Intuyendo tendencias futbolísticas a futuro. 2 de 2.

“El fútbol es algo que es más simple que la teoría de Einstein y más complicado que dos y dos son cuatro”. (Jacques Thibert).

Llevan mucho tiempo diciendo en los medios que Mourinho no acabará en el Manchester United esta temporada. Desde luego, los resultados no le acompañan además de asegurarse que la mitad de la plantilla no está alineada con él, especialmente el francés Pogba al que le ha “cantado las cuarenta” por su dejadez competitiva quitándole la capitanía. Lo peor de Mourinho es que lleva “los trapos sucios” a la calle y genera un ambiente que perjudica su propia imagen, aunque debe estar convencido de que con ello “da un golpe a la pajarera” y provoca una reacción inmediata, esa tozudez en su gestión ya es crónica. “Soy el entrenador que más “Premiers” ganó, más que los 19 restantes juntos” suena a provocación. Esta temporada ya fue eliminado de la “Copa de la Liga” por el Derby County de Segunda, además se le sigue achacando que el fútbol de su equipo es poco vistoso, predominando el aspecto físico y defensivo. Por otra parte, también se le adjudica que se gastó en tres veranos unos 433 millones, sin embargo, él asegura que no le fichan los hombres solicitados. Se asegura que el Manchester United no lo rescinde por la suma tan importante que tendría que desembolsar, pero la configuración del equipo no acaba de asentarse para añadirle la “fortaleza mental” que el mismo Mourinho echa en falta. Todos los medios aseguran que Mourinho debe reinventarse.

La última jornada jugaba el M. United contra Newcastle, los de Benítez ganaban 0-2 y muchos se frotaban las manos porque Mourinho sería destituido definitivamente. Pero cambió todo en el descanso, hizo los cambios tácticos y de jugadores adecuados por lo que luego se vio en el resultado final: “Durante el descanso, abrimos nuestros corazones y hablamos de cambios tácticos durante dos minutos. Luego hablamos durante ocho minutos sobre otras cosas que pensé que permitirían a los jugadores jugar con más libertad para afrontar la segunda parte. Y se convirtió en 3-2. Fue asombroso”, señalaba Mourinho al final del partido. “The Sun” desvela cómo fue esa charla y asegura que Pogba llevó la voz cantante porque Mourinho le pidió su opinión, le sugirió que tuviera más protagonismo en la construcción: “Necesitábamos calidad técnica para sacar el balón desde atrás. Por eso usamos a Pogba como medio centro desde el descanso”. O sea, según se venía anunciando en la prensa Mourinho se pega a diario con Pogba y, al rato, le da todo el poder para movilizar a sus compañeros y lo responsabiliza para que dirija el remonte del partido que se perdía contra Newcastle. A mí me parece que eso refleja cierta grandeza en la dirección deportiva del entrenador Mourinho. En la otra acera, los periodistas Luis Martín y Pol Ballús desgranan a Guardiola en “Cuaderno de Manchester” y le regalan todo tipo de adjetivos para ponerlo en la peana mientras el entrenador portugués lo ponen en la picota. Es la apabullante diferencia entre los ganadores y los perdedores en un momento dado, los juicios de valor se modelan conforme a los resultados…

En “Las Rozas”, coincidiendo con la concentración de la Selección, hubo una reunión de más de 600 entrenadores españoles en el “Curso Formación Continua Licencia UEFA”, trámite a cumplir cada tres años para renovar su carné. “El fútbol se rige por tendencias”, dijo Pochettinjo. “Ahora la tendencia es debatir sobre la posesión. El fútbol es tan rico que cualquier camino te puede llevar al éxito. Lo más importante es que el entrenador transmita lo que siente”. Unai Emery aseguró: “Pero nadie es propietario de un estilo. Cuando vamos atrás en la historia descubrimos que todo se inventó y se reinventó. Es como la moda... Hoy la tendencia es salir jugando desde atrás y es algo que hemos escuchado muchísimo en este congreso. Parece que el que no empieza jugando con el portero no juega al fútbol. Y a mí me gusta el fútbol de transición, el fútbol de recuperación alta y presión, el fútbol de contraataque, balón largo a la espalda de los laterales que tanto cautivó en Inglaterra… Lo que no podemos olvidar nunca es el grupo de jugadores que tienes. Siempre es más fácil ganar con los mejores. Luego está el trato personal. La gestión del grupo humano evoluciona con la sociedad. Quizá esta parte del trabajo sea la que más tiempo te demanda”. (…) “Lo importante es adaptarse a las circunstancias que tú puedes generar y a las que te puede provocar el rival. Cojo dos vertientes que son referencias opuestas para mí: Guardiola y Simeone. En el concepto de ganar, ganan los dos; y en el concepto de hacer vibrar a sus aficiones, también”. Manzano reflexionaba: El fútbol no tiene fórmulas matemáticas. Pero no nos olvidemos que en Inglaterra el modelo español encabezado por Guardiola ha tenido éxito. El City, el Arsenal de Emery o el Tottenham de Pochettino abanderan modelos de éxito practicando un fútbol autóctono con raíces españolas. ¿Por qué vamos a abandonar nuestra esencia, si hemos representado un fútbol moderno que nos ha dado grandes éxitos?”

