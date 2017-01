¿Nuevo fútbol para el Nuevo Año 2017...?

“El tamaño de tu éxito será del tamaño de tu esfuerzo”. (Twitter Filosofía).

El fútbol tiene unas planificaciones previas, sin embargo los equipos dependen de la volatilidad de los “Calendarios” según se vayan produciendo los distintos enfrentamientos a lo largo de la Liga. Por eso mismo, las clasificaciones actuales pueden estar desenfocando a la gente, incluso a los protagonistas, por cuanto aún restan partidos por jugar cuando menos una vuelta entera… Siempre se dijo “Año Nuevo, Vida nueva…”, el “mercado de invierno” es una tabla de salvación para algunos equipos, aunque los punteros no suelen desestabilizar a sus plantillas manteniendo sus diseños originales de principios de temporada.

En esta Liga 2016/17, los equipos de la Primera División española que han dado bajas a sus entrenadores han sido: Villarreal, Osasuna, Málaga, Betis, Granada y Valencia, éste por dos veces. Y se confirma que pocos directivos han leído a Peter Senge en “La Quinta Disciplina”: “Los problemas de hoy son consecuencia de las soluciones de ayer”. O sea, se siguen cometiendo errores ancestrales y prevalecen los “círculos viciosos” de manera sistemática. Hasta ahora, fueron despedidos 7 entrenadores, lo que representa el 35% del total de 20, por distintas causas. Al fin y al cabo, los clubes demuestran que se equivocaron al inicio de la Liga ya que acaban prescindiendo de los entrenadores en menos de seis meses, sin duda un tiempo insuficiente para gestionar cambios. Los aficionados siguen teniendo un poder excesivo con el consabido “¡Míster, vete ya…!, sin aportar un solo céntimo al propietario del club por sus caprichos. Es una forma demasiado “alegre” de arrojar a los profesionales de sus puestos de responsabilidad. Jean Paul Sartre tenía razón: “Se necesita de todo para hacer un mundo”.

Hasta en Inglaterra se ha consolidado esta tendencia maligna y los entrenadores siguen ejerciendo en su “silla eléctrica”. En esa lista de “electrocutados” están Marcelino, Quique Martín, Poyet, Paco Jémez, Ayestarán, Juande Ramos. De éste en concreto se especula ahora que solicitó algún fichaje que se le denegó, la opción ofrecida fue la cantera pero imponiéndole a los jugadores, los cuales no podían ser elegidos por el entrenador. Toda una frustración insoportable para un entrenador que se precie. El día 30.12.2016, el italiano Prandelli dimitió a la carrera. “Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace” (J.P.Sartre). A fin de temporada se podrá comprobar la efectividad de las políticas practicadas.

Pellegrino también fue expulsado en su día del Valencia (Una trituradora de entrenadores) y ahora ejerce en el Alavés. Declaró (Jon Prada, Marca.28.12.2016): “Yo quiero hacer las cosas sencillas, pero bien. Tenemos dos sistemas de juego que cambiamos según las circunstancias… La idea es modificada en función de los jugadores… Vamos creciendo poco a poco, dando pequeños grandes pasos...” También se le preguntó: “En un fútbol separado por los equipos de posesión y contraataque, ¿en qué corriente se sitúa Pellegrino?” – “En ninguna. Estoy en contra de identificar a la gente y ponerla un rótulo. Si no defiendes y atacas bien no puedes ganar. Defino a los equipos entre los que quieren tener el balón y los que no, no entre los ofensivos y defensivos. Yo jugaba muy distinto en Independiente que en Estudiantes, y ahora el Alavés juega distinto a Independiente. Hay un punto medio entre lo que quiere el entrenador y lo que desea. A mí me gustaría que mi equipo jugara como el Santos de Pelé, pero a veces no puede… Hay equipos para los que jugar bien es estar compacto, que todos corran y reducir al mínimo las posibilidades del rival y para otros, por sus características, tener el balón la mayor parte del tiempo. El juego tiene un montón de cosas bellas y no sólo cuando tenemos el balón en el pie. A veces se reduce la estética únicamente a esos momentos”.

El fútbol necesita de líderes visionarios pero el dueño del dinero no atiende a razones. O sea, no cree en las mejores ideas, novedades, creatividad, cambios, etc., de los entrenadores. Pellegrino siguió contestando: “¿Cómo se gana al Barcelona?” – “Cerrando los espacios por dentro, por donde se mueve bien. Ser fuertes por dentro y que te tiren centros. Pero sus laterales llegan casi al área pequeña, En la Liga hay equipos muy superiores. Nunca me sentí así en Argentina. Das una ayuda y te cambian el balón de lado. Hay equipos con tanta calidad que la diferencia entre los de arriba y los de abajo es un abismo. En la Liga si pestañeas, pierdes. Aquí hay mucho nivel técnico y táctico…”; “Yo soy un producto de todos los entrenadores que he tenido”. Al recordarle que compartió vestuario con Guardiola y Luis Enrique, que estuvo a las órdenes de Van Gaal y Benítez, incluso Mourinho era parte del cuerpo técnico del Barça en su etapa en el Camp Nou, él contestó: “A Guardiola se le veía que iba a ser entrenador. Mourinho apuntaba maneras, hacía los informes y daba las charlas sobre los adversarios. Luis Enrique tenía una gran personalidad y liderazgo”. No hace falta entrenar a equipos punteros para que un entrenador demuestre sus cualidades, a mi me parece que Pellegrino conoce su oficio, como tantos otros. El 2017 debiera representar avances tan solo con que los clubs sean más sensatos en su concepción de la gestión y reparta poderes y responsabilidades de manera equilibrada...

Salamanca, 31.diciembre.2016.