Los equipos españoles en "Champions League, marzo 2019

Tres equipos españoles iniciaban esta eliminatoria de “Champions”, R. Madrid, At. Madrid y Barcelona. Los dos primeros han sido eliminados y tan solo quedó el Barcelona para jugar en próximas eliminatorias.

El 12 de febrero 2019, había una corriente excesivamente optimista de los aficionados del R. Madrid y me precipité a “twitear”: “No sé de donde sale que Ajax no es enemigo para Real Madrid. Por historia, por modelo de juego, por futbolistas muy dotados física y técnicamente, porque nadie le regaló nada para estar ahí en esta eliminatoria… ¡Cuidado!”. El primer partido fue ganado por R.Madrid por 1-2, resultado engañoso ya que el juego del Ajax resultó superior. Mantenía mis dudas para el partido de vuelta y acabó ganando Ajax por 1-4. Los holandeses marcaron muy pronto dos goles y ya condicionó todo el juego, si bien el Real golpeó dos balones uno en el larguero y otro en el poste. Pero fue circunstancial. Llegó el tercero de Ajax, el balón había salido previamente por una banda y el VAR dictaminó que no había seguridad de haber traspasado la línea por cuanto se confirmó el gol conseguido. El desconcierto del equipo era enorme, no se bloqueaban las llegadas en oleadas de los jugadores de Ajax, el desastre parecía iba a culminar. Hasta que llegó el cuarto después de haber metido un gol Asensio que puso el marcador en 1-3. El equipo jugó acelerado, pero no llegaba a los balones, la grada era un lastre añadido por cuanto confirmado queda que esa afición solo anima cuando el equipo gana.

Yo me desfogaba en twitter: “Es muy difícil aceptar que el contrario sea mejor que tú, la rabia y la decepción invitan a encontrar culpables debajo de las piedras. Pero no hay mal que por bien no venga, la reestructuración será ahora mucho más fácil. ¡Todos despedidos!”. A su vez reflexionaba: “Es increíble la cantidad de soluciones que surgen ahora para Real Madrid, jugadores que tuvieron que jugar y no lo hicieron, jugadores que jugaron y no debieron hacerlo, cambios, tácticas nuevas, una creatividad impresionante con los ojos inyectados de rabia. ¿Por qué solo somos innovadores en la derrota?” En la cuenta Spartacus se podía leer: ” Pese a la debacle, la decepción, y el cabreo, agradezco a los jugadores que hicieron historia, los que se fueron y los que saldrán, estos años de triunfos han sido legendarios, únicos, no hay que olvidarlo. Y dicho esto manos a la obra, hay que hacer muchos cambios, a fondo con ello”. Y no sería bueno olvidar este otro twitter de mi cosecha: “El Real Madrid echando de menos los goles de Cristiano. Sin embargo, el Atlético de Madrid lleva bastantes goles menos que el Real y está mejor clasificado. Pero también defendió mejor recibiendo bastantes goles menos que Real Madrid. Por tanto, no consiste en simplificar el problema”. En el diario As, Javier Sillés, precisaba: “Este Madrid no tiene estructura futbolística. Es un bloque deslavazado, inestable, sin gol y sin escudo… El Madrid se ha olvidado del fútbol y éste le ha puesto en su sitio”. Además de otras lindezas. El Real que ganó cuatro títulos en cinco años había quedado eliminado por unos jóvenes futbolistas que distan mucho de aquella “Naranja Mecánica” que fue un modelo para mí en los años setenta, pero, indudablemente, mejor de los que algunos previeron antes de la eliminatoria.

El día 12 de marzo, el At. Madrid viajaba a Turín con una renta de 2-0 conseguida en el Wanda. Los aficionados se las prometían muy felices, el Atlético es muy difícil que le metan goles y algún gol conseguirá, como casi siempre. La Juventus les marcó tres y los eliminaron, con un jugador excepcional que fue Cristiano Ronaldo quien marcó todos los goles. Simeone fue honrado: “Nos ganaron porque fueron mejores”. Fin. Personalmente había anticipado a mis amigos atléticos que “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. La Juventus jugó un excelente partido, además fue muy efectivo en la consecución de los goles. La impotencia atlética fue manifiesta durante todo el partido, tengo anotado en mi cabeza una buena jugada del Atlético desde el minuto 38 al 40 que lograron mantener la pelota y crear situaciones de ataque esperando un desmarque efectivo, incluso hasta el final de la primera parte lograron reducir la posesión de la Juventus en un 5%. Mi personal conclusión es que el Atlético se ha acostumbrado tan solo a ganar muchos partidos de la Liga española, más de 20 partidos por el resultado mínimo de 1-0, y tiene hábitos insuficientes para una gran competición como la “Champions League”. Para ganar hay que ir a ganar y el Atlético no tiene asimilado ese modelo, nunca los he visto jugar con 3 delanteros, con 3 atacantes que busquen la puerta contraria con fruición. Esa es la clave fundamental. El Atlético no sabe ganar con fluidez. ¿Fútbol complejo o fútbol simple el del Atlético Madrid? Creo que las dos cosas a la vez…

