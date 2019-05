Influencias de lo bello y lo simple en el fútbol.

“Puedes tenerlo todo, solo que no todo a la vez”. (Oprah Winfrey).

Lo que tenía que ocurrir, ocurrió. El 27 de abril de 2019, si Barcelona ganaba al Levante podía entonar el alirón anticipadamente. Curiosamente, los barcelonistas ganaban tan solo por 1-0 y en los últimos minutos el Levante generaba varias jugadas como para poder empatar el partido. Lo que hubiera retrasado la celebración. Y fue como un espejo de todo lo que ha ocurrido durante la temporada, mucho ataque, mucho dominio, pero siempre esperando el “advenimiento” de Messi para conseguir los goles salvadores. Sin embargo, una vez más ocurrió lo esperado y Messi resolvió el encuentro con su proverbial calidad y sencillez de juego. Bello y simple. Durante dicho partido muchos pases de control, idas y vueltas, arriba y abajo, poca velocidad, mucha pausa, al final un rebote del balón que le llegó, una vez más, a Messi para que éste marcase. En este contexto, Barcelona sumó 83 puntos; siguiéndole At. Madrid 74; y Real Madrid 65. O sea, el primero sumó 18 puntos más que el tercero; y 9 puntos más que el segundo. El cuarto, Getafe, y quinto, Sevilla, suman 55 puntos. Al fin y al cabo, las diferencias están siendo “abismales” como en otras Ligas anteriores.

“Es posible que la relación entre lo bello y simple con lo verdadero también puede resultar falsa y ser solamente una sensación subjetiva que no se corresponda necesariamente con la verdad”. (w.filosofia.laguia200.com).En dicha página también se puede leer que “en 2004, Norbert Schwearz, de la Universidad de Michigan y Piotr Winkielman de la Universidad de California, publicaron una teoría sobre la influencia de la sensación estética y simple en lo verdadero, según la cual se considera bella una obra de arte o una pieza musical cuando es fácil percibirla”. Apuntando otros hechos curiosos: “… así como la música popular más fácil de comprender parece disfrutarla la gente en mayor proporción, también la información fácil de entender se suele considerar correcta; y a esta capacidad se la denomina fluidez de procesamiento”. Haciendo abstracción y dirigiéndome al pensamiento futbolístico tradicional, la gente sigue recordando el fútbol sin tácticas, “todos al ataque”, aquella representación del fútbol antiguo piramidal les convence más que esos dibujos complejos si la gente no observa que el fútbol está asociado al manejo y a la combinación simple con el balón.

Y también es para reflexionar con esta aseveración: “Los resultados obtenidos por los que participaron en la prueba, mostraron que consideraron correctas, en forma más frecuente, los cálculos con patrones simétricos que los asimétricos, aunque los simétricos tuvieran puntos falsos”. De ahí que, en el tiempo, podemos comprobar que el aficionado medio quiere que su equipo juegue con un extremo en la derecha y otro en la izquierda, de lo contrario no comprenden la ausencia de uno de ellos. Del mismo modo, entienden la comparecencia de dos pivotes en medio campo mejor que uno; o de un delantero centro peleando con los dos centrales contrarios mejor que un delantero centro sin posicionar en un puesto fijo; ni que decir tiene que prefieren dos centrales con misiones fijas de uno marcando y el otro liberado antes que dos centrales alternando el marcaje según va el juego, etcétera. Hace unas fechas declaraba Simeone que, en cierta ocasión, le explicó Guardiola porque empezó a jugar con Messi de “punta falso”, señalando que cuando comenzó a jugar en el ala derecho los equipos comenzaron a atacarle constantemente por ese espacio que ocupaba el astro argentino. Y, según Simeone, el entrenador Guardiola decidió centrar a Messí en medio campo porque de esa manera se implicaba mucho más en la defensa colectiva y él podía equilibrar la defensa del Barcelona por la banda sin el anterior concurso de Messi.

“Este fenómeno explicaría por qué los matemáticos se preocupan por la estética de sus teorías, porque es evidente que los ayuda a proporcionarles un índice de verdad”, a lo mejor fuera el origen de que en 2018 se acepte en un Barcelona un dibujo en 1.4.4.2., más entendible en el tiempo y proporcionado en el campo que aquel otro que se llegó a poner de moda después de que Juanma Lillo lo desarrollara en la Unión Deportiva Salamanca con su 1.4.2.3.1., donde tantos niveles y variación de posiciones llegaba a confundir al aficionado. “Lo bello y sencillo provoca sensaciones positivas y se experimenta como verdadero; porque la base común de la belleza y la verdad es la fluidez del procesamiento”. Por lo que el vulgo ha llegado a tal conclusión contundente: “Simple + bello = Verdadero”.

