¿Messi juega en el futuro...? 2 de 2.

“La mente no domina al cuerpo, sino que se convierte en cuerpo. Cuerpo y mente son una sola cosa”. (Candace Pert).

Hace años que el doctor Poser explicó en el “Corriere del Veneto” su metodología: “Una buena base de vegetales… son el combustible esencial para nuestros músculos; los cereales integrales, las verduras, legumbres y frutas de temporada son los alimentos que menos residuo dejan en el organismo, además de un agua de buena calidad para su preparación. Tenemos que reducir la ingesta de alimentos procesados o contaminados con pesticidas, herbicidas, antibióticos, medicamentos… Restricción de alcohol, tabaco y otros productos que no son acordes con una vida saludable…” (…) “Recordemos que el cuerpo humano tiene en sí mismo potentes mecanismos de auto-sanación y a menudo lo único que hacemos es desbloquearlos”. (…) “Las patologías típicas de este deporte, en el que creo que tengo los mejores resultados, siempre son por sobrecarga: dolores crónicos de las articulaciones, contracturas musculares persistentes o recurrentes, lesiones musculares, dolor vertebral, tendinitis y patologías de inserción. El método utiliza ejercicios compuestos y ajustes de osteopatía, pero sobre todo la identificación de una dieta adecuada a cada paciente, además de terapias emocionales con psicoterapeutas y el uso circunstancia de “Flores de Bach” (…) “También señala que en el fútbol en particular se ha abusado durante muchos años de algunas drogas de farmacia: anti-inflamatorios y analgésicos… A Leo Messi le encantaban las barbacoas de carne, pizzas de queso y otros productos animales, pero las cosas han cambiado nutricionalmente”.

Francisco Seirul-lo, ex preparador físico del Barcelona, ha editado recientemente un libro muy profundo “El entrenamiento en los deportes de equipo” y en el capítulo “La emotividad en la toma de decisión” asegura algo que, sin citarlo expresamente, presumo se amolda a Messi con excelente precisión: “Un gran jugador puede ganar un partido si sus compañeros le han dado esa posibilidad. Así nace el criterio socio de esta estructura y el conocimiento del juego desde la socioafectividad. La dialéctica individuo-grupo presente en el deporte de equipo pone en evidencia que el juego solo es posible si se cuenta con los compañeros, si eres capaz de lograr altos niveles de interacción con ellos y el compromiso de una necesaria participación colectiva, que sin duda transforma el significado individual de ganar. Aparece entonces la “cultura colectiva del juego…”

Señala Serrado en su libro extraordinario: “El nivel de dificultad y de exigencia en el contexto de un partido de fútbol es mucho mayor para el portador del balón, para el atacante, que para el adversario que se precipita a intentar robarlo, el defensa… El portador del balón tiene como objetivo, primero, construir una idea de juego y, segundo, ponerla en práctica, ya sea a través de un pase, de un remate o de un movimiento; mientras el adversario, el defensa, tiene como objetivo destruir esa idea”. (…) “En el fútbol, pensar es fallar. La consciencia es demasiado lenta para la acción que se observa en el fútbol, sobre todo en el momento del drible y del remate, acciones espontáneas que necesitan de automatismos depurados”. (…) “(Messi) se expresa de forma subconsciente, casi siempre en piloto automático. Es fruto de una inteligencia corporal que funciona en un estado híbrido, entre la consciencia y la subconsciencia. El cuerpo actúa en función de su naturaleza, manifestándola en contexto de juego, en una especie de comunicación corporal, a veces lejos de nuestra comprensión intelectual. Cuando Messi realiza un movimiento, está expresando una intención corporal, no necesariamente consciente, pero una intención clara… Messi define bien. Será, por ventura, el jugador que mejor define del Planeta… es el futbolista que necesita rematar menos veces para hacer gol, así como es aquel que necesita hacer menos pases para dar más asistencias… es el futbolista que con menos intentos alcanza mejores resultados en todos los capítulos del juego ofensivo”. (…) “El futbolista de élite juega con anticipación, o sea, actúa en función de una antecedencia que posee del juego, sin embargo, creo que Messi posee una capacidad para jugar anticipadamente superior a lo normal… Messi juega en el futuro”.

Mis reflexiones, mezcladas con otras de versados personajes que han estudiado el “fenómeno Messi”, no buscan hacer un nuevo “panegírico” sobre Messi. De hecho, las conjeturas, las explicaciones, los acercamientos a otras visiones, ninguno me llevó hasta ahora a esta conclusión que disfruto de Serrado: “Messi posee, probablemente, en el contexto futbolístico, el mayor repertorio de soluciones para un determinado problema ofensivo. Este amplio repertorio de soluciones es aquello que definimos como inteligencia y creatividad ya que, ante un problema, es más ventajoso tener un mayor número de soluciones. Pero Messi no es sólo inteligente por tener un mayor número de soluciones. Él llega más lejos. Él opta siempre por la mejor solución”. Y en mis devaneos de búsqueda, atiendo a la reflexión de la neurocientífica Candace Pert cuando señala: “No soy capaz de establecer una clara distinción entre el cerebro y el resto del cuerpo”.

En la práctica, hace ya tiempo que intento “disfrutarlo” antes que intentar entenderlo, no me interesa contrastarlo contra otras figuras como la de Cristiano, por ejemplo, seguramente ni Messi sería capaz de razonarlo, menos de explicarlo, porque siempre surgirán cuestiones “indefinibles” como cuando eres un observador neutral. Eso sí, renegué ya hace tiempo de los adjetivos “superlativos” y “extraorbitales” de todos y cada uno de ellos, es mejor usar nuestra energía para emocionarnos con sus desempeños, dejándose llevar antes que volverse locos estableciendo definiciones nunca exactas... Pero, definitivamente, sí que me apunto a esta apreciación de mi admirado escritor Serrado:” Messi es el futbolista que juega en el futuro…” ¡Indescifrable…!

Salamanca, 12. Diciembre. 2017.