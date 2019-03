Las verdades absolutas del fútbol

“Aunque solo existiera una verdad única, no se podrían pintar cien cuadros sobre el mismo tema”. (Pablo Picasso).

Todas las verdades son cuestionables, porque ninguna puede llegar a ser absoluta. Si nos referimos al fútbol bien es verdad que hay una regresión importante en sus concepciones y seguimos creyendo que una fórmula ganadora puede aplicarse de por vida.

España, su Selección, ha ganado los dos últimos partidos internacionales, el primero contra Noruega y el segundo contra Malta, jugando bien mal por cierto en esta ocasión aunque ganando por 2-0, siempre recordando aquella gesta histórica del 12-l que marcó un hito. El Seleccionador noruego aseguró que España tiene ahora mejores jugadores que en 2008, algunos nos echamos las manos a la cabeza incluso Luis Enrique, pragmático, vino a decir que en la actualidad estos jugadores no habían ganado nada todavía en el fútbol de Selecciones. Esta verdad incuestionable ahora mismo puede variar dentro de unos años…

El mismo Messi jugó de nuevo con la Selección argentina contra Venezuela y éstos resultaron ganadores por 3-l. Este hecho da mucho valor al resto de jugadores del Barcelona por cuanto la tendencia actual es la de asegurar que el Barcelona es Messi, que gana gracias al astro argentino. Pero el astro lleva ya varios encuentros perdidos con su Selección y como dijera André Maurois “Sólo hay una verdad absoluta, que la verdad es relativa”. Al fin y al cabo, en l5 años los catalanes marcaron 2.l4l tantos de los 8.222 goles conseguidos por el Barcelona en toda su historia, el 26% se han anotado en el período Messi. Esa es la única verdad absoluta constatable. O sea, Messi marcó 590 goles de los 2.l4l

El Barcelona “jubiló” a dos extraordinarios futbolistas como eran Xavi Hernández e Iniesta, quienes representaban el sostén técnico-táctico del equipo que daba lugar a un pensamiento atropellado de que el Barcelona ya no jugaría los mismos y los resultados se disminuirían. Por lo que aquellas aseveraciones infalibles no lo eran tanto, el equipo siguió ganando y jugando por encima de los demás. Otros jugadores parece que pasaban desapercibidos y se han mantenido en silencio como ha sido el caso de Busquets ha sido capaz de solventar aquel absolutismo: “Yo creo que para ganar la mejor opción es ser protagonista, tener el balón. Pero un equipo ganador no solo vive de tener el balón, también ha de hacer cosas bien defensivamente, tener equilibrio, intentar ser mucho más tiempo ofensivo que defensivo, pero tener equilibrio”. Por tanto, cualquier visión siempre estará sujeta a revisión.

Busquets no se aferra al modelo único, no es tan drástico como Xavi Hernández que se prodiga perdonando la vida a los que no juegan como el cree que debe hacerse. “Cuantas más variantes tengas, mejor equipo serás, más completo serás”. Y profundiza: “Yo tengo una responsabilidad, creo que tenemos que transmitir valores porque somos ejemplo para mucha gente y tenemos muchas miradas encima. Tenemos que ir con cuidado…” Y remata con un absolutismo que debemos modificar con educación deportiva: “La manera de vivir el deporte aquí en España obliga a ganar siempre”. Como podemos comprobar, todavía hay complejidades en el fútbol susceptibles de mejora, de simplificar muchos puntos de vista… En todo caso, el estilo de Busquets es uno de los modelos más avanzados de practicar el "juego simple".

Salamanca, 27 de marzo de 20l9.