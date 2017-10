Entrenar el "coco" es fundamental.

“El hombre es el más misterioso y el más desconcertante de los objetos descubiertos por la ciencia”. (Ángel Ganivet)

Los entrenadores de fútbol suelen ser expertos en cuestiones del balón: técnica, táctica, estrategia, dibujos de las distintas formaciones. Menos en cuestiones de entrenamiento mental, aunque dispongan de su particular psicología en las maneras de liderar a los equipos. El fútbol, como actividad competitiva, precisa de una fuerza mental singular tanto para ganar como para perder. Gianni De Biasi es el nuevo entrenador del Deportivo Alavés: “El equipo tiene que ser una piña para alcanzar el cuarto puesto por abajo” Dice el entrenador:” Tenemos que cambiar la mentalidad… El año pasado el Crotone se salvó cuando todos lo daban por muerto. Lo consiguió porque todos empujaron hacia el mismo lado; ese es nuestro reto”. Una declaración de principios positiva.

Dan Abrahams apuntó en “Futebol puro e duro. Técnicas simples de psicología do futebol” (Versión en portugués): “La ciencia cognitiva descubrió que el cerebro hace que las personas sientan emociones 200 milisegundos después de que ocurra un acontecimiento y piensen conscientemente 500 milisegundos después de eso. Cuando un árbitro toma una decisión, el jugador siente emociones tan pronto como la situación ocurre y piensa en esa deliberación inmediatamente. Este hecho es igual para cualquier evento que ocurra en el campo, sea un gol sufrido, un mal pase o una crítica por parte de un compañero de equipo. Cada acontecimiento en el calor del desafío produce una reacción emocional inmediata y un conjunto de pensamientos concebidos para influenciar la acción siguiente del jugador”.

Pensemos que un jugador de fútbol no posee el balón más de 180 segundos en el partido y su pensamiento funcionará distinto en los casos que la pelota esté en poder del equipo contrario. Crear procesos mentales dinámicos enfocados a centrar la estructura mental del juego formará parte del entrenamiento futbolístico. Abrahams significa: “Para mí, el fútbol no es siquiera un desafío físico: es un juego de mentalidades… No estoy ciego ante el hecho obvio de que la robustez, la capacidad técnica y la comprensión táctica son las marcas más importantes del fútbol de élite. Pero tener una mentalidad lo suficientemente fuerte para ayudarle a lidiar con los variados desafíos que enfrentará, dentro y fuera de campo, puede permitirle sacar el máximo partido de su potencial para el fútbol”.

El otro día, en “Champions”, tuvo que ser sustituido el jugador Timo Werner porque no soportaba el ambiente ruidoso y ensordecedor del estadio. El Doctor José González nos ilustró al respecto:” En el fútbol existen muchos factores por los cuales un jugador puede tener un alto rendimiento y otros por los que lo puede bajar completamente. Los factores externos que rodean al deporte en sí mismo, pueden crear situaciones emocionales en los jugadores que terminan alterando su estado cognitivo en un momento determinado… En estos ambientes donde el ruido es infernal se puede crear un estado de ansiedad en el jugador, que le provoca una alteración neuromuscular que termina afectando a su estado anímico y por supuesto a su rendimiento deportivo. No disfruta con el juego, sino al contrario, sufre y mucho, teniendo síntomas neurovegetativos diversos, como sensación de vértigos y problemas circulatorios… Estos factores adversos hay que tenerlos en cuenta en el deporte profesional, porque también pueden ser entrenados...”

Escribió Abrahams: “Técnica, velocidad y ejecución táctica son cruciales para vencer en el fútbol, pero es la fuerza mental lo que distingue a los mejores jugadores, la capacidad para jugar cuando la presión está al máximo, un adversario es más fuerte y el miedo es mayor. Jugadores y entrenadores del máximo nivel comprenden la importancia de la psicología deportiva en el fútbol, pero hay que saber cómo entrenar la mente para convertirse en el mejor jugador posible”. A finales de setiembre, ya son tres los entrenadores sustituidos en la Primera división de la Liga española 2017/18, camino de un inexplicable récord. Mientras, reforzando la mentalidad de su equipo, Z. Zidane asegura que “no fichará en el mercado de invierno”.

El club Henan Jianye recurrió a rituales taoístas en la víspera de un partido. Trataban de ganarse el favor de los dioses y ganar los encuentros para lo que quince monjes taoístas fueron invitados a rezar en el césped de su estadio. Los locales lograron la primera victoria en ocho jornadas por 2-1. "El campo de fútbol no es un lugar religioso, y celebrar tales actividades en un terreno de juego público no es ni apropiado ni conforme a la imagen del fútbol profesional", señaló la federación china.

Le haremos caso a Dan Abrahams: “Es la rapidez de pensamiento que separa a los grandes de los “apenas buenos”. La velocidad de pensamiento requiere una mentalidad limpia y positiva”. El belga Januzaj, hace poco entrenado por Louis Van Gaal y ahora jugando en la Real Sociedad, cuenta en el “Daily Mail”:” Para algunos fue difícil. Se podía ver que algunos jugadores no estaban disfrutando del fútbol. Cuando trabajas duro en el entrenamiento y luego te dejan fuera, es duro para un chico joven”. Al contrario, el futbolista Juankar del Málaga aseguró: “La plantilla, todos mis compañeros, ya han hablado y queremos que el entrenador siga. Todos estamos muy bien con él… echar al entrenador sería un error”. Por lo que se confirma la opinión de Daniel Goldstein: “La psicología, a diferencia de la química, álgebra o literatura, es un manual para tu propia mente. Es una guía para la vida”.

Salamanca, 30.setiembre.2017.