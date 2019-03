Propuesta de nuevas ideas para un fútbol evolucionado

“El más grande obstáculo para el descubrimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”. (Daniel J. Boorstin).

1.- “Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupa tanto?”, dice Facundo Pascual. El Barcelona o el Real Madrid han ganado durante mucho tiempo y no siempre ganaron con el mismo modelo de juego. Por más que se empeñen los grandes “apasionados del verso”, el día 27 de febrero se jugó el partido de vuelta entre Real Madrid y Barcelona partiendo del 1-1 del Nou Camp. El Real Madrid compitió bien superando al Barcelona en la primera parte, un dibujo en 1.4.3.3. contra 1.4.4.2. de los barcelonistas. Estos serenos, tranquilos, pausados, generando 3 goles en momentos significativos del partido. El Real sin gol, perdió a pesar de contabilizar más ocasiones y en esta ocasión Messi no marcó.

2.- “Las cosas más simples suelen ser las más verdaderas”, dijo Richard Bach. Ciertas tácticas futbolísticas se las llenan de aditamentos, se las adornan de lucecitas huecas, se incorporan detalles como en el árbol de Navidad, con el fin de aparentar conocimiento y ciencia futbolística.

3.- “La vida es realmente simple, pero insistimos en complicarla”. (Confucio). Efectivamente, así nació el fútbol que, según épocas, fue normalizando tratamientos. Las Reglas se fueron completando poco a poco complicándose en exceso más tarde. Hasta que dio lugar a un fútbol atropellado, lleno de interrupciones para discutir la aplicación de las normas. Mientras, un perenne fanatismo jalea estilos y maneras carcas, en tertulias irrespetuosas y partidistas que no dignifican para nada el fútbol por sus comportamientos ultras.

4.- “La verdad es compleja, pero a lo complejo sólo se llega a través de lo simple”. (Metaponthoos). Es verdad que el fútbol se complicó en lo táctico, en lo práctico, y que su evolución vendrá dada por quitarle hojarasca a las ramas fundamentales. Equipos como el Éibar, Levante, Alavés, Rayo Vallecano, incluso Valladolid o Huesca, no requieren de grandes aplicaciones técnico-tácticas para hacer un fútbol fácil y práctico. Sin importar que no ganen siempre, porque el fútbol no solo es de los que ganan con habitualidad…

5.- “La verdad es raramente pura y nunca simple” (Oscar Wilde). Parecía que el Valencia había encontrado su camino definitivo esta temporada, confeccionó una plantilla teóricamente mejorada. Pero los resultados no fueron los previstos, sin embargo, respetó la continuidad de su entrenador Marcelino lo que demostró rasgos de excelente gestión de sus dirigentes, muy a considerar en estos tiempos. Con esa mezcla, el Valencia irá ocupando las posiciones reservadas a los grandes.

6.- “El arte de la guerra es bastante simple. Encuentra a tu enemigo. Atrápalo tan pronto como sea posible. Golpéalo tan duro como puedas, y sigue avanzando” (Ulysses S. Grant). Fuera de los tres grandes equipos (Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid) el que mejor entiende este posicionamiento parece que es el Sevilla, ahora mismo, exhibiendo un cierto “cholismo” con buenos resultados prácticos. Sin olvidarnos de otros equipos como Getafe, Betis, Alavés, Valencia, Real Sociedad, incluso Athletic de Bilbao que van escalando posiciones cabeceras.

7.- “Todo debería hacerse tan simple como sea posible, pero no más que eso”. (Einstein). Ese es el sello distintivo del Alavés en las dos últimas temporadas, la cuestión es que la Liga es demasiado larga para un equipo escaso de medios y huérfano de algún elemento humano que le daría goles para llegar a la cumbre. Y es que, en el fútbol de hoy, el gol todavía hay que “comprarlo” como bien sabe el propio Real Madrid.

8.- “La escultura no consiste en el simple labrado de la forma de una cosa, sino el labrado de su efecto”. (John Ruskin). El Betis se debate entre el “jugar bien” o “el ganar como sea”, según quisieran sus aficionados. Con su estilo avanzado, esta temporada fue capaz de ganar en Barcelona por goleada, pero nadie le garantiza el mismo comportamiento triunfador en otras confrontaciones. Un ejemplo, el día 13 de enero de 2019, la posesión del Betis frente al R. Madrid fue superior al 72% para realizar 4 tiros a puerta y perder el partido por 2-1. ¿Quizás la tenencia de balón del Betis fue defensiva?

9.- El fútbol no tiene nada que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías; o quizás sí… Ya aseguró Steve Jobs: “Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Hay que trabajar duro para aclarar las ideas y para hacer que lo pensado sea simple. Pero vale la pena una vez se consigue, ya que puede mover montañas”. Pero todos los equipos quisieran parecerse al Barcelona, el rey del fútbol simple. También, van adaptando sus medios útiles, porque la cuestión fundamental es que los demás no tienen a un Messi…

10.- “Debe ser simple para ser cierto. Si no es simple, probablemente no podremos descifrarlo”. (Einstein). Entre Getafe, Leganés y Rayo Vallecano, tres equipos de Madrid, rondaba la sospecha de que alguno de ellos tiene que descender de categoría. Getafe juega sólido, simplón, defensa colectiva, cooperativos, haciendo muchas faltas pero alternando delanteros que marcan goles en comandita; Leganés tiene una mezcla entre Getafe y Rayo Vallecano, combina dureza a ráfagas con juego de combinación y un goleador resurgente como Youssef En-Nesyri muy efectivo; Rayo Vallecano es creativo como lo fuera su entrenador Michel, combina bien el juego con buenas individualidades, aunque no le llega siempre para ganar…

11.- A veces, cuando se pierde, pareciera que todo se hunde y nada es válido, todo se quisiera renovar, las luces se apagan sin darnos cuenta que “Solo en la oscuridad puedes ver las estrellas”, como dijera Martín L. King, hijo. La prensa fue especialmente persecutoria incluso cuando el R. Madrid ganó el “Mundialito” en fin de 2018. Al mes de aquello, el 10 de febrero, se colocó a 6 puntos del líder Barcelona. Peroel Gerona visitó el Bernabéu y ganó 1-2, nuevas dudas renacieron en el Real Madrid. El día 27 de febrero, la luz enfocó al Barcelona que eliminó al R. Madrid en “Copa del Rey”. Ya es inminente que el Barcelona gane esta Liga 2018/19.

Salamanca, 28. febrero. 2018.