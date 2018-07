"MUNDIAL RUSIA 2018" Fútbol "De pies a cabeza". (6/N)

El marcador central Germán Rojas (38) finalmente no competirá la próxima temporada en el CD Don Benito, según confirmó el club extremeño.

¿Por qué los ajustes de plantillas no se realizan con canteranos?

Evidencias del fútbol que no lo son tanto...

Muchas veces, no es tan evidente el entendimiento del juego...

Gente silenciosa en los banquillos, no siempre comprendida...

5.- El VAR no resolverá la apatía y desgana de los árbitros para no pitar penaltis en los agarrones múltiples que se producen en los saques de esquina.

4.- Se lucharon los partidos hasta el último minuto del descuento pero se confirmó que las prórrogas no sirven para resolver los empates.

3.- La táctica y sus dibujos geométricos deben complementarse con aspectos como: velocidad de balón apropiada, desmarques efectivos que superen líneas, regates, paredes, tiros a puerta de distancia, penetraciones, etc.

2.- Las individualidades no bastan para superar a los rivales sin aportaciones de equipo.

1.- La posesión pasiva no sirve para ganar partidos sino otras aportaciones colectivas e individuales.

