Las Leyes de Murphy en el fútbol de hoy...

- “Si algo puede salir mal, lo hará. Es más, saldrá mal de la peor manera, en el peor momento y de una manera que cause el mayor daño posible”. Recordemos el asunto Rubiales y Lopetegui en el Mundial Rusia 2018.

- “La única falta que silba el árbitro de fútbol con absoluta certeza es en la que está absolutamente equivocado”. En el Real Madrid – Real Sociedad del 6 de enero 2019, fue estrepitoso el funcionamiento orgánico tanto del árbitro principal como del VAR al no considerar el penalti flagrante del portero Rulli al delantero Vinicius.

- “No importa lo bien que hagas el trabajo, el jefe siempre encontrará algo para criticar”. Me gusta el estilo del entrenador, Mendilíbar del Éibar, es muy exigente con los suyos, igualmente es un gran motivador, su experiencia le permite que pocos le den gato por liebre, por lo que su equipo siempre prospera…

- “Sea cual sea el resultado, siempre habrá alguien para: a) interpretarlo mal. b) falsificarlo. c) decir que ya lo había planeado en su último informe”. Observo en los últimos tiempos una agresividad informativa acerca del Real Madrid, hasta he escuchado a primeros de diciembre de 2018 que “es un equipín”, a los pocos días ganó el “Mundial de Clubs”, aparte su trayectoria en “Champions League”.

- “Nada es tan fácil como parece, ni tan difícil como explica el manual”. Coutinho y Dembelé fueron los jugadores que sustituyeron a Neymar, y todavía hoy se cuestiona su rendimiento después del tiempo transcurrido. Partiendo del principio de que son dos excelentes futbolistas, nadie da por sentado que la adaptación es una necesidad humana.

- “Ningún patrón tiene un empleado que está en lo correcto todo el tiempo”. Soy partidario de que los entrenadores dispongan de contratos de largo alcance (De 5 a 10 años) para aplicar metodologías futuristas, ideal que solo cumple Simeone en el At. Madrid.

- “La naturaleza esta siempre a favor de fallar”. Sin embargo, los aficionados son intransigentes con los errores y más con porteros y defensas, cuando son los delanteros los que más balones pierden.

- “Cualquier esfuerzo por agarrar un objeto en caída causará más destrucción que si dejamos que el objeto caiga naturalmente”, es lo que debió pensar Florentino Pérez cuando su entrenador Lopetegui sufrió una auténtica “caza de brujas”.

- “Cada solución genera nuevos problemas”, cuando Florentino contrató a Solari originó, según cierta prensa, una debacle con el asunto de Isco. Las olas han seguido crecidas, y amainadas, porque Isco no está rindiendo al máximo nivel salvo en la Selección española.

- “Las cosas sencillas son las cosas de las cuales no sabes absolutamente nada”. O sea, la fórmula por la que el botijo enfría el agua; o la manera de neutralizar a Messi con marcajes, bien individuales o bien colectivas, debate que difícilmente se resolverá.

- “Cada idea revolucionaria provoca tres etapas: 1. es imposible, no me hagas perder el tiempo. 2. Es posible, pero no vale la pena el esfuerzo 3. Siempre dijo que era una buena idea”. Por estas fases ha pasado el VAR en su implantación, con momentos de desacreditación como resultó evidente en el Real Madrid – Real Sociedad del 6.enero.2019.

- “El número de excepciones siempre excede el número de reglas. Y siempre hay excepciones a las excepciones establecidas”. Es en lo que se está convirtiendo el Reglamento de fútbol, las normas son sencillas, pero tienen demasiadas interpretaciones, el asunto de las manos por ejemplo ni los más expertos saben a qué atenerse.

- “Cualquiera que sea el fallo de un equipo, desaparecerá frente a un técnico, volviendo cuando este último se retire”. Típico de los “viejos zorros” muy protegidos por los medios, esos que nunca dejan de entrenar equipos cualquiera que sean sus resultados prácticos.

- “Cuanto más cuidadosamente se planee un trabajo, mayor será su confusión cuando algo salga mal”. Todo se planifica en los partidos del Siglo, todo se prevé… Después, el partido suele decidirse por una imprevista “tontería”.

- “La posibilidad de que el pan caiga con el lado untado de mantequilla hacia abajo es proporcional al valor de la alfombra”. El futbolista que reaparece, después de una lesión, y le vuelven a golpear en el lugar que le operaron.

- “El carril de al lado siempre va más rápido”. Percepciones típicas, Cruyff decía que el jardín del vecino tiene más verde que el mío”. Suele ocurrir que el jugador cedido a otro equipo llegará un día determinado a marcar el gol de la derrota del equipo propietario del futbolista.

- “En la guerra, el enemigo ataca en dos ocasiones: cuando esté listo, y cuando tú no lo estás”. En los propios saques de esquina se debe preparar la vigilancia para el próximo ataque del contrario; muchas veces se acaban recibiendo goles en segundos después de no haber prosperado el ataque propio.

- “Una forma de parar a un caballo de carreras es apostar por él”. Cuántas veces ocurrió que un excelente fichaje del mejor jugador del equipo contrario, llega a nuestro equipo y nunca acaba de rendir a satisfacción…

- “La información más importante de cualquier mapa está en el doblez o en el borde”. Son los vicios ocultos de esos futbolistas que llegan con lesiones no detectadas por los servicios médicos.

- “No importa cuántas veces se demuestre una mentira, siempre quedará un porcentaje de personas que creerá que es verdad”. Hace muchos años se decía que había un jugador en el Real Madrid, Pepillo, que marcaba goles con el culo. Hasta que se supo que una vez se opuso a un contrario y le rebotó el despeje en el glúteo, metiéndose en la portería contraria.

- “Siempre encuentras las cosas en el último sitio en el que miraste”. Llorente, centrocampista del R. Madrid, se iba a marchar del equipo porque no jugaba. Se lesionó Casemiro y él rindió a satisfacción cuando antes era ignorado.

- “Siempre habrá alguien presente cuando cometas un error”. El fútbol es una exposición pública permanente, siempre te equivocarás el 100% de las veces que no lo intentes. Aún haciendo las cosas bien, alguien dirá que “tuviste la suerte de cara”.

(10. enero.2019).