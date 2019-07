¿Los entrenadores modestos resuelven con raíces cuadradas...?

“La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante”. (@HomeroLodijo).

Ya plasmamos algunas visiones y experiencias de Michel, entrenador del Rayo Vallecano que antes de finalizar la Liga 2018/19 fue destituido. Aunque ampliamos: “En mis inicios yo era un jugador muy tocapelotas. Cuando era muy joven me creía muy bueno y había muchos entrenadores que me corregían situaciones tácticas para no ser muy anárquico. Por eso tardé mucho de ser muy bueno en categorías inferiores y ser internacional a luego tener continuidad en el primer equipo. Esos dos, tres años, desde los 18 hasta los 21, yo era un tocapelotas. Yo pensaba: “Soy muy bueno y tengo que jugar”. Y el entrenador decía: “Escúchame que tienes que hacer esto”. Y yo pensaba: “Este dice lo que quiere que haga pero es mentira, tengo que hacer otra cosa”… Les digo (a mis jugadores) que, como han sido muy buenos de pequeños, piensan que todas las correcciones son un problema. Y son una solución, una ayuda, porque nosotros vemos cosas que ellos todavía no han visto ni analizado porque de pequeño no lo hacían. El jugador debe ser más receptivo. Que no humilde. Yo les hablo mucho de humildad y yo era humilde pero tocapelotas. No es humildad, es sensación de que viven el fútbol a su manera y no son tan receptivos ante las correcciones como deberían ser”.

La verdad, todo lo declarado por Michel me pareció una “declaración de principios” muy válida para todos los jugadores en activo, y deberían reflexionar para mejorar el entendimiento de la situación real del fútbol actual: “Yo creo que en todas las épocas el futbolista es egoísta. Me incluyo. Y muy egocéntrico en su discurso y en su forma de ver las cosas. Pero luego entienden que formamos parte de un colectivo. El de ahora es igual que el de hace 20 años, estoy convencido. Somos iguales. Gente joven que ha hecho bien las cosas de pequeño y que cuando está en el foco se siente un privilegiado. Igual. Con las cosas negativas y positivas que tiene… el nivel de la plantilla es idóneo, pero es difícil meterte en competición con 15 fichajes nuevos. Tengo un libro de anotaciones, siempre lo tengo como entrenador. Lo que pone en septiembre no tiene nada que ver con lo que pone en agosto con respecto a la plantilla. Porque hay muchos cambios… (Dentro del vestuario) Me siento muy respetado y valorado por ellos… el jugador entiende que hay un plan y una idea. Y que esa idea no se cambia a pesar de tener uno o dos malos resultados… Porque un entrenador que tenga una historia muy buena pero que es malo… el jugador deja de creer”.

“¿Charlas motivacionales?”, preguntaron a Michel. Y éste respondió: “Creo que mi principal virtud es el tú a tú. El cómo hablo con el jugador y cómo transmito lo que quiero. Es mi forma de trabajar y creo mucho en ello. Y voy desde la verdad y desde lo que creo que puede aportar y mejorar. (Mi peor defecto) La falta de experiencia. Aunque a veces no es un defecto. Si soy una persona capaz, aunque no tenga experiencia, puedo solucionar los problemas que me pone la competición… Soy mucho de llevarme todo a mi yo interior y no desconecto. Y entro en bucle. Le doy demasiadas vueltas a la cabeza. Es un poco estar con más serenidad. Pero lo mejoraré con el tiempo. La gestión del grupo creo que sé como hacerlo, no desde la obligación, sino desde el respeto y el compromiso. Pero poco a poco mi librito de experiencia va creciendo… (Canteranos) Siempre digo que la oportunidad no la tengo que dar yo, se la tienen que ganar. Hay jugadores que tienen capacidad de estar ahí”.

En otros lugares del planeta, el entrenador del New York City FC., Doménec Torrent, es entrevistado por Isaac Lluch en el blog de “marti-perarnau”. “Lo que marca todo no es el sistema sino la forma de jugar. Y queremos trabajar con una idea válida: juegos de posición para que los jugadores se encuentren cómodos con la pelota y que sepan jugar rápido bajo presión, a uno o dos toques, para que sepan encontrar enseguida dónde está el espacio y cómo tienen que presionar en caso de pérdida. Con el entrenamiento táctico adecuado y la preparación física enfocada en el mismo sentido se puede mejorar. Al fin y al cabo, el sistema no es tan importante. Lo es el sentido que le das al juego. Quique Setién en el Betis juega con cinco atrás, pero nadie le puede negar que mantiene el estilo de Johan Cruyff. Estoy muy contento con la respuesta de los jugadores. Todos podíamos dar más, el staff técnico también. Tengo la sensación que podíamos haber llegado más lejos esta temporada. Ya hemos hablado de los problemas que hemos tenido, pero agarrando al equipo desde la pretemporada y no desde junio, como ha sido el caso este año, creo que se pueden dar aún mejor las cosas”.

El Doctor Carlos Carvalhal, apodado así por su amigo Paulo Futre, dijo en Marca: “Aún no he tenido la ocasión de ver al Celta, pero tengo mucha curiosidad porque Miguel fue mi ayudante en Belenenses y Braga. Creo que va a hacer muy buen trabajo”. El ex entrenador del Swansea habla de Cardoso, el que fuera entrenador del Celta de Vigo. “Es una persona con muchas capacidades y que se ha preparado muy bien con los técnicos que ha trabajado (también estuvo junto a Domingos, Jorge Costa y Paulo Fonseca)… Competencias técnicas y capacidad de liderazgo. Una cualidad, ésta última, que Miguel tiene y que siempre tuvo, incluso como adjunto. Por eso le considero uno de los mejores que tuve a mi lado”. Añadiendo Carvalhal: “Cuando entreno comparto muchas funciones con mis adjuntos. Yo soy el entrenador principal, pero hay un entrenador que trabaja específicamente la defensa, otro para el ataque… y todos tienen que intervenir”. Siguió confesando Carvalhal: “Creo que es algo que un día sucederá por proximidad lingüística, cultural, futbolística… Me gusta ver jugar al Betis y al Barcelona y creo que yo podría construir un equipo que jugara buen fútbol en España, seguro”.

Y es que hay muchos técnicos, casi desconocidos, que tienen unos grandes valores futbolísticos, con capacidad de transmisión tanto a sus propios jugadores como a sus colaboradores, que permiten continuar su desarrollo personal y mejora del fútbol en general.

Salamanca, 30. Junio. 2019.