Pero en fútbol lo bello y lo estético se asocia al juego con balón, es inevitable, y los mejores jugadores se reúnen en torno a la pelota, pero sobre todo en acciones individuales donde el virguero de fútbol deleite con sus movimientos más o menos espontáneos. Entrevistaron a Wesley Sneijder (Juan Castro, Marca, 29.12.2018) que analizó la eliminatoria de “Champions” entre Ajax y R. Madrid, siendo gran conocedor de los dos equipos. “El Ajax es un equipo muy joven, sí, pero que nadie se engañe: tiene mucha calidad y juega muy bien… Va a ser una eliminatoria muy complicada para el Madrid… Pese a todo sigue siendo favorito… cuando se encuentra con equipos que tienen la pelota, tiene problemas… el aficionado madridista medio no sigue el fútbol de Holanda, y no sabe nada del Ajax. Pero yo sí lo conozco y es un once con mucha calidad… con la posesión, el Ajax es increíble. ¡Cómo juega! No tiene un crack mundial, pero sí grandes jugadores…” Sobre el Real Madrid aventuró: “Me encanta ese equipo y la ciudad. Fui muy feliz allí… seré siempre madridista, llevo al club en el corazón”. La cuestión es que aquel equipo de “anónimos”, el actual Ajax, eliminó de “Champions” al Real Madrid y en el camino acaba de dejar también a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Todos los maquinadores de estrategias que aseguraron que el mal del Real esta temporada había sido la ausencia de Ronaldo tienen que encontrar una justificación comprensible ante la eliminación de la Juventus con Ronaldo. En realidad, fue el triunfo del fútbol fácil jugado con jugadores no presionados por la gloria de ser los mejores.

El Manchester City ganó el día 3 de enero de 2018 al Liverpool por 2-1 en la “Premier”, recuperando puntos hasta encontrarse ahora a 4 puntos reales, que acerca posiciones muy válidas para la “Premier”. Un futbolista, Pierre E. Hojbjerg que entrenó con Guardiola reconoce del entrenador en el Times: “Aprendí mucho de él, fue un gran maestro. Pero para ser honesto, le tuve demasiado temprano en mi vida… Era tan bueno en lo suyo y lo hacía todo a un nivel tan alto que tuve que adaptarme. Tenía 17, 18 y 19 años cuando trabajé con él. Si hubiera tenido 22 ó 23 años habría tenido ya la base y no tendría que haber luchado en el día a día con los mejores del mundo”. Y señala que lo que más le marcó a Pierre era la insistencia de Pep por controlar el momento. “Siempre me pedía que controlara el juego con y sin el balón. Para que el jugador contra el que te enfrentas reaccione ante ti y no tú contra él. Solía decirme que en un minuto necesitaba que yo le dijera cómo juega el rival”, explica. “Es la persona más exigente, no sólo como entrenador, que he conocido jamás. Recuerdo que nos sentábamos en el autobús después de ganar y él iba en el viaje viendo el partido. Y después llegas a su oficina y está con dos portátiles y una televisión analizando el fútbol. Tal vez eso le hace el mejor, pero quizá eso también es lo que le hace perder. Porque es demasiado, se ahoga. No le juzgo, pero es el mejor que he tenido”. Sin embargo, en esta “Champions” el City fue eliminado por el Tottenham demostrando que el fútbol no es infalible y hasta los buenos ganan a los mejores. Lo cual confirma la grandeza de este deporte.

Jordi Cruyff junior, (ElPais, 15. abril.2019), hace un retrato muy exacto de lo que yo había percibido como espectador habitual de fútbol: “En la cantera del Ajax hay una máxima que te meten en la cabeza desde el primer día: “Si eres tímido, aquí lo tienes complicado”. Cultivan una arrogancia futbolística en ele buen sentido: somos el Ajax y este es nuestro estilo. Tienes que ser valiente. Y esa actitud ha dado como fruto generaciones de jóvenes atrevidos, atléticos y dinámicos. Curtidos en un nivel de exigencia máximo… Muchos se han sorprendido del descaro de estos jugadores jóvenes que han eliminado al Real Madrid o han tratado de tú a tú a la Juventus de Cristiano Ronaldo.” (…) “Mucha gente me pregunta si este Ajax es un homenaje a mi padre Johan. Sinceramente, no me atrevería a tanto. El mejor tributo que le han podido dar es bautizar el Johan Cruyff Arena con su nombre. Pero sí hay elementos de este equipo que forman parte de su credo futbolístico: estilo, cantera, juventud, valentía y gestión en manos de exjugadores representada ahora en el director general, Edwin Van der Sar, o el director técnico, Marc Overmars, y, en un pasado reciente, Dennis Bergkamp en el banquillo o Wim Jonk en la cantera. Estoy seguro de que se sentiría orgulloso de esta generación….”

Con todo lo comentado, ahora nos disponemos a apreciar el juego de las próximas eliminatorias en semifinales de “Champions League”, un Barcelona-Liverpool es uno de los enfrentamientos máximos del momento; igual que lo será el Tottenham contra Ajax. Las apuestas están en marcha. Sería para el fútbol una gran ofrenda si ganase el “modesto” Ajax por lo que se refiere a un equipo muy bien organizado, valiente y muy joven. Pero el azar no resolverá nuestros deseos sino el trabajo constante durante toda una temporada de cada uno de los equipos. Si pudiera clasificar a los cuatro por orden de mis prioridades mentales, mi lista sería: 1.Barcelona; 2.Liverpool; 3. Tottenham; 4. Ajax. Pero tal como fue el sorteo ello no se producirá así en la Final. Por tanto, dejemos que fluya el fútbol y que ganen los mejores. Así de simple.

Salamanca, 30.abril. 2019.