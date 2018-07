"MUNDIAL RUSIA 2018" Fútbol "De pies a cabeza" (8/N)

El marcador central Germán Rojas (38) finalmente no competirá la próxima temporada en el CD Don Benito, según confirmó el club extremeño.

¿Por qué los ajustes de plantillas no se realizan con canteranos?

Evidencias del fútbol que no lo son tanto...

Muchas veces, no es tan evidente el entendimiento del juego...

Gente silenciosa en los banquillos, no siempre comprendida...

La contundencia goleadora de Francia se impuso al final. Y nunca desfalleció Croacia. Me apuntaría siempre a un partido similar, aunque el resultado era excesivo, quizás el segundo gol de penalti facilitó en exceso el discurso final del partido. Quizás se ha valorado la calidad física de Francia pero no desmereció para nada Croacia, aunque con menos potencial ofensivo. Y tampoco se notó para nada los tres partidos con prórroga que llegó a jugar Croacia. Modric fue nombrado mejor jugador del Mundial, unanimidad. Francia resultó la Selección más joven en ganar el Mundial desde 1970. Con una media de 25,5 años, tanto solo Nigeria era más joven. Y una “malicia” que apreciamos por cuanto a lo largo del Campeonato hubo un momento que todos los equipos africanos quedaron eliminados por lo que se dijo a voz en grito que África se quedó sin representantes. Sin embargo, de los 23 jugadores de la plantilla de la Selección francesa hubo 14 jugadores de origen africano. Por tanto, ahí queda la reflexión… Es ahora cuando, acabado el Mundial, debieran obtenerse las conclusiones que permitan hacer evolucionar el fútbol, tanto a nivel Selecciones como sus respectivos equipos. Por ejemplo, después de este Campeonato se ha desencadenado en los equipos unos movimientos de porteros muy interesantes, precisamente cuando éstos fueron muy criticados (en general) y que los expertos se lo achacan al diseño de los balones con los que se juegan. Por tanto, hay materia que investigar y hacer evolucionar. Por supuesto, este “Mundial” fue el del VAR y es posible que haya convencido a la mayoría en su futura aplicación cuando se concrete con mayor exactitud los momentos de su utilización.

Francia estaba valorada en 1080 MMe, unos 730 MMe más que Croacia. Emocionantes los himnos, como dijera Cruyff “Gallina de piel”. Presión adelantada de Croacia, queriendo quitar el balón a Francia y a lo largo del partido lo consiguió en numerosas veces, en dibujo 1.4.2.3.1., los dos equipos. A los 30 minutos, Croacia mantenía la posesión en 58% pero el partido parecía una lucha de igual a igual. Solo que los dos goles iniciales, uno en propia puerta y el segundo de mano involuntaria que el VAR adornó a favor de Francia, dieron al traste con todos los planes. Luego, más tarde, a medida que el balón era más de Croacia, la eficiencia goleadora vino de los pies de Pogba y Mbappe, ya con 4-1 parecía todo decidido. Pero Croacia anímicamente no ser hundió y siguió luchando: ”No mires hacia atrás, nadie sabe cómo el mundo comenzó, no temas al futuro, nada dura por siempre. Si permaneces absorto en el pasado o en el futuro, te perderás el presente. (Rumi, místico y poeta), Croacia lucho en todo momento muy por encima del resultado obtenido. En el descanso habían controlado la pelota hasta el 61%, sin duda una contradicción con lo que veíamos en el partido.

Pero volvamos a ciertas especulaciones sobre esta Final 2018. Las casas de apuestas manejaron diversos factores para valorar los premios correspondientes. Se indica que Francia, invicta en este “Mundial Rusia2018”, nunca perdió ante los croatas, ganó tres y empató dos partidos. Por supuesto, Francia es la favorita como ya hemos repetido, a cuota 1.44 frente a los croatas que llegan a 2.75 citando el enfrentamiento de hace 20 años, Mundial 1998, en semifinales, cuando los galos superaron por 2-1 a Croacia, quedando días más tarde campeones. Como se dijera en el libro “De pies a cabeza”, de Agustín J. Valle/Juan Manuel Sodo y otros: “El gol es parte del juego, de hecho, el gol es el juego en sí mismo. No podemos pensar en que todo lo que pasa antes de que la pelota cruce la línea del arco es fútbol y el gol es simplemente la resultante de todo ello. No. El gol es un punto de inflexión en el juego, sí, pero también lo es una tarjeta roja, un saque del medio y un cambio de jugadores. En suma, el gol es el fútbol en retrospectiva”.

Pero el caso de España el que más nos afectó y, probablemente, contribuyó a su débil rendimiento los aspectos ya señalados que no tenían nada que ver con lo deportivo. La “lucha de poderes”, las dos “Españas” (Real Madrid y Barcelona) otra vez alentadas por detrás a un novato Presidente, “gallito”, que quería hacerse valer a las primeras de cambio, presumir de “valores” y actuó a la antigua usanza de que “aquí el que manda soy yo”. Triste decisión la de despedir a Lopetegui que, además, querrá esgrimir como un éxito personal, resuelto a las pocas fechas con el nombramiento de un nuevo director deportivo (Molina x Hierro) y un nuevo Seleccionador en este caso Luis Enrique. Se llega a aventurar que Rubales quiere a un entrenador que mande y que los jugadores no opinen, todo ello muy antiguo, es el nuevo liderazgo basado en “valores” elevado a la categoría de “capataz”. Espero y deseo que Luis Enrique se deje aconsejar mucho mejor… Sería altamente contraproducente para hacer un equipo moderno.

Final inesperada, Francia-Croacia. Podríamos revestir los hechos acaecidos en este “Mundial” y darles forma literaria, “vestir al muñeco” dicen algunos, otros aseguran que “adornar el relato”, al fin y al cabo justificar las distintas sorpresas que fueron ocurriendo como las eliminaciones de Alemania, Argentina, Portugal, España, Uruguay, Méjico, Bélgica, Inglaterra y tan solo quedó de los “cacareados” favoritos una dominadora Francia que logró mostrar en todo el Campeonato una gran consistencia de bloque, aparte las distintas virtudes individuales que también ostentaron los suyos. Por otra parte, el sábado 14 se jugó el Bélgica-Inglaterra que concretaría los puestos tercero y cuarto. Ganó Bélgica 2-0 y consiguió la mejor clasificación de su historia. Con fútbol vertical y de contraataque a las órdenes del entrenador español Roberto Martínez. En el otro lado, las expectativas sobre el goleador Kane no acabaron de cumplirse según se habían soñado y tampoco su directo competidor Lukaku, ninguno de los acreditados goleadores marcó en esta ocasión.

Uso de Cookies

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy