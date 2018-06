"MUNDIAL RUSIA 2018": Fútbol "De pies a cabeza". (5/N)

“Muchos hinchas van a la cancha en dos momentos fundacionales de sus vidas: como hijos y como padres”. (Libro: “De pies a cabeza”, (Agustín J. Valle/Juan Manuel Sodo y otros).

Finalizada primera fase del Mundial, quedan clasificados y emparejados para próximas eliminatorias: Francia x Argentina; Uruguay x Portugal; Brasil x Méjico; Bélgica x Japón; España x Rusia; Croacia x Dinamarca; Suecia x Suiza; Colombia x Inglaterra. Desde luego se ha confirmado que “El fútbol es una pugna indescifrable”. Hasta ahora el Mundial es épico en muchos de sus partidos, pugnas muy difíciles de entender incluso para los más versados. Y el ejemplo más significativo es que Alemania (Campeón del 2014) quedó eliminada, ganó tan solo un partido y perdió los dos restantes.

¿Cómo podemos explicarnos el fallo de Messi y Ronaldo en un penalti? ¿Es entendible el empate de Argentina contra Islandia; la derrota de Alemania contra Méjico o Corea; el empate de Brasil contra Suiza…? ¿Cómo Brasil empataba en el minuto 90 contra Costa Rica a cero goles y en seis minutos acabase marcando dos goles? ¿Cómo Argentina pudo perder 3-0 contra Croacia? ¿Cómo Alemania ganó a Suecia en el minuto 96 siendo éstos finalmente los clasificados? ¿Cómo España pasó tantos apuros para empatar a dos tantos muy al final del partido contra Marruecos y Portugal estuviera a punto de quedar eliminada por Irán al fallar éstos la última jugada de gol? Y otras muchas consideraciones de detalle de difícil traducción futbolística.

Por tanto, a estas alturas del Campeonato se pueden sintetizar algunas conclusiones válidas:

1.- No hubo enemigo pequeño.

2.- No hubo especulación con los resultados.

3.- Hubo menos rojas y más tiempo de juego.

4.- Según Collina, en 48 partidos se chequearon 335 incidentes, incluidos todos los goles, hubo 17 revisiones reales. De ellas, 14 fueron en el monitor junto a la banda y 3 solo en sala VAR. De las 14 decisiones cambiadas, 7 fueron penalti concedidos, 2 penaltis cancelados, 2 potenciales rojas, 2 goles concedidos por fuera de juego y 1 por error de identidad.

5.- Se pitaron 24 penaltis, cuando en Brasil 2014 fueron 10 y otros 10 en Sudáfrica 2010.

Se desprende otra realidad incluso para las grandes Selecciones como propugnaba Cromwell a sus soldados: “Tened fe en Dios pero mantened seca la pólvora”. O sea, empieza la segunda fase con 16 equipos y ya no hay justificaciones teóricas, ni disculpas, el fútbol está lleno de momentos y cada cual tiene que encontrar el suyo, pero sin distracciones, atendiendo a lo fundamental. Quizás lo mejor para las candidatas a ganadoras del Mundial es que Alemania está fuera de circulación.

En “Superar la adversidad”, Luis Rojas Marcos nos habla de la “resiliencia” e incorpora una frase muy ilustrativa de Charles Darwin, muy apropiada por ejemplo para España que ha soportado unas críticas excesivas en los tres partidos anteriormente jugados, quizás porque fueron los mismos periodistas los que cantaron victoria antes de tiempo generando unas expectativas excesivas: “No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios”. Personalmente, espero que España se comporta de esa manera. De hecho, en escritos anteriores yo aposté por Alemania y entono el “mea culpa” porque me equivoqué de pleno. Pero mi reconocimiento público me gustaría que la prensa también lo hiciera con la cantidad de aseveraciones falsas y diagnósticos equivocados que lanzan todos los días con relativo fundamento. Soy partidario, no obstante, de lo que dice el proverbio árabe: “Ten fe en Dios pero ata bien a tu camello”.

Salamanca, 29.junio.2018.