Ya había iniciado mis reflexiones previas, cuando me encontré con este artículo de Gorka Pérez (Marca, 8.10.2018) “La Liga no se reconoce”. “Cuando todavía no se han cumplido dos meses de competición, el boceto que se dibuja a partir de los ocho primeros capítulos de Liga evidencia nuevas tendencias”. La idea de que la posesión perdió valor ya la plasmamos al final del “Mundial Rusia18”, el Campeón Francia ganó con menos posesión del 50%. Por otra parte, “hace 31 años que la clasificación general no señalaba un apelotonamiento similar entre los seis primeros equipos de la tabla”. Significando que en la temporada 86/87 las victorias repartían tan solo dos puntos al ganador. Por otra parte, están aumentando las victorias por un solo gol, van unos 21 resultados similares siendo la cifra más alta en 30 años y la mayor del continente, incluso por delante de Italia (18), que siempre se distinguió por su fútbol control. Fran Garagarza, director deportivo del Eibar, añade: “En los inicios siempre hay sorpresas de equipos que vienen en buenas dinámicas y suman más puntos de los esperados en un principio”. Hay otras lecturas, aunque nunca deben ser definitivas: “El equipo de Quique Setién, octavo, es el segundo con mayor porcentaje de posesión (68), pero tan solo ha logrado marcar cinco goles, el menos goleador de la Liga”. Y una precisión muy concreta: “En estos ocho primeros partidos el Barcelona ha cedido tres empates (Girona, Athletic y Valencia) y una derrota (Leganés), por las dos tablas (Athletic y Atlético) y dos pérdidas (Sevilla y Alavés) del Real Madrid. 17 puntos en total entre ambos. Una proyección que derivaría en un final de campeonato con 71 y 66, muy alejados de los 93 con los que los azulgranas conquistaron el campeonato la pasada temporada, o los 100 que alcanzaron algunas veces en la última década”.

Otra circunstancia a tener en consideración es que encabeza la lista de goleadores Stuani con 8 tantos, seguido de Silva con 7 y Messi 6… Sin duda, otra tendencia no prevista al inicio de la Liga… En estos momentos, solo un entrenador de Primera división ha sido destituido en el Huesca, Leo Franco y es una tendencia muy penosa, los medios de comunicación pretenden influir con demasiada frecuencia sobre los directivos, entrenador, aficionados, sin limitarse a informar sino al deseo de trascender. Es proverbial la campaña reciente contra Julen Lopetegui, quizás porque perdió más puntos de los previstos en la Liga española; o porque perdió contra CSKA de Rusia; o porque jugó muy bien contra la Roma y no lo volvió a repetir en otros partidos sin que nadie considere las bajas habidas como la de Marcelo, Isco, Carvajal, Modric, Benzema, Bale, etc. La intensidad de la crítica de los medios en este momento es una constante, desmesurada, inquisitorial incluso, poco respetuosa en demasiadas ocasiones… Y esta tendencia, para mí, es inaguantable porque, dicho sea de paso, la profesionalidad de ciertos periodistas dista mucho de la excelencia. Vean si no cuando vemos un partido televisado y los comentaristas de turno juegan a acertar los cambios, a quien va a poner el entrenador y a quien va a quitar, los ajustes tácticos, etc. ¿Esa es la misión de un periodista? Y no digamos cuando el entrenador hace los cambios y no coinciden con la opinión dada anteriormente por los analistas, porque se tirarán como jauría el resto del partido cuestionando las decisiones del míster. Patético, de verdad.

Como dijera el gran maestro del periodismo Ryszard Kapuscinski “En el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, tenéis también la explicación de por qué ha sucedido; en el mal periodismo, en cambio, encontramos sólo la descripción, sin ninguna conexión o referencia al contexto histórico”. Quizás, también, en el mundo futbolístico, pudieran evolucionar las maneras de informar para que el fútbol progrese con la idea de J. Pulitzer: “Estoy muy interesado en el progreso y avance del periodismo, después de haber dejado parte de mi vida en esa profesión, la recuerdo como una noble profesión de inigualable importancia por su influencia”. Y las tendencias periodísticas son muy evidentes, según mi opinión para peor, donde se mezcla la desinformación interesada con el espectáculo fácil…

Salamanca, 14 de octubre de 2018.