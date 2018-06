"MUNDIAL RUSIA 2018": Fútbol "De pies a cabeza" (2/N).

“Aunque existe abundante literatura futbolística en materia narrativa, y alguna también de investigación (más periodística que académica), tenemos poco ensayo a mano para jugar, para pelear y alentar. La pelota entró en las letras, pero con un carnet de ingreso que la justifica como vidriera de una vida barrial, del folclore territorial, de la magia inmaterial que sobrevive a la opaca saturación de las urbes, etcétera…” (Libro: “De pies a cabeza”, Agustín J. Valle/Juan Manuel Sodo y otros).

El partido inaugural del “Mundial 2018” corresponderá jugarlo s Rusia, como anfitrión, contra Arabia Saudita, disputándose en Moscú el 14. junio.2018. Jugaría España el 15 contra Portugal, en Sochi. Y la Argentina de Messi arrancaría ante Islandia, en el estadio del Spartak el próximo 16. Los calendarios se irán cumpliendo religiosamente y, mientras tanto, iremos analizando lo más destacado de los mejores encuentros, a la búsqueda de esos “fútboles” que trasciendan, como corresponde a un “Torneo” de estas características. De paso, incorporaremos también aquellas reflexiones llamativas de lo escrito en “De pies a cabeza”, de Agustín J. Valle, Juan Manuel Sodo y otros, porque, entre otras cosas, aceptamos su creencia prefijada de que “el fútbol no se piensa, el fútbol se siente”. Intentaré vislumbrar lo más distintivo del “Mundial Rusia 2018”, inspirándome, digo, en la recopilación de los ensayos de escritores que teorizan sobre el fútbol, con prosa poética, a ver si ponemos luz en el misterio de cada juego. Al fin y al cabo un “Mundial” de fútbol constituye una significativa suma de pugnas magistrales de equipos, jugadores y entrenadores. Y por supuesto de aficiones…

“El sorteo será totalmente aleatorio”, utilizando cuatro bombos con 32 equipos. Los cabezas de serie serán Alemania, Brasil, Argentina, Portugal, Francia, Bélgica y Polonia además de Rusia como anfitrión. Asimismo, en marzo pasado se aprobaron nuevas normas que entrarán en vigor el día 1 de junio próximo, entre ellas los requisitos para utilizar el VAR (Videoarbitraje), posibilidad de hacer una sustitución adicional en la prórroga, o la prohibición de exhibir mensajes políticos. Por ejemplo, en la Regla 6 ha quedado estipulado que el árbitro asistente de vídeo es un miembro del equipo arbitral que ayuda al árbitro. Hablando de árbitros, en la lista de 36 árbitros y 63 asistentes, procedentes de 46 países seleccionados por la FIFA, aparece el español Antonio Miguel Mateu Lahoz. Curiosamente, en la lista de árbitros y asistentes no hay ninguno procedente de las asociaciones británicas. Por cierto, el técnico más longevo que actuará en esta “Copa del Mundo” será Oscar Washington Tabárez, con 71 años, seleccionador uruguayo desde 2006.

Dentro de los datos curiosos, “Football Observatory” dio a conocer un listado de los promedios de las alturas de las 32 Selecciones participantes, eso sí, manejando una lista de probables jugadores convocados. Dicho informe señaló que Serbia sería la Selección más alta, 185,6 centímetros; seguiría Suecia con 185,2, Islandia con 185, Dinamarca 185 etc. Como se ve, son “buenos mozos” que diría nuestros padres. En el lote de los “bajitos” aparecería Argentina, Uruguay, España, y Méjico con un promedio de 179,4. Llegando a Perú con 178,3, Japón 178,1 y Arabia Saudita 176,2. Como se ve, son estaturas importantes, aunque haya muy buenos jugadores por debajo de 170 centímetros. La altura física no es determinante en el fútbol… En cualquier caso, los premios de “Rusia2018” no se pagarán por centímetros sino por logros, FIFA repartirá 400 millones de dólares para 32 Selecciones, un 12% más que en 2014. Incluso, recibirán 8 millones los eliminados en primera ronda que serán 16 equipos. Los finalistas se asegurarán 28 millones de dólares y el ganador del partido decisivo cobrará 38 millones de dólares. Llegando a 24 millones el tercero; 16 millones los de cuartos; y 12 millones los que lleguen a octavos.

Me gustó el artículo de Alberto Muñoz (ElMundo, 8. junio.2018) que nos daba singulares detalles: “Las piernas que acuden al Mundial de Rusia más cansadas son las de los integrantes de la selección española…” Concretando: “La totalidad de los seleccionados por Lope tegui suman 1.111 partidos disputados y 85.554 minutos”. El segundo sería Francia con 1.052 partidos y 82.000 minutos ligeramente por encima de Brasil; Alemania con 915 partidos, ocho más que Argentina. Del mismo modo los técnicos “se aferran a los datos obtenidos por los propios expertos del grupo “CIES Football Research” sobre el “coeficiente sobre fortaleza futbolista”, elaborado teniendo en cuenta los resultados conseguidos y la importancia de los equipos en los que juegan los seleccionados. En sus informes sitúan a España en la primera posición, con una cuota de 100. Por detrás quedan Brasil, con 89; Francia, con un 84 y Alemania, con un 82. Al combinado germano le siguen Inglaterra, con 74; Argentina, con 69, y Portugal, con 63”. De las estadísticas elaboradas por el CIES se dan detalles de los jugadores más utilizados desde el 31. Julio. 2017 hasta 1. Junio. 2018: “Rui Patricio, portero de Portugal y del Sporting, encabeza la lista con 5.490 minutos… Saul Ñíguez del Atlético de Madrid con 5.009 minutos… Entre los 100 que más minutos acumulan de toda la competición hay ocho españoles. Messi es el cuarto con 5.008, Cristiano, el 77 con 4.151”. Son datos curiosos que pueden delatar un estado de forma concreto, aunque será más analizable cuando veamos los rendimientos futuros. “En el informe de los especialistas de la compañía suiza también figuran las cifras de los minutos disputados por los 23 futbolistas de cada selección en la Champions League. En ese apartado vencen los brasileños, con 12.266; seguidos de los españoles con 10.440, de los alemanes con 7.997; franceses con 7.924; y argentinos con 7.371.

Por supuesto, la Selección que más nos interesa en cuanto a resultados es España. Su seleccionador, Lopetegui, habrá pasado muchas noches en vela para tomar las mejores decisiones, aunque, haga lo que haga, se equivocará. ¡A Dios gracias! Al fin y al cabo porque toma decisiones. Sin duda, los aficionados quisieran que hubiera treinta cambios en cada partido y dos de ellos se hicieran cada quince minutos. Cuando Menotti ganó el “Mundial Argentina 1978” lo hizo con una Selección muy sólida y trabajada en el tiempo, pero sin la contribución de Maradona cuya ausencia fue sorprendente. Ha sido en este año 2018 cuando el ex Seleccionador argentino dijo, después de 40 años: “Me equivoqué no llevando a Maradona”. Pero él estuvo convencido de que el futbolista era demasiado joven para soportar aquellas presiones. Centrándonos ya en el “Mundial Rusia2018”, el ex Seleccionador Vicente del Bosque aseguró que Alemania está un punto por encima de España o Francia. Mientras, Sampaoli significó: “Alemania no me gusta. Para mí Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo”. Como vemos, dos opiniones muy acreditadas y no homogéneas antes de celebrarse el “Mundial”. Sin embargo, las casas de apuestas sitúan como principal candidata a Alemania, seguida de Francia y Brasil. Los de Messi aparecen en quinta posición por detrás de España, cuarta. Según algunos, el actual “Campeón de Europa”, Portugal, será novena o décima según otros. Muchas opiniones se están manejando al respecto, el mismo Pelé asegura que Brasil no es un equipo aunque tenga muy buenas individualidades.

Los aficionados se centrarán en sus sentimientos, más bien se entregarán con las victorias y se frustrarán con las derrotas. Por mi parte, como hago siempre, me atrevo a plasmar mi pronóstico sobre quién será el Campeón. De entre los mejores, cito a Brasil, Argentina, Uruguay, Alemania, España, Portugal, Bélgica, Inglaterra y Francia. Mi intuición me orienta a que España quedará Subcampeona detrás de Alemania. (Sin analizar previamente el sistema de cruces prefijados de manera obligatoria). Y proclamo que, a pesar de todo, el fútbol es un juego en el que podemos equivocarnos. Igual que acerté plenamente en 2010 con el título de España, fallé en 2014 de manera total. Sinceramente, veo muy bien a España en su despliegue de juego asociado, muy combinativo, de técnica individual y colectiva muy desarrolladas, como siempre a la espera del acierto goleador como ocurriera en la última confrontación contra Argentina, mostrando una presión alta a la pérdida de pelota que podría rendir frutos si consigue mantener su intensidad a lo largo de cada partido. Prescindo de dar nombres y alineaciones, yo me afilio a todas las decisiones que haga el Seleccionador y dejar los balances para el final del Campeonato. Por supuesto, nunca renunciaré a cualquier crítica positiva. Igual que aventuro un buen torneo de Brasil, la potencia física y la chispa de Francia, la juventud aventurera de Bélgica, la sorprendente Portugal con su goleador Ronaldo igual que puede ocurrir con Messi y Argentina. La máquina alemana sigue funcionando como un reloj, a pesar de fallos temporales, con nuevos jugadores menos expertos, Inglaterra ya me falló anteriormente y creo que tiene potencial, además de la siempre sorprendente y efectiva Uruguay.

Mientras tanto, el cosmonauta ruso Antón Shkaplerov, el astronauta estadounidense de la NASA Scott Tingle y el japonés Norishige Kanai trajeron a la tierra este domingo un balón reglamentario que, según las autoridades espaciales rusas, se utilizará en el partido que se disputarán Rusia y Arabia Saudita. El balón “Telstar 18” ya está en la tierra. El esférico orbitó en la Estación Espacial Internacional a 280 kilómetros de la tierra y a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Cifras, cifras, cifras. Cifras y hechos. Ahora que empiece a jugarse el mejor fútbol posible… Los sentimientos están a flor de piel.

Salamanca, 9. junio 2018