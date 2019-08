Fútbol "a la importancia"

“Si respetas la importancia de tu trabajo, éste, probablemente, te devolverá el favor”. (Mark Twain).

Existe un plato delicioso en Castilla y León para “mojar” pan a tutiplén y comer a satisfacción con la receta tradicional de la abuela. Es bien fácil, aparte los detalles finos de su preparación: Patatas, harina de trigo, huevos, aceite de oliva, dientes de ajo y poco más. No es necesario utilizar mucho tiempo ni tanta preparación con mínimos ingredientes. Una vez peladas las patatas, se rebozan en harina y huevo batido, para que la fritura en aceite muy caliente quede bien antes de una ligera cocción. Ajo, perejil, vino blanco, sal, pimienta… Las “patatas a la importancia” es un plato sin rimbombancias, fácil, rico, excelente por lo simple… Indagando, precisando, investigando la historia del fútbol, podemos encontrarnos en muchas ocasiones con un fútbol elaborado “a la importancia”.

Después de que Di María anotara un gran gol de tiro libro frente al Rennes, ganando así el PSG la Supercopa de Francia, el mediocampista lanzó un texto muy significativo sobre el fútbol y los que critican a los futbolistas. Publicó en su cuenta de Instagram una descarnada carta contra sus críticos: “¿Qué hiciste el lunes? Fui a entrenar. ¿Qué hiciste el martes? Fui a entrenar. ¿Qué hiciste el miércoles? Fui a entrenar. ¿Qué hiciste el jueves? Fui a entrenar. ¿Qué hiciste el viernes? Fui a entrenar. ¿Hacemos algo el finde? No puedo, juego. El entrenamiento terminó, parado con el bolso bajo el brazo uno se detiene un momento y se queda mirando la cancha, tierra, piedritas, pasto, el lugar donde jugamos. Esa tierra y esas piedritas dondee alguna vez nos caímos y nos raspamos las rodillas, las caderas, los codos, las manos… Esa tierra y esas piedritas que nos quedaban adentro del botín y nos molestaban durante el partido… La tierra que hizo que ensuciemos toda la casa y escuchar a mamá decir: “Sácate los botines y las medias afuera y vas directo a la ducha”… ¿Qué es lo que nos da la fuerza cada año para arrancar un campeonato? Los domingos me gusta dormir te dicen todos… Es mejor el fútbol 5 te dicen tus amigos… No estamos nunca juntos te dice tu novia… Pensá en estudiar y trabajar te dicen tus parientes… Pensás por dentro y sonreís… “

(…) “¿Qué saben ellos de qué cosa significa el fútbol para vos… ¿Qué saben ellos de la tensión y los nervios que no te dejan dormir un día antes del partido? ¿Qué saben ellos de los partidos que jugaste lesionado o enfermo? ¿Qué saben ellos de lo que sentís cuando haces un gol y tus compañeros te abrazan desesperadamente? ¿Qué saben ellos de las veces que corriste el colectivo, o las últimas 5 cuadras para no llegar tarde al entrenamiento? ¿Qué saben ellos de lo profundo que respirás cuando el técnico está dando la citación? ¿Qué saben ellos cómo es cagarse de calor en febrero haciendo la pretemporada mientras que tus amigos están de vacaciones y viven de joda? ¿Qué saben ellos lo que es reunirte TODOS los días con las personas que marcan tu vida: tus AMIGOS de las risas y llantos? ¿Qué saben de las lluvias que pasaste entrenando? Tierra, piedritas, paso, 10 personas con vos, 11 del otro lado, una pelota, y un silbato largo y seco. Esta es nuestra vida, ¿qué saben ellos?”.

Con todo lo reflexionado, el “Fideo” deja constancia de que el fútbol dentro de la cancha puede ser complejo o simple en lo táctico, en lo competitivo, etcétera. Pero él quiere dejar constancia para el ciudadano medio de otras cuestiones inherentes al hecho de ser futbolista y lo que pide es respeto, reconocimiento, incluso por muchas pequeñas cosas “sufridas”. Y nunca mejor dicho, él tiene una visión muy interesante como antes yo reseñaba del “fútbol a la importancia”. Nos ha sorprendido Di María, el hijo del carbonero, con estas reflexiones tan interesantes. “¡Mucha gente dice que el fútbol no tiene nada que ver con la vida, no se cuánto saben de la vida, pero de fútbol no saben nada!! Y en ese ambiente “importante” muchos futbolistas felicitaron a Di María. Y es curioso que ya en junio 2018, escribió en “The Players Tribune” una carta con sentimientos profundos: “Bajo la lluvia, en el frío, de noche”. (…) “Es decepcionante cuando veo la reacción que hay con el equipo en los medios en Argentina. Hay momentos en que el pesimismo y las críticas se van de las manos. No es sano. Somos todos seres humanos, en nuestras vidas nos pasan cosas que la gente no llega a ver”. El mundo del fútbol se ha sorprendido y aplaudió generosamente al “Fideo”.

Y me encanta que los jugadores de fútbol no se limiten a jugar, a entrenar, a cobrar mucho dinero sin reconocer que tantas veces están viviendo en jaulas de oro. Sobre todo, si no se expresan y nos cuentan sus más íntimas impresiones. Eso le da rigor al fútbol, le aporta más acercamiento entre protagonistas, definitivamente formaría parte de nuestro particular “fútbol a la importancia”.

Salamanca, 23. Agosto. 2019.