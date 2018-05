La "Mágica Champions League": Final 2018. 1 de 2.

“Los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo”. (Eisenhower).

A priori, las previsiones señalan que será un partido apasionante. Tanto Real Madrid como Liverpool son dos equipos que no se reservan, que no especulan, que van hacia delante siempre buscando la portería contraria. Y con mucho desmarque vertical, poco toque, pases al hueco al desmarcado que exige balones profundos, cada cual con su bagaje y su experiencia. El Real Madrid parece más experto, pero ello no garantiza nada. Los dos equipos tienen sus características especiales y no creo que sus entrenadores jueguen, para nada, en función del contrario. La velocidad de acción del Liverpool es una cualidad individual y colectiva porque las directrices de su entrenador son recuperar balón y salir hacia arriba. Del mismo modo, el Real Madrid nunca será un equipo especulador por más centrocampistas dueños del balón que estén en el campo ya que, por arriba, los “galgos” Cristiano y Bale buscan el balón a la espalda de la defensa contraria. Y de manera constante. Tengo la impresión de que, aunque el fútbol siempre será de los jugadores, las influencias de los dos entrenadores Jürgen Klopp y Zinedine Zidane son muy notables y los bloques están supeditados a ellos, sin duda. Los afanes ofensivos de ambos equipos pudieran dar un componente de equipos descontrolados, eso sí de poder a poder, el componente físico también puede tener influencia definitiva.

Jürgen Klopp es un excelente entrenador. Con carisma, muy apasionado en la banda dirigiendo a los suyos. “En qué pensamos cuando pensamos en fútbol”, de Simon Critchley, resalta algunas visiones sobre el actual entrenador del Liverpool: “Para Klopp, aunque tanto él como su equipo técnico evidentemente utilizan datos, el fútbol no tiene que ver sólo con los análisis biométricos o estadísticos de cada faceta del partido que realiza un jugador, y mucho menos con el “packing rate” (Tasa de embalaje, literal). Tal sería el error del objetivismo en el mundo del fútbol. Pero el fútbol tampoco se basa sólo en el rendimiento del equipo, en aceptar la presión y abrazar la situación. En cambio, el fútbol se basa en jugar desde y por la emoción, desde y por la pasión; en él, todo se articula de cara a conseguir un estado de ánimo fundamental. La tarea del entrenador consiste en gestionar ese estado de ánimo y permitir que florezca en el juego individual y, aún más importante, en el colectivo; que la acción colectiva del equipo permita que florezca la acción individual y que ésta se alimente de la energía y la música de los hinchas. Obviamente, Klopp no es el único en poner ese énfasis en el estado de ánimo, ahí están Antonio Conte, Guardiola, Mourinho o Wenger, pero el volumen que usa Klopp es indiscutiblemente más alto y su pasión, más intensa”.

En la otra acera, Zinedine Zidane, del que plasmo otras visiones distintas a la mía por cuanto pudiera resultar más apasionada. Y recurro al libro de Rafa Cabeleira “Alienación indebida”, por otra parte, declarado barcelonista: “Al final va a resultar que Zinedine Zidane sí sabe lo que se hace, por más que haya tratado de despistarnos ganando la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el dicho Mundialito. Desde su llegada al banquillo del primer equipo en sustitución de Rafa Benítez, aquel hombre robusto al que disfrazamos de estratega romano en una portada de periódico para ensalzar sus virtudes y estilizar su imagen, el francés no ha hecho otra cosa que acumular críticas y acrecentar su leyenda de mal entrenador. El clamor sobre su incapacidad para ostentar el cargo ha sido tal que, incluso Luisito, mito local y actual entrenador del Pontevedra C.F., se despachó a gusto durante el verano anunciando que esta sería la temporada en que todo el mundo descubriese, por fin, las finas costuras que sujetaban el improcedente éxito de este hombre de calva delicada, pantalones ajustados y toneladas de flores en el culo…Para explicar tanto triunfo, sus censores más acérrimos se han parapetado durante meses tras la única máxima incontestable en el mundo del fútbol: el Real Madrid gana, no se sabe cómo pero gana…“

En todos estos prolegómenos se citan los méritos de cada equipo, de cada jugador, de cada entrenador. Y en qué consiste el botín en caso de ganar. Curiosamente, en España, hay muchas opiniones favorables al Real Madrid, aunque hay otros muchos contrarios a su posible victoria como corresponde a nuestro talante proverbial: “Si yo no gano, que pierdan todos los demás”. Vicente del Bosque y José Antonio Camacho han declarado en estos días previos: “Creo que será un partido muy abierto, de muchos goles. Si el Madrid sale mentalizado, es el mejor equipo del mundo”, dijo Camacho. Y Del Bosque añadía: “No encuentro un solo jugador del Liverpool que mejore al Real Madrid, ni Salah”. También Camacho se atreve a decir de Bale: “Cuando juega y está en forma, hace daño”. Del Bosque completó: “Cristiano les hace mejor a todos. Los que están alrededor tienen una enorme calidad”. Por otra parte, en el Liverpool se piensa que “Ganar la Champions sería algo único; es un título muy especial. Si tenemos la suerte de ganarla será un momento muy emocionante tanto para mí como para el equipo”, dijo Roberto Firmino. “Todos conocemos la historia de Liverpool e intentamos siempre dar el máximo para seguir ganando títulos”, añadió. Y culminó: “Hemos conseguido buenos resultados en casa contra Manchester City y Roma, partidos en los que jugamos muy bien, así que espero que podamos seguir así. Estoy feliz de haber marcado diez goles, aunque uno siempre quiere más y nunca se queda satisfecho del todo. Pero hay que seguir hacia delante”.

Ahora a esperar la cruda realidad del partido que siempre será nuevo a todo lo ocurrido anteriormente, sabiendo que la palabra expectativa viene del latín “expectationem”, o sea, “una espera”. Teniendo grandes expectativas piensas que algo bueno te va a pasar, por el contrario, si las mantienes bajas, no se corre ningún riesgo de ser decepcionado. En general, el Real Madrid está muy motivado para ganar la 12+1 “Champions” a la que ahora aspira si bien el Liverpool llega con idénticas expectativas de ganar. Como quiera que sea, me afilio a lo dicho por Denis Waitley: “Espera lo mejor, planea para lo peor y prepárate para sorprenderte”.

Salamanca, 24. Mayo. 2018.