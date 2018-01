Los Reyes Magos 2018 trajeron oro, incienso y mirra, pero sólo a unos pocos equipos...

“El lunes tras una derrota pienso en cambiar a diez jugadores, el martes ya sólo a siete u ocho, el jueves a cuatro, el viernes a dos y el sábado ya pienso que van a volver a jugar otra vez los mismo once cabrones de siempre”. (John Benjamin Toshack).

La última jornada ya decidió cosas importantes e hizo traslucir otras perspectivas en otros contendientes de esta Liga 2017/18. Barcelona ganó de nuevo en el primer partido de enero y sigue líder con amplia diferencia. El Real Madrid, sin embargo, empató en Vigo a dos tantos y prácticamente se retira de este combate indescifrable. ¿Qué pudo pasar tan solo en seis meses? En realidad, en el Real Madrid siguen jugando los mismos futbolistas que ganaron casi todo en 2017, incluso en agosto deslumbraron en las “SuperCopas” tanto de Europa como de España, en este caso superando claramente al Barcelona que ahora campea en primera posición. Incluso, en diciembre 2017, se llevó el “Campeonato Mundial de Clubes” ganando la final al Gremio brasileño. O sea, tres Trofeos ganados desde agosto y una Liga perdida ya en diciembre 2017, tan solo en seis meses. Muchos estudios quieren incidir en la relación “causa-efecto” pero son la mayoría opiniones ventajistas; unos inciden en la falta de eficiencia goleadora de Benzema y Cristiano (algo muy evidente en la actualidad); en la pérdida de productividad de los laterales sobre todo Marcelo (una evidencia que data de hace diez años pero un genio cuando se gana); quizás las lesiones o carencias de los centrales (Algunos se acuerdan de la no renovación de Pepe cuando éste quiso continuar dos años y el último jugado estuvo seis meses lesionado); así como en las buenas facultades – en esta ocasión sin defectos – de jugadores como James o Morata (Traspasados por interés propio y con déficits importantes con sus equipos actuales). Incluso, ha aparecido una última teoría de que el Real Madrid pierde la Liga porque en las segundas partes no aguanta los resultados conseguidos en las primeras partes (El año pasado ganó muchísimos partidos en los últimos 15 minutos del juego). ¿Entonces? Las verdades absolutas nunca me gustaron, los jugadores no pueden ser “malos” cuando pierden y, a la vez, “buenos” porque ganan al principio de los partidos… Un buen entrenador, un hombre bueno como Zinedine Zidane, mantiene la calma y el sentido común, asume su propia responsabilidad, no escupe hacia fuera ni hace “reos” a sus jugadores; entre otras cosas, no quiere fichar por fichar a diestro y siniestro… Entonces, ¿el Real Madrid recibió sólo carbón porque la Liga ya está muy lejos? ¿Los tres títulos conseguidos en el segundo semestre de 2017 no son parte del oro, incienso y mirra de los Reyes Magos? ¿La Liga del curso pasado ya no tiene ningún valor patrimonial ni tampoco la “Champions League”? Es tremendo el consumo de negatividad de equipos como el Real Madrid cuando pierden...

El Atlético de Madrid sigue siendo ahora mismo un seguidor solvente del Barcelona. Ha mejorado sus expectativas en el juego de ataque con la incorporación de Diego Costa, notándosele un equipo más predispuesto a llegar a la portería contraria. Es de suponer que esta variante sea trascendental, más la llegada del ex sevillista Vitolo, y es posible que aporten un plus más ganador a los atléticos. Sin embargo, tan solo hace un mes, el más firme candidato a la disputa de la Liga parecía el Valencia. Pero resulta que, de cuatro partidos en diciembre, perdieron tres y mostraron sus puntos débiles que habían permanecido ocultos. Ahora, en Reyes Magos, el Valencia ganó de nuevo, apuradamente, pero manteniendo expectativas. Juan Tallón escribió hace poco: “La temporada pasada sobrevivió a un naufragio inclemente, después de incurrir en algo parecido a un suicidio fallido. Hacer las cosas perfectamente mal demanda una torpeza exagerada, que en el fondo equivale a cierta maestría. Eso es lo que le falló al club, y por tal razón esquivó el descenso, con el que había coqueteado durante varias jornadas… ¿Cómo se repone uno de algo así? Me temo que se ha producido eso que se llama giro de 180 grados, que todos algún día soñamos con dar a nuestras existencias y que, si supiésemos cómo, sería facilísimo. Pero la acción de rehacerse remite a un misterio inaccesible”. (…) “El entrenador del Valencia ha sido capaz de agitar el equipo de tal modo que el desorden que casi lo empuja a segunda división se convierta en un desorden nuevo, que ahora lo lanza en busca del liderato. Asumir según qué actitud, y creer en ella, lo cambia todo, como cuando aquel señor, en la antigua Roma, aseguraba que ningún hombre es feliz, a menos que crea serlo”.

En el mercado de invierno, el Valencia debería ser el equipo que más jugadores tendría que fichar porque, para acercarse al Barcelona, se necesitarán “equipos machos” que sepan ganar “partidos machos”, es decir, equipos con jugadores sólidos, más de 11 jugadores que permitan rotaciones solventes, equilibrio psicológico para el momento de pérdida de puntos, etcétera. Equipos como Barcelona, o Real Madrid, se desgastarán en “Champions League” lo que dará “chance” a Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, etc., en competiciones menos intensas. De momento, Vietto ya se ha incorporado al Valencia procedente del Atlético y el Barça consiguió la contribución de Coutinho, aunque llega lesionado. Guedes, toda una sorpresa en el Valencia, se recuperó de su lesión antes de lo previsto. Es un “llegador” con vértigo: “Cuando eres rápido y vas hacia arriba, para el defensa es complicado… tenemos muy poco tiempo para hacer las cosas, hay veces que tienes que escuchar al compañero que la pide, estar atento y puedes pasar y marcar la diferencia. Marcar un gol es bueno para festejar y hacerse la foto, pero hacer una buena jugada y que marque el compañero es igual de bueno”. (…) “(En el Valencia) trabajamos muchos los contragolpes porque es una buena arma que manejamos. Pero también sabemos que debemos jugar con calma. Trabajo mucho, procuro estar siempre concentrado y bien posicionado defensivamente para salir bien hacia el ataque, es la clave” (…) “Muchas veces los equipos necesitan más experiencia, pero Parejo es más veterano o Garay, seguimos sus consejos para hacer las cosas bien… No sabemos lo que va a pasar, pero sabemos que es complicado. Disputamos el primer lugar contra Barça, Madrid o Atlético. Son equipos muy fuertes. Pero estamos compitiendo bien… Será complicado mantener el nivel… Me gustaría jugar “Champions” con el Valencia, pero no sé si me podré quedar…” Marcelino: “Una cosa es la euforia en el entorno por el alto nivel competitivo del equipo y otro el rendimiento a largo plazo. Nosotros no miramos más allá, sólo el próximo partido. Ahora mismo no estamos en condiciones de luchar por el campeonato. Lo estaríamos si sumamos hasta el final números similares como hasta ahora, pero es tremendamente complicado. El Sevilla la pasada temporada acabó la primera vuelta segundo y luego tuvo dificultades para meterse en Champions. Hay que vivir el presente. Nosotros tenemos como referencia considerar cada partido como una final”.

El Sevilla, después de la marcha de su entrenador Berizzo, recuperó al centrocampista Nzonzi que parecía marginado por el anterior entrenador. Pero en el derbi Sevilla-Betis surgió lo imprevisible, los béticos marcaron cinco goles en campo ajeno, recibiendo tres, y fue toda una gesta en el momento actual que puede acentuar las trayectorias de cada cual. A éste se podrían sumar Villarreal, incluso Eíbar. Pero ya muy alejados del Barcelona que parece progresar sin cortapisas… Aunque hay una evidencia, a falta de la mitad del Calendario, los números ya están decantados de una manera bastante clara como pocas veces haya ocurrido en la Liga española. Quizás los Reyes Magos fueron injustos porque todo el oro, el incienso y la mirra se lo han llevado unos pocos equipos, quizás dejando el carbón para demasiados equipos que se debaten por abajo del Campeonato para mantener su categoría, siendo los seis últimos clasificados: Español (20); Levante (18); Deportivo (16); Alavés (15); Málaga (11); Las Palmas (11).

Como podemos comprobar, son más los equipos que pierden que los equipos que ganan en esta Liga…

Salamanca, 8 de enero de 2018.