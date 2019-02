Factores ilustrativos de un fútbol simple.

El marcador central Germán Rojas (38) finalmente no competirá la próxima temporada en el CD Don Benito, según confirmó el club extremeño.

7.- El Sevilla no puntúa en todo el año 2019 lejos del Sánchez Pizjuán. Ahora se significa que Machín no da con la tecla y se empiezan a poner nerviosos en el club. A pesar de ello, mantiene la cuarta plaza de la Liga española.Machín era alabado por su fútbol simple y dibujo habitual con pocas evoluciones, ganaba y todo eran besos y abrazos. Cuando se pierde, las dudas aparecen y se cuestiona hasta la elección de jugadores. Es el sino del fútbol, lo más fácil de relacionar.

6.- Ya lo escribí, el Éibar juega con la defensa más adelantada que ningún otro equipo. Un promedio de 43,8 metros de su portería, incluso un metro por delante del Barcelona que llega a los 41,1 metros. El 60% del partido lo pasa en campo rival. Incluso recuperan el balón a 37,2 metros de su portero, recuperándolo una media de 20,9 veces en campo contrario por partido. Si esto le da tantos resultados a un equipo de bajo coste con jugadores muy modestos, ¿por qué no lo hacen así de simple otros equipos más dotados de medios humanos? ¿Su entrenador Mendilíbar es un técnico simple, ¡más que el mecanismo de un botijo!?

5.- El delantero mejicano Hugo Sánchez logró el “Trofeo Pichichi” al máximo goleador de la Liga española 89/90 con el Real Madrid tras marcar sus 38 goles al primer toque, de remate directo después de jugadas o centros de sus compañeros. ¿Demasiado elemental? ¿Tan fácil es meter gol y tan difícil impedirlo? ¿Y si es tan simple por qué no lo hicieron los demás lo mismo que Hugo Sánchez?

4.- Adriana, la futbolista estrella del Málaga femenino, hizo el saque inicial con su equipo y desde el medio campo chutó a portería contraria. Consiguió uno de los goles más rápidos de la historia del fútbol, el partido solo había transcurrido cinco segundos… “Íbamos a hacer otro saque de inicio que es el que habíamos estado trabajando durante toda la semana… La otra delantera me avisó de que la portera estaba adelantada, yo también la vi y le dije que no tocara balón. Confío en el disparo que tengo…” Desde luego, un factor del fútbol simple es actuar en décimas conforme requiere el juego en ese momento justo.

3.- Kike Marín, un buen periodista futbolero, escribió (El Confidencial, 18 de febrero pasado), sobre Simeone y el Atlético de Madrid un decálogo de frases del “Cholo”: 1. “Somos el equipo del pueblo”; 2. Quiero contarles por qué ganaron estos chicos el partido: porque jugaron con el corazón de todos ustedes”. 3. “Estos chicos nacieron con unos huevos muy grandes, felicito a sus mamás”. 4. “Aspiro únicamente a ser un equipo molesto”. 5. “Los partidos hay que jugarlos con el cuchillo entre los dientes”. 6. “Jugamos cada partido como si fuera el último”. 7. “El esfuerzo es la magia que transforma los éxitos en realidad”. 8. “Los partidos no los ganan los que mejor juegan, sino los que están más seguros de lo que hacen”. 9. “No ganan siempre los buenos, ganan los que luchan”. 10. “Como en las grandes batallas, a veces no gana el mejor, sino el que está más convencido”. Mucho sudor, pero ni una gota de fútbol como asegura el periodista. ¿Decálogo del fútbol barroco, esforzado, sudoroso…? ¿O fútbol simple sin complejidades?

2.- Casi dos años antes, 5 de enero de 2017, Atlético de Madrid jugaba contra Las Palmas. Perdió el balón Jonathan Viera en la izquierda del ataque y la pelota la tomó Savic que, después de un control fácil. lo cedió a Juanfran. Después de 40 segundos, sin que ningún jugador de Las Palmas interviniera, el Atlético de Madrid marcó gol por obra de Griezmann, de cabeza. Fueron 40 toques en un equipo habitualmente poco combinativo, aquel partido había tenido un 37% de posesión de pelota. Las Palmas no supo contrarrestar en la fase de pérdida de balón. Entonces, ¿dónde está el necesario equilibrio?

1.- Era setiembre de 2017, el portero Adán paró el balón para el Betis e inició la jugada. El Betis dio 44 toques y un total de 22 pases para que Sanabria cabeceara a gol, a pase de Barragán desde la derecha. Con ello se llevó el triunfo en el Bernabéu. Fueron 70 segundos de jugada donde intervinieron 10 jugadores, menos el central Mandi. El entrenador Setién aseguró: “Son tres puntos nada más, pero son de prestigio”. ¿Tan fácil lo hicieron los del Betis que ningún jugador del R. Madrid pudo intervenir? El mismo entrenador, el mismo equipo, el domingo día 17 de febrero de 2019, el Betis no pudo nada más que empatar al Alavés mientras que los aficionados se cabrearon con su equipo por un fútbol tan “tocado”, les apetece un juego más al grano, más simple, más práctico… ¿Fútbol simple o complejo?

Pero, ¿cuándo hay que hacer cada cosa? Ahí está el misterio del fútbol porque las recetas no deben estar escritas apriorísticamente, cada futbolista, cada entrenador, cada equipo, debe elegir los tiempos, las formas, las maneras. Cada cosa a su tiempo, ahí está la calidad de elegir en el fútbol, acto supremo en la toma de decisiones… Eso sí, siempre con sentimiento:

¿Fútbol simple = Fútbol bueno? ¡Depende! ¿Y cómo se juega un fútbol simple? Quizás, jugando fácil, exhibiendo normalidad, manifestándose en el campo sin estridencias, toques los justos y romper zonas al tercero para que no llegue la presión del contrario, conducciones las necesarias para avanzar y dividir a contrarios, regates los más oportunos y en el sitio que hagan daño al contrario, desmarques los que inician y solicitan los compañeros del poseedor de pelota, superioridades a partir de las asociaciones con balón, tiros cuando la distancia es adecuada que hagan posible los goles, pases al espacio cuando haya desmarques efectivos buscando goles o simplemente apoyos, pases al hombre cuando los espacios están muy restringidos y no se quiere arriesgar el balón; marcajes al hombre, mixto, o en zona según lo requiera cada jugada específica, intercepciones sin interrumpir con faltas al contrario buscando la anticipación, sin despejes a la grada vociferante, controles de pelota para establecer los ritmos del juego antes que improvisar con acciones sin sentido, control del juego con dominio táctico del equipo y desarme de los contrarios. Con un etcétera tan amplio como de rico se quiera el juego a practicar...

