1. Quiero disfrutar… de un fútbol emocionante, bien jugado por futbolistas de cantera propia o de otros orígenes, con entrenadores competentes nunca amarrados mentalmente al resbaladizo resultado.

2. Quiero disfrutar… de una Liga equilibrada, donde las diferencias vengan más del juego que del presupuesto económico. Si el dinero fuera el factor definitivo, habría que pensarse una competición más equitativa.

3. Quiero disfrutar… de un arbitraje menos autoritario. Es inadmisible que los árbitros, cuando fallan, se conviertan en submarinos sumergidos y su periscopio emerge para amenazar con los inmediatos torpedos del Comité de Arbitraje, sin que los demás participantes dispongan de idéntica contundencia, los jugadores con sus Sindicatos; o los entrenadores con sus Colegios oficiales, etcétera.

4. Quiero disfrutar… con las mejoras que se propongan para un mejoramiento del fútbol. Entre ellas, las Reglas del juego, los métodos de entrenamiento, los cuidados médicos y biológicos legales, las medidas de seguridad de los Estadios, aunque coincido con Wenger: “Personalmente apuesto por la vuelta de esas zonas en las que la gente se abraza de pie tras las porterías cuando hay goles. Cuanto más cerca se está de los jugadores, con más pasión se viven los partidos”.

5. Quiero disfrutar… de un fútbol sin etiquetas, sin entrenadores propietarios de modelos infalibles; sin futbolistas que ostenten botas, balones o calzoncillos de oro… ; con jugadores integrados en una labor de equipo donde todos aspiren al éxito mediante la colectividad y la colaboración incondicional.

6. Quiero disfrutar… de una prensa menos propagandista; de unos periodistas que me formen, me informen y no me deformen; de una ética por encima de la objetividad subjetiva de los medios, sobre todo de periodistas que lucen bufanda y camiseta de sus respectivos equipos; o de unas tertulias entre “Tirios y Troyanos” que anulen los insultos a los profesionales lanzándoles, casi siempre, desmerecimientos por doquier…

7. Quiero disfrutar… de mi equipo favorito pero sin renunciar al buen juego de otros bloques que exhiben cualidades notables con las que deleitarse a lo largo de una temporada…

8. Quiero disfrutar… con los aficionados que ven el fútbol con la actitud de no estar en la ópera, que animan a los suyos con entusiasmo y entrega, que no se pliegan al fútbol de los contrarios por más dinero que tengan, que aceptan la derrota simplemente porque el contrario fue mejor...

9. Quiero disfrutar… de los niños futbolistas que compiten como niños “cancheros”, con un entrenador afable que les orienta con eterna paciencia pero, sobre todo, con padres y madres entusiastas que sean capaces de mantenerse amordazados, al menos por respeto a todos los niños, a los entrenadores y al fútbol singularmente...

10. Quiero disfrutar… del fútbol si la propiedad de un club entiende a priori su responsabilidad social y no solo se preocupen de hacer rentable su inversión, como sea. Los aficionados suponen menos de un 20% de la financiación de sus equipos, pero éstos no podrían subsistir sin esa masa de seguidores que contribuyen emocionalmente, sobre todo.

11. Quiero disfrutar… de los líderes que nos transmiten ese gusto irrenunciable por el fútbol, que nos ilusionan día tras día en cada competición y se entregan en el campo sin pensar en ganancias a corto plazo. Además que entiendan el fútbol como un espectáculo grandioso para hacernos felices.

Salamanca, 10.noviembre.2016.