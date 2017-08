Fútbol y crecimiento personal.

“Cuando miro el mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista”. (Carl Rogers).

Carles Marcos, a mitad de junio de 2015, escribía a este respecto unos comentarios simples, evidentes, de los que comparto su integridad: “… hay mucho que aprender de los que ganan últimamente y también de los que pierden”. “El fútbol base es una fuente de valores de los que se puede aprender para el futuro”. “Viendo el fútbol desde el sofá, si se quiere, se pueden aprender valores para ese crecimiento personal”. “Siempre hemos aborrecido de algunos jugadores o entrenadores que acuden al lenguaje clásico para justificar lo que ha pasado en un partido”. “Así es el fútbol. Llegaron dos veces y nos metieron dos goles”. “Tuvimos la posesión, el equipo se vio bien, pero nos faltó el gol”. Y, en todo caso, cuando no haya más explicaciones que ofrecer siempre se acude al comodín: “La culpa fue del árbitro”.

Y nos recuerda C. Marcos otros aspectos sobre los que apenas solemos recapacitar: “El fútbol es imprevisible porque todos los partidos empiezan cero a cero”. O lo que es lo mismo, cada partido es distinto y ofrece un nuevo reto, un nuevo comienzo, sorprendente. Para nada debemos acordarnos de los éxitos o los fracasos del pasado porque todos los nuevos partidos empiezan empatados a cero, se inicia una nueva oportunidad. “Ni el mejor de los mejores equipos de la historia es capaz de vencer siempre”, a veces se juega bien y se pierde, aunque no sea lo normal. Pero, está claro, jugando bien es más fácil ganar para lo que hay que intentarlo tozudamente. Por otra parte, un equipo de fútbol tiene 11 componentes, pero no se puede ganar con 11 delanteros; ni con 11 defensas; ni con 11 porteros… El equilibrio entre posiciones y misiones es lo fundamental. “La práctica repetida y diaria nos ayuda a seguir creciendo, a adaptarnos a los nuevos desafíos”, jugadores geniales y apáticos como Ronaldinho quien fue capaz de reconocer: “Tengo mucho que aprender”. “El fútbol no es un deporte perfecto y no podemos pretender que lo sean los colegiados”, los errores también los cometen los futbolistas por lo que hay que saber entender estas situaciones y respetar.” La gente no sabe la fuerza que transmite a los jugadores”, aseguraba Simeone. Y lo dañino que pueden resultar tanto la crítica fácil como los silbidos y las protestas.

Dijo Ken Robinson que “la creatividad se aprende igual que se aprende a leer”, cuando nada funciona se tratará de reinventarse, de cambiar, de probar algo nuevo que consiga trasladar algún tipo de sorpresa al contrario, incluso.” El secreto está en saber hacer cambios, prever los problemas, dosificar el cansancio y el esfuerzo…” lo cual sería una buena tónica para un entrenador oportuno que debe encontrar el momento justo.” Cuando marcas eres grande, y cuando no, estás gordo” aseguró Ronaldo Nazario. Pero hay que estar entrenado siempre para resistir las críticas. El mejor consejo, seguir trabajando sin más excusas. Y aprovechando todos los tiempos disponibles hasta el final del partido…

¿Generalidades? ¡Verdades como puños! Los jugadores de este Campeonato ya se han hecho sus composiciones de lugar para rendir a corto y mejorar a largo. Hasta ahora, el Barcelona había sido el mejor “modelo”, el “único”, de jugar al fútbol de los últimos tiempos según los más acérrimos y, hace pocas fechas, Xavi Hernández ya dio la voz de alarma sobre el modo que el Real Madrid había comenzado a superar a los catalanes. En la “SuperCopa”, sábado y miércoles pasados, el Real Madrid superó en los dos partidos al Barcelona, por un total de 5-1 goles (1-3 y 2-0). Ahora resulta que la baja extemporánea de Neymar en el equipo, ha aflorado unas fallas estructurales en el equipo y, con los 220 millones de euros recaudados, se quiere fichar a varios jugadores nuevos, o sea, en torno al 40% del equipo titular. ¿Entonces…? Después de esta eliminatoria, Piqué ha manifestado:” Por primera vez en nueve años me siento inferior al Madrid”. Y eso que la Liga aún no empezó, incluso en pretemporada habían ganado todos los encuentros.” No se puede ganar siempre, sino que hay cambios y tienes que acertar con ellos. Si no aciertas, bajas un peldaño. Tenemos que saber qué hacemos mal y arreglarlo… No estamos en el mejor momento ni como equipo ni como club. Debemos estar lo más juntos posible y remar hacia delante. Debemos convivir con la derrota, aceptar que el Madrid es mejor. Ahora más que nunca, debemos estar juntos”. Y Piqué acabó con este último pensamiento: “Esto es muy largo y hay margen de mejora…”

Mientras tanto, la Liga 2017/18 ya está aquí… Humberto Fernández, en “CuotasDeportivas”, pronostica que los candidatos para Campeón de Liga son Real Madrid, 1,83; Barcelona, 2,10; Atlético de Madrid 34; Sevilla 151. Tanto Real Madrid como Barcelona han sumado 16 de las últimas 20 Ligas lo que hace más probable que ello se repita para 2018. De cara a la “Champions League”, aparte Real Madrid y Barcelona, aparecen Atlético de Madrid, Sevilla, Athetic de Bilbao, Villarreal, Real Sociedad, Valencia… Y para descifrar los puestos de descenso, se apuntan los siguientes candidatos: Girona, 1,72; Getafe, 1,90; Leganés, 2,37; Levante, 2,62; Coruña, 3,50; Alavés, 3,75; Las Palmas 4,00; Betis 6,50… ¿Las casas especializadas acertarán? Ellas manejan muchos datos, mucha información significativa, tienen más conocimiento que los aficionados ya que éstos se quedan con su pasión y la falta de objetividad…

Salamanca, 18. agosto de 2017.