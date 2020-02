¿Hacia donde evoluciona el juego?

“Estoy arrepentido del 99% de todo lo que hice en mi vida, pero el 1% que es el fútbol salva el resto”. (Maradona).

Leí en “Efficientfootball” (Jandro Novoahace) algunas reflexiones acerca del futuro del fútbol y su evolución. “Partiendo del “todo” que engloba al fútbol, me gustaría desglosarlo en diferentes partes para facilita el análisis. Preparación física, táctica, técnica. Todas interrelacionadas e imposible hablar de una sin que influya en la otra. Y ahora quiero que os preguntéis, viendo y analizando el fútbol actual, ¿hacia dónde creéis que camina?... A la llegada de la tecnología, han provocado una mejora en las capacidades condicionales de los futbolistas, es innegable… cada vez los jugadores son más fuertes, lo que deriva en que sean más rápidos y más resistentes, provocando todo ello que cada vez se realicen un mayor número de esfuerzos de alta intensidad, de “sprints” o que las distancias corridas a alta velocidad y de los “spri nts” sean mayores… cada vez se acerca más a la necesidad de que el jugador esté cerca de su excelencia física… El aumento del ritmo de juego (velocidad del balón), creo que puede ser el causante, junto a la importancia que están cobrando las transiciones. Obviamente, debemos de individualizar, tanto por posiciones como por el propio jugador, peor es una tónica general en los partidos de alto nivel”.

(…) “La mejora del nivel condicional, sumado a la mejora del nivel de los entrenadores, tanto cualitativa como cuantitativamente, ha provocado cambios en el desarrollo táctico del juego. Los estudios nos hablan de la importancia que tienen las transiciones, al igual que las acciones a balón parado, ocupando un elevado porcentaje de los goles producidos en la actualidad… está provocando que el juego se decida por pequeños detalles, como puede ser una pérdida de balón acompañada de una transición rápida o una acción a balón parado… Cada vez es más difícil conseguir somete a los rivales por medio del juego combinativo y salir victorioso… Veo difícil en el tiempo actual, un equipo similar al Barcelona de Pep Guadiola. (…) “El futuro avanza hacia dotar al jugador de una “inteligencia táctica” que le permita interpretar las situaciones de la mejor manera posible, es decir, no solo dominar un modelo de juego… También veo importante el dominio y la utilización de varios sistemas en un mismo partido… Cruyff, Guardiola, Bielsa… Los grandes conocedores del juego, siempre les han dado mucha importancia a los detalles técnico-tácticos…”

Hasta Guardiola renegó ya de la fórmula, de hecho, ya no juega así en el Manchester City ni tampoco lo hizo en Münich con el Bayern. Y todo porque los futbolistas son muy distintos en mentalidad, técnica y conocimientos tácticos. Hubo en estos días una intentona de regresión al pasado cuando Setién se hizo cargo del Barcelona pero más bien fue por la necesidad barcelonista de “vestir al muñeco” para justificar la ignominia del despido de su anterior entrenador Valverde. Por eso es bueno analizar otras soluciones que están marcando tendencia, es el caso del Livepool inglés: “Presionamos con el corazón”, según el ayudante de Klopp, quien desgrana su estilo basado en la obsesión por recuperar el balón y atacar. Pepijn Lijnders, holandés de 37 años, presta una excelente colaboración al líder.

“Lo increíble fue el camino que hicimos hasta ganar la Copa de Europa. No hay color entre el equipo que empezó y el que terminó la competición”, asegura Lijnders. Además, Klopp es retratado: “Jürgen es el líder, es el rostro del equipo, el que define su carácter y el que estimula a todo el mundo. Te llega directamente al corazón. Además, es innovador, siempre busca el siguiente paso que debemos dar y cómo podemos mejorar. Peter Krawietz es el responsable de los análisis y los vídeos que mostramos a los jugadores. Yo me encargo de los entrenamientos. Es muy sencillo. Tiene que ver con estimular continuamente el afán de recuperar la pelota lo más rápido y lo más arriba posible. Es un elemento que está presente en cada ejercicio. Como cuerpo técnico, siempre tratamos de buscar maneras para que los jugadores puedan ser más espontáneos y más creativos… Lo que mejor hacemos es estar juntos, vayamos donde vayamos”. (…) “Nuestro juego consiste en movimiento y velocidad… Lo primordial es que comprendan lo importante que es para nuestro equipo presionar la salida del balón del rival. Tienen que sentirlo, no con la cabeza sino con el corazón”. (…) “El corazón del equipo es el corazón del entrenador. A la larga, el carácter del entrenador acaba siendo el carácter del equipo… No hay arma más poderosa que el ejemplo que seas capaz de dar. Si soy un entrenador disciplinado, no necesito imponer disciplina a los jugadores”.

