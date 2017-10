La estupidez en el fútbol

“Dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana. En cuanto al universo no estoy seguro”. (Albert Einstein).

Giancarlo Livraghi escribió “El poder de la estupidez”:” Uno de los problemas es que resulta muy difícil definir la estupidez… o la inteligencia. Sin embargo, aun careciendo de una definición teórica rigurosa del concepto podemos desarrollar algunas ideas útiles sobre la estupidez humana y sus efectos espantosos”. (…) “La estupidología consiste, en lo esencial, en intentar comprender por qué las cosas salen mal y cómo la estupidez humana causa la mayoría de nuestros problemas”.

* Alexandra Jiménez, bailarina, acaba de estrenar la película “Toc-toc” (Nada que ver con el “tiqui-taca”) que pasa en la consulta de un psiquiatra. Alexandra despliega su inteligencia actuando en comedias y dramas; o dando entrevistas a un diario deportivo sin saber lo que es el fútbol.”El fútbol, ¿le parece una religión? ¿una droga necesaria? ¿dónde ubica este fenómeno? – “Convivo con él porque es imposible sustraerse… no lo entiendo desde ningún punto de vista. No forma parte de mi mundo ni de mi cabeza… Me gusta mucho como todos ustedes se incluyen en lo que está pasando en un campo de juego. Me encanta ver esas emociones que les provoca, pero no deja de alucinarme”. Ya lo dijo Giovani Papini, “Hasta las ciencias más adelantadas están saturadas de misterios y de preguntas sin respuesta”.

* Aparecen últimamente en los periódicos deportivos un tipo de noticias estúpidas: “Isco pudo fichar por el Totenhham”; “Mourinho pudo fichar por el Barça antes que Guardiola”; “Ronaldo estuvo a punto de fichar por el Liverpool”; y un sin fin de noticias que, seguramente, se publican solo para “cabrear”…

* La Selección española debía enfrentarse a Albania y ganar para quedar clasificada para el “Mundial Rusia 2018”. Días antes, el barcelonista Piqué se puso del lado del “Referendum ilegal” en Cataluña, declaró, votó, declaró nuevamente, echó sus lagrimitas, y redactó unos “twitter” no deportivos dirigidos a los “suyos”… Llegó a declarar, públicamente, que un “independentista” pudiera jugar en la Selección… ¿Pensaba en él? Se jugó el partido, pitos a Piqué, se ganó jugando un excelente partido, y casi clasificados… Al final se habló sólo de fútbol.

* Los Seleccionadores, Del Bosque y Lopetegui, aseguraron que Piqué siempre estuvo comprometido con la Selección. Y, seguramente, tenían razón. Lo que nunca entenderé es por qué a un futbolista se le permiten declaraciones políticas en horas dedicados al deporte, bien en la Selección o en su equipo cuando debiera primera tan solo el juego y la concentración para ganar los partidos de fútbol.

*Del Bosque tuvo que dar un golpe en la mesa acerca de la alineación de Busquets y Xabi Alonso, enfrentándose a la crítica fácil de determinados medios “puristas”:” Yo, cuando sea mayor, quiero ser Busquets”, dijo. Pasados unos años, Busquets es un líder singular, específico, poco común en su juego, sencillo, ahora mismo casi indispensable en la Selección española…

* “Por mucho que sepamos, siempre habrá una pregunta sin responder. Y ese espacio de misterio inevitablemente invitará a cierto misticismo”, dice Lee Smolin. Hasta el 8 de octubre, el Salmantino UDS había sumado cinco victorias y un empate, ese fin de semana perdió 2-1 contra Zamora. El entrenador María Hernández fue cesado, dejando al Salmantino UDS en primer lugar del grupo VIII de Tercera División, siendo el equipo más goleador (21) y el menos goleado (4). ¿Por qué? De los siete jugadores “recomendados” desde el otro lado del Atlántico, el entrenador solo alineaba a dos de ellos. ¡Impresentable!

* Los directivos del Bayern Münich, ex jugadores todos, criticaron al entrenador Carlo Ancelotti porque “estaba enfrentado a varios veteranos”. Ancelotti dijo: “En el R. Madrid me echaron porque era muy amigo de los jugadores” y en el Bayern “todo lo contrario”. Firmaron a Heynckes, retirado hace ya cuatro años…

* Los medios de comunicación contrarios a Vicente del Bosque, aseguraban que los logros del salmantino lo fueron como consecuencia de que Luis Aragonés le dejó hecha la Selección, a pesar de que Del Bosque la renovó en más del 50% de sus futbolistas. Lopetegui está consiguiendo una Selección que juega bien y obtiene resultados prácticos, clasificada para el “Mundial2018”; pero nadie ha asegurado que gana gracias a Vicente del Bosque. ¡A Dios, lo que es de Dios…; al Seleccionador, lo que es del Seleccionador…!

Salamanca, 17 de octubre de 2017.