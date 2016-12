Odiosas, o gozosas, modernidades del fútbol. 5/6.

“Hoy en día, el que no es gilipollas es moderno”. (Antonio Resines).

Menotti es un referente, declaró en Radio Marca: “Si Messi no está, Argentina es un equipo más…” Dijo también de la Liga argentina: “Es un caos, hay una crisis cultural y una mediocridad espantosa de la dirigencia argentina, salvo alguna excepción… son descendientes sólo del gran negocio, y no tienen ni idea del lugar que ocupa este deporte en la cultura de nuestro país... Los futbolistas y los entrenadores no existimos, no pintamos nada. Somos un montón de tipos que nos gusta el fútbol, y que nuestra única idea es soportar y esperar a que salga algún jugador y haga dos cosas en un partido… y olvidar así a los dirigentes estúpidos… Estamos perdiendo hasta la genética del jugador argentino”. Fatalismo alarmante de un entrenador modernista.

Koke declaró a Eduardo Castelao: “Nunca le he visto (Simeone) delante del grupo decir demasiado hacia un jugador. Si acaso, se dedica a los que menos juegan, eso sí, para ellos sí tiene palabras delante de todos. Si un jugador que no juega habitualmente sale y hace un buen partido, él sí que lo dice delante de todo el grupo”. Respecto al Seleccionador: ”El mister es muy cercano, tiene una idea clara para el grupo y eso es importante. A mí me pide que juegue como sé, que tenga confianza como en mi equipo… Hacer jugar a los demás, llevar el ritmo del partido, me gusta… Hay veces que cuando juego en la banda llego un poquito más al gol… poco a poco voy a ir aprendiendo a ver esas posibilidades también jugando por el centro… Hoy en día o eres intenso y corres, o no puedes jugar… Corriendo un poco menos se puede, o quizá sin correr, pero yo no sé. No sé jugar sin correr… ya me es muy difícil cambiar…” Otras veces, algunos, proponen las tres “Ces”: ¡Cojones, cojones, cojones…!

Dos de los porteros actuales con mejor trayectoria deportiva, Bufón y Casillas, siguen ejerciendo su maestría por esos campos de Dios. Casillas está mostrando algunas irregularidades en su juego con el Oporto de Portugal; y Bufón no rinde con la Selección italiana, recientemente mostró algunos fallos muy significativos. Dos figuras de la portería que, sin embargo, no son un ejemplo de modernidad en la portería según los cánones actualizados referidos al manejo de balón y dominio de espacios libres detrás de la defensa. Ter Stegen, buen especialista en esa nueva faceta, últimamente comete fallos garrafales en su función de hombre libre de la defensa con el Barcelona, sin embargo rinde a satisfacción y confirma que su manera de jugar tiene algunos riesgos que hay que aceptar… Cualquier innovación cuesta implantarla, ahora bien lo del portero ejerciendo de hombre libre proviene de los años 70, una premisa del “Football Pressing” de Rinus Michels en Ajax y Selección holandesa.

En la Revista G.Q. apareció un artículo de Marti Perarnau, una reflexión del entrenador neerlandés, Raymond Verheigen: “En el mundo del fútbol, la mayoría de la gente quiere proteger el “status quo” tradicional porque tiene miedo de equivocarse. Es una subsociedad primitiva en la que no se tolera la crítica y donde la gente prefiere preservar y defender las ideas establecidas. Al mundo del fútbol no le gustan las personas que cuestionan a los demás porque eso les incomoda, y a nadie le gusta estar incómodo. Obviamente, en el fútbol todavía faltan por hacer muchas cosas de manera inteligente”.

Y a pesar de ello, entrenadores inteligentes como Mourinho, Guardiola, Unai Emery, etc., pasan por apuros en sus competiciones pero, fundamentalmente, porque no lo ganan todo. Lo cual es muy sano para sus respectivas competiciones aunque el público parece no aceptarlo. En la Liga española, por ejemplo, los tres primeros R. Madrid, Sevilla y Barcelona han ganado seis partidos todos ellos de los nueve disputados; siendo sus mínimas diferencias el número de empates conseguidos, muy criticados, de 3, 2 y 1 respectivamente; apuntando que R. Madrid fue el único que aún no perdió… Todavía es muy pronto para obtener tendencias de los equipos…

Salamanca, 29 de octubre de 2016.