Lo más apropiado sería motivar al jugador

“Trata a una persona como es, y permanecerá como está. Trátala como podría ser, y se convertirá en lo que debería ser”. (Jimmy Johnson). Estamos en el siglo XXI, Año Nuevo de 2019, y me temo que, en asuntos de moti...

** “Los campeones no están hechos en el gimnasio. Los campeones están hechos de algo que tienen en su interior, un deseo, un sueño, una visión”. (Muhammad Ali).

** “La forma en que un equipo juega en su conjunto determina su éxito. Puede que tenga el mayor grupo de estrellas individuales del mundo, pero si no juegan juntos, el club no va a valer ni diez centavos”. (Babe Ruth).

** “Si no tienes confianza, siempre vas a encontrar una manera de no ganar”. (Carl Lewis).

** “Un campeón es alguien que se levanta cuando el otro no puede”. (William Harrison).

** “Asegúrate de que tu peor enemigo no vive en medio de tus dos orejas”. (Laird Hamilton).

** “Puede haber personas que tienen más talento que tú, pero no tienes ninguna excusa para que cualquiera pueda trabajar más de lo que tú lo haces”. (Derek Jeter).

** “No te midas por lo que has logrado, sino por lo que deberías haber logrado con tu capacidad”. (John Wooden).

** “La mayoría de los jugadores con talento no siempre tienen éxito. Algunos ni siquiera juegan bien en el equipo. Es más lo que hay dentro”. (Brett Favre).

** “Los obstáculos no tienen que frenarte. Si te encuentras con una pared, no das la vuelta y abandonas. Encuentras la manera de subir a ella, pasar a través de ella o rodearla”. (Michael Jordan).

Se siguen escuchando opiniones ruidosas de lo que hay que hacer (¡”Yo, con lo que cobran me daría contra las paredes!”, pero nunca son capaces de definir el cómo de una manera planificada. “¡Tenemos que ganar como sea…!”; “¡El partido es cuestión de vida o muerte!”: “¡Los partidos no se juegan, se ganan…!”; “¡Hay que ganar, ganar y ganar; ganar, ganar y ganar…!” Si hiciéramos un análisis somero podríamos comprobar que esa manera de motivación es como si acudiéramos a una agencia de publicidad que nos cobra por crear “slogans”, sin más.

Estamos en el siglo XXI, Año Nuevo de 2019, y me temo que, en asuntos de motivación, hay una cierta regresión, una vuelta al pasado entendiendo que la “letra con sangre entra”, a la vieja usanza. Con lo fácil que es alentar a los otros para que colaboren contigo, que la travesía remando todos a la vez es mucho más viable que cada cual por su iniciativa, que convencer es prioritario frente al proceso de imponer mediante voces y castigos…