Es curioso, pero, en esencia, los principios básicos que se esgrimen son similares a la fórmula de Rinus Michels creador de la “Naranja Mecánica” holandesa en los años setenta con aquella fórmula excepcional del “Football Pressing” que fue más conocida por el “mote” periodístico de “Fútbol Total”. Aquella idea que practiqué personalmente con mis equipos, entre ellos aquel Salmantino de Tercera División que acabó segundo de la Liga regular y jugó la promoción de ascenso a Segunda B contra el Binéfar al que no pudo superar en aquella ocasión. Un equipo, el Salmantino, que con una plantilla de 23 jugadores y una media de edad de 19 años, no tenía la experiencia ni los kilos como para ir por esos campos de Dios a defender resultados enconchados en su propia área de penalti, por eso jugábamos a cien por hora durante todo el partido y presionábamos cerca de la portería contraria. Luego, con balón, éramos capaces de crear juego y acciones individuales atacantes como para resolver muchos partidos fuera de casa donde jugábamos más relajados que con la presión de nuestro propio público. Por eso, este recuerdo del Liverpool actual me congratula sobremanera, incluso en los detalles de los entrenamientos que no cito, porque en aquel Salmantino-82 no había “pachangas” de “cachondeo” sino partidos reducidos, buscando siempre objetivos permanentes como el llegar de manera continua a la portería contraria en “partidos sin fin” que hasta los porteros jugaban de delanteros… De hecho, mis jugadores recordarán una frase hecha que reiteraba en muchas ocasiones: “Os tiene que doler la cabeza pensando en el juego más que las piernas”. Y lo curioso es que, en el año 2020, este fútbol practicado por Liverpool es premonitorio, avanzado, marca tendencias para los próximos años lo que me congratula… Y además de la excelente calidad física, también destacan lo técnico, y lo táctico, también lo estratégico, y la combinación a la que tampoco renuncian, además el desborde, el regate, las penetraciones permanentes y la presión con balón hasta el fondo, etcétera.

Todo lo anterior se podía contrastar el día 19 de febrero cuando se jugó el primer partido de la eliminatoria en “Champions” entre At. Madrid y Liverpool. Ganaron los atléticos por 1-0, gol macado a los cinco minutos en un córner con mayor balance de hombres ingleses pero un rebote pernicioso le llegó a Saul que marcó. En la continuación, el Liverpool fue incapaz de recuperar la distancia y apenas llegó a la portería contraria. Acabado el partido, surgieron expresiones atléticas excesivamente optimistas, como si se olvidaran de que queda aún otro partido a jugar en Anfield. Sin embargo, la realidad estricta de este partido es la que Capello señaló en “Sky Sport”: “Los puristas dirán que lo del Atlético no es fútbol, pero Simeone ha estado perfecto”. Y comentó también: “El Atlético es muy fuerte en los balones altos cuando defiende en su área, ha neutralizado de manera perfecta el ataque del rival, que sólo ha tenido la opción de Salah, que ha fallado de cabeza”. Y en “The Telegraph” recoge un artículo: “… cuestiona los métodos del Cholo Simeone y algunas actitudes de los jugadores del Atlético, critica el estilo de fútbol que practican y recopila las quejas, más o menos manifiestas, de Kloop y de algunos de sus jugadores… “cinismo coreografiado del Atlético”, “partido feo”, “triunfalismo prematuro”, “juegan a dos deportes diferentes”. En boca de Kloop llegan a poner expresiones como “A los tres minutos había tres jugadores del Atlético tirados en el suelo y no estaban lesionados”. Más duro se mostraba Van Dijk: “Es su manera de jugar y también la del fútbol español y tenemos que adaptarnos un poco. Lo sabíamos y lo manejamos bien”, haciendo referencia a las pérdidas de tiempo y supuestas simulaciones de los jugadores del Atlético. Y una pregunta arriesgada del periódico: “¿Algún equipo o jugador de élite disfrutaría viendo estas tácticas todas las semanas? Probablemente no. No hay nada complicado o sorprendente en cómo juegan…”

La gran cuestión a este respecto es cual es el modelo de futuro para ganar Campeonatos. Quedaremos a la espera del segundo partido para poder concretar el buen fin de esta eliminatoria de “Champions”, a sabiendas por mi parte que el ganador transportará sus ideas a un núcleo de entrenadores y equipos que comulgan con sus maneras de jugar. Por supuesto, a estas alturas de la película, yo personalmente seguiré adherido al “modelo Livepool” por las razones apuntadas. Pero no renunciaré a todo lo que sea práctico en el Atlético de Madrid ni tampoco despreciaré sus formas si las practica con el máximo respeto a las Reglas y no especula tramposamente. Al fin y al cabo, las dos fórmulas añadirán valores al fútbol del futuro.

Salamanca, 24. febrero. 2020.