Percepciones engañosas. 2 de 2.

“Si no se tiene determinación y valentía en lo intelectual, resulta imposible formar una ética propia”. (Jean Piaget).

Como esto va de percepciones, otros jugadores están siendo muy bien tratados por el entorno de los equipos, pongamos por caso las situaciones presentes de Zaza, Rodrigo, Guedes, Parejo, etc., el juego y los resultados del Valencia actual los están poniendo en candelero cuando el año pasado, algunos, estaban vituperados. La realidad es que antes perdían y ahora ganan puntos importantes. El 25 de noviembre se jugó el Valencia-Barcelona y acabó empatado a un tanto. Primera parte de dominio catalán y segunda parte con un Valencia más centrado hasta el punto de que marcó el primer gol. Faltando 8 minutos para el final, el Barcelona empató con un magnífico pase de Messi para Jordi Alba que marcó después del desmarque y contacto con la pelota en el momento justo. La Liga ha aumentado su emoción, sin duda. Viendo las estadísticas, el Barça tuvo el 70% de posesión de pelota, pero sólo anotó un gol, igual que el Valencia con el 30% restante. La portería del Valencia vio traspasada su línea por un balón rematado por Messi y fallo del portero Neto, que el árbitro no sancionó como gol. Error clamoroso, una percepción real, nada engañosa, que todo el mundo vio menos los jueces de la contienda.

Por cierto, todo el entorno del partido asegura (Maldini lo comentaba en el Plus durante la retransmisión) que en la temporada venidera se implantarán las nuevas tecnologías del VAR, y se resolverían todas estas situaciones confusas. Por ser riguroso, señalo que en el programa de la Ser, “El Larguero”, el ex árbitro Carlos Velasco Carballo, uno de los tres instructores FIFA del VAR a nivel mundial, explicó detalles significativos en la noche del 14 de noviembre pasado: “Si hay una mínima duda, el VAR no interviene”; “la decisión final siempre es del árbitro, la persona de vídeo no toma ninguna decisión”. Pero lo más sorprendente que escuché fue: “La tecnología del VAR no resolverá si el gol entró o no en la portería”. O sea, para resolver los goles fantasmas tendrán que utilizarse otras tecnologías distintas al VAR. Y me alegró escuchar al ex árbitro Velasco Carballo: “Va a seguir habiendo errores, detrás de la tecnología siempre hay una persona que toma una decisión”.

Un futbolista destacado en el partido de hoy, Rodrigo, llegó a declarar unos días antes del partido Valencia-Barcelona: “El fútbol tiene muchas zonas oscuras que la gente no llega a ver… En el fútbol todo cambia muy rápido. Uno siempre tiene que tener convicción en lo que hace y entender que hay veces que las cosas no salen como uno espera… Nadie desaprende a jugar al fútbol”. Igual de “indescifrable” resultó que el entrenador Marcelino fuera “arrojado” del Villarreal al inicio de la temporada pasada por sus malas relaciones con un grupo de jugadores. Un ejemplo más, pocos son conscientes que el trío atacante del Lyon (Fekir-Mariano-Depay) son ahora mismo los más goleadores, incluso más que los cinco más goleadores europeos. Incluso por encima del último triunvirato Mbappé-Cavani-Neymar. Ahora mismo, la propaganda al uso determina que tanto PSG como el City están barriendo en “Champions”. Veremos lo que ocurre allá por mayo 2018…

Pasados tres meses y medio del inicio del Campeonato, en el memorial colectivo de esta temporada parece que las victorias del Real Madrid en “Super Copa Europea” frente al Manchester United y en “Super Copa España” contra Barcelona, no han representado un logro, precisamente contra dos de los mejores equipos mundiales. Y los más atrevidos, quizás los más “garrulos” futbolísticos, volvieron a cargar contra Z. Zidane y su equipo, más bien contra algunos jugadores significativos que no cumplen expectativas. El Real Madrid disputará el título de mejor equipo mundial en fin de año, si gana es posible que no sea nada trascendente; si pierde, serviría la técnica de “leña al mono”. Ninguna tendencia será definitiva.

Decía Benzema en setiembre 2017: “Para mí, un delantero moderno no es sólo gol”. Justo en aquellos momentos que se confirmaba era el séptimo goleador histórico de la entidad. El “verborreico” Lineker anda propagando por ahí que “Benzema está sobrevalorado”. Efectivamente, el promedio anotador de Benzema es de 0,49 goles. Por supuesto, alejado del 1,02 de Cristiano; o el 0,92 de Puskas; o el 0,78 de Di Stéfano; o el 0,73 de Hugo Sánchez. Sin embargo, precisamente ahí entran en juego las percepciones históricas, engañosas, porque Benzema está por encima del 0,37 de Butragueño; o el 0,44 de Raul; o el 0,45 de Santillana; o el 0,46 de Higuaín. En noviembre de 2014, Karin Benzema registraba más asistencias que el muy ponderado Andrés Iniesta, desde la temporada 2009/10. Benzema, en sus primeros 250 partidos con Real Madrid, participó en 187 goles (120 marcados y 67 asistencias). Y la específica contabilidad de Karim es desde 2009/10: En Liga, 40 asistencias en 167 partidos; UEFA, 16 asistencias en 48 partidos; Copa del Rey, 7 asistencias en 28 partidos; Supercopa Europa: 1 asistencia en 1 partido; Supercopa España: 3 asistencias y 6 partidos. Mientras que Iniesta facultó el gol en 64 asistencias en 248 partidos. Incluso, la crítica agresiva ya olvidó la jugada que Benzema hizo frente a Godin, Savic y Giménez, junto a la línea de fondo del Calderón, que acabó en el 2-1 del Real Madrid marcado por Isco y que seguramente sea de las jugadas más representativas de los últimos años, como lo fue aquella sucesión de regates que Butragueño hizo en Cádiz presentándose en sociedad.

Para nada les interesan al gran público otras opiniones, otras percepciones al respecto de Benzema, en este caso… Ni siquiera es escuchado Z. Zidane cuando ha asegurado públicamente, reiteradamente: “Para mí es el mejor…”

Salamanca, 27. noviembre.2017.