Simeone jugó con fuego y se abrasó, quiso mantener los dos goles de diferencia y se equivocó. Quería dormir el partido y en la primera parte solo tuvo un 28% de tenencia de pelota. “Mal día para la cagada”, declaró Griezmann. Algún periódico se atreve con esta aseveración: “Simeone dio ordenes equivocadas en un día grande donde hay que dar la cara y tener más personalidad, temperamento y garra”. Se ha deslizado también alguna información como que la sesión física del lunes fue excesivamente intensa y los jugadores lo acusaron, pero ya se sabe cuando se pierde salen noticias desconcertantes. El mismo Kiko Narvaez se atreve a decir que “Simeone no es infalible”. Amén. Y es curioso que todavía se contemplen en el fútbol estrategias como ésta para obtener resultados convincentes: “Salió a jugar feo”. Cuando en realidad jugaron con miedo. ¿Revisará el modelo el “Cholo”?

El día 13 de marzo, el Barça ganaba 5-1 al O. Lyon. Después de un penalti erróneo y un espacio con marcador 2-1, los barcelonistas consolidaron un 5-1 innegable incluso habiendo pasado por la proximidad de un 2-2. Pero Messi apareció una vez más y apalancó el resultado en el minuto 76 en jugada personal… A partir de ahí, coser y cantar porque el Lyon bajó los brazos. Por tanto, el Barcelona será nuestro único representante en la competición por la eliminación de los otros dos contendientes nacionales. Llamativo que el fútbol inglés disponga de cuatro representantes para las próximas eliminatorias y, también, que los alemanes no estén en candelero sobre todo porque el Bayern perdió estrepitosamente contra Liverpool. Una evidente alarma que denota el futuro de su actual plantilla, no sé si está ligada con la baja forma de la Selección alemana. Es verdad que el Barça arrastra en esta eliminatoria el primer gol de penalti mal señalado por el árbitro y con error evidente del VAR, pero también es evidente la diferencia final en el campo. Incluso se quiere hacer literatura con el gol de penalti que Messi tiró a lo “Panenka”, para mí nada especial frente a otros imitadores. ¿El Barça no está para ganar la “Champions League”? Repito, para mí es el favorito, a lo mejor precisamente por que no está exultante ahora mismo, cuestión que si me lo parece en el caso del Liverpool otro de mis candidatos… ¡Son una muestra de equipos sólidos!

Por tanto, me gustaría resumir algunas de las tendencias observadas:

1.- España solo aportará un equipo en las próximas eliminatorias, igual que Portugal.

2.- R. Madrid infravaloró las consecuencias de dar de baja a Ronaldo. Y descabezó a tres entrenadores (Z.Zidane, Lopetegui y Solari).

3.- Nunca hay enemigo pequeño. El Ajax no lo era, sin duda.

4.- Hay que educarse deportivamente de cara a las derrotas.

5.- Si quieres ganar hay que jugar bien. Si quieres ganar hay que salir a ganar. Simeone no es infalible porque “salió a jugar feo”. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar.

6.- El Atlético se ha acostumbrado tan solo a ganar muchos partidos de la Liga española, más de 20 partidos por el resultado mínimo de 1-0, y tiene hábitos insuficientes para una gran competición como la “Champions League”.

7.- Con el VAR europeo también hay equivocaciones dudosas. (Fuera de banda en el tercer gol recibido por R. Madrid del Ajax. Igual que Penalti a Suárez del Barça).

8.- Barça es uno de los favoritos para esta “Champions League”. Aunque no esté exultante ahora mismo en su juego.

9.- Messi ofreció un homenaje a Panenka. Pero el periodismo no necesita “babear” a Messi por una jugada menor del partido.

Salamanca, 14 de marzo de 2019.