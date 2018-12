El marcador central Germán Rojas (38) finalmente no competirá la próxima temporada en el CD Don Benito, según confirmó el club extremeño.

Gente silenciosa en los banquillos, no siempre comprendida...

8.- Es simple el fútbol… Mientras nos debatimos habitualmente ente Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, otros equipos compiten en la misma Liga con buenos jugadores y nuevas ideas como es el caso del Español de Barcelona, un ejemplo de fútbol fácil entrenado por Rubi de la escuela barcelonista. “Aquello que miramos y no podemos ver es lo simple”. (Lao Tse).

5.- Es simple el fútbol… Sorprendió que el Huesca, recién ascendido a Primera, no tuviera claro sus objetivos y, confundidos, enmarañados por las derrotas diarias, echasen tan pronto al entrenador sin esperar a mejores acontecimientos. “Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto?” (Facundo Cabral).

4.- Es simple el fútbol… Y como dice Eric Hoffer, “No es nada sencillo entender lo simple”. Y me fío de Richard Branson cuando señaló que “La complejidad es tu enemiga. Cualquier tonto puede hacer algo complicado. Lo difícil es hacer algo simple”. Pasado el tiempo, seguimos admirando a los Valerón, Iniesta, Silva, Xavi Hernández, Busquets, y jugadores de ese nivel. Con razón repetía Luis Aragonés: “En el fútbol cualquier tonto hace relojes”.

1.- Es simple el fútbol… Y lo queremos matar de complejidades con nuevas normas, nuevas interpretaciones, nuevas circulares impositivas… “Quien se emociona por lo simple suele no ser simple”, según José Narosky. El VAR clarificará lo complicado de las Reglas, espero que no sirva en el futuro para enmarañar el juego…

Uso de Cookies

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy