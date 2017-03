“El que aprende pero no piensa está perdido. El que piensa pero no aprende está en gran peligro” (Confucio).

1.- ¡Quiero saber de fútbol…! Es una manera de saber para la vida misma: Progreso individual y colectivo; competencia; esfuerzo; excelencia; fracaso; victoria; perfeccionamiento; enemigos, amigos; críticas; empatía; simpatía; antipatía; gol… Y vuelta a empezar.”El conocimiento es un antídoto para el miedo”. (R.W.Emerson).

2.- ¡Quiero saber de fútbol…! Sin nada más a cambio, como una forma de superación ampliando conocimientos… El disfrute también necesita de aprendizajes, reconocimiento de que los jugadores contrarios no son enemigos sino colegas, que gracias a ellos no me puedo acomodar… “Nadie completó su aprendizaje jamás” (Von Goethe).

3.- ¡Quiero saber de fútbol…! Me da pie a degustar con los amigos manteniendo una conversación amplia sobre jugadores, entrenadores, jugadas, acciones técnicas, sistemas, tácticas, estrategias; todo ello me ayuda a profundizar en esa manera particular de ver las cosas… El fútbol tiene muchas caras, nunca es único y verdadero, siempre abierto a infinitas soluciones… “Nunca aprendí de un hombre que estuviese de acuerdo conmigo”. (Robert A. Heinlein).

4.- ¡Quiero saber de fútbol…! Compartirlo, entenderlo mejor, desmenuzarlo como el catón me ayudó en asuntos de gramática, o de cuentas, o de historia… Ni la geometría espacial descifrará las cuestiones fundamentales del juego de fútbol.”En la juventud aprendemos; en la vejez entendemos”. (Marie Eschenbach).

5.- ¡Quiero saber de fútbol…! De ahora es que rechacé aquello de que en el fútbol está todo inventado ya, sin duda una opinión autodestructiva, hay quien memoriza alineaciones de equipos en diversas formaciones; y se creen que eso es saber de fútbol… “Todo el mundo y todo a tu alrededor es tu maestro”. (Ken Keyes).

6.- ¡Quiero saber de fútbol…! Porque todos los días te permite descubrimientos, aún hay cosas que buscar, cosas que encontrar como si fuera una aguja en un pajar. El ánimo se enciende cuando aprendes, rejuvenece el espíritu, la mente se alimenta de buenas ideas que vislumbra nuevas búsquedas…“La educación es aprender lo que ni siquiera sabías que no sabías”. (Daniel J.Boorstin).

7.- ¡Quiero saber de fútbol…! Aunque sea oyendo a los sabios de taberna con sus viejos relatos, lo que me predispone al aprendizaje, al replanteamiento de soluciones… “Camino siempre por la vida como si tuvieses algo nuevo que aprender y lo harás”. (Vernon Howard).

8.- ¡Quiero saber de fútbol…! Corroborando aquel fútbol de la niñez; o descubriendo nuevas evoluciones; o aprendiendo no solo de la instrumentación del juego sino por qué se producen ciertas creatividades sorprendentes… ”Ser ignorante no es tanta vergüenza como no tener la voluntad de aprender”. (B. Franklin).

9.- ¡Quiero saber de fútbol…! Y me gustaría compartirlo a su vez con aquellos que confían en el aprendizaje, con los que quieren comentar, con los que reconocen humildemente que no lo saben todo, con los que no soportan protocolos y burocracias rígidas… Einstein nos lo recordó: “La educación es lo que permanece cuando uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela”. Mi escuela fue la calle y no la olvido…

10.- ¡Quiero saber de fútbol…!”El aprendizaje nunca agota la mente”(Leonardo Da Vinci). Nunca se tiene edad suficiente para dejar de saber, la mente siempre joven genera actividades impensadas sin necesidad de correr físicamente kilómetros y kilómetros…

11.- ¡Quiero saber de fútbol…! “Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para poder aprender cómo hacerlo”, dijo Picasso. Aunque, a ciertas edades, lo mejor será jugar al fútbol pensándolo, escribiéndolo, ideándolo…

​12.- ¡Quiero saber de fútbol! “El aprendizaje no es un deporte de espectadores” (Blocher). A diario critico al fútbol porque lo quiero, y propongo mejoras, y lo analizo, y no doy por bueno lo que la mayoría bendice, y reflexiono con el empeño por buscar mejoras. A mi edad, seguramente, es la mejor implicación…

13.- ¡Quiero saber de fútbol! Ya Confucio nos enseñó que: “El aprendizaje sin pensamiento es labor perdida”.

Salamanca, 14.marzo.2017.