santander. La lectura puede corresponderse con la realidad competitiva.

En fin, muchos datos, datos amplios, datos de difícil registro y comprobación práctica, pero esas son las tendencias numéricas que se pueden corresponder con la realidad del fútbol de los equipos y sus jugadores, tampoco sabemos muy bien si todo ello será definitivo para obtener objetivos en esta Liga tan competida y bastante más irregular que otras, al menos para los equipos punteros. Pero ese es el posicionamiento actual a la vista de lo ya ocurrido y que no garantiza nada de lo que pueda ocurrir de ahora en adelante.

Salamanca, 7 de marzo.2020.