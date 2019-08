¡Entrenador, déjate de "pamplinas" futbolísticas!

** Los entrenadores, mejor que directivos y espectadores, son gente más certera en sus visiones y juicios críticos del fútbol. Ahora bien, también suelen buscar disculpas cuando pierden ante contrarios que los consideran inferiores como fue el caso de Setién cuando, después de un partido perdido por 3-0 contra Leganés, utilizó argumentos fuera de lugar: “Si al Leganés se le pide que juegue como nosotros, les va a costar”, como si el fútbol lo hubiera inventado él. Clemente dijo de Setién: “Jugó tan bonito con Las Palmas, que estuvo a punto de descender”.

** Marcelo Bielsa decía algo que Solari rubricó: “Un entrenador no es mejor por sus resultados ni por sus estilo, modelo o identidad. Lo que tiene valor es la hondura del proyecto, los argumentos que lo sostienen, el desarrollo de la idea. No hay que juzgar la idea, sino el sustento. Yo puedo valorar proyectos antagónicos. Lo que nunca se puede hacer es sustituir las convicciones”. Hasta el día 17 de febrero, Solari estaba ganando con el R. Madrid siguiendo una línea de rendimiento ascendente. Pero ese día perdió contra el Gerona en el Santiago Bernabeu por 1-2 y volvieron las dudas… Acabó cediendo su puesto a Zinedine Zidane que regresó a la dirección del equipo perdiendo más partidos de los previstos y sin remontar la imagen decadente del equipo.

** El entrenador Machín, del Sevilla, dijo: “A estos futbolistas los tengo que defender siempre”. Y es que había empatado el partido contra Éibar después de ir perdiendo 2-0. Sin embargo, no acabó la temporada con el Sevilla. Yo no escuché a los jugadores: “A este entrenador lo tenemos que defender a muerte…”

** Decía Kiko Narváez sobre el Atlético: “Le va mejor el “modo hurón”: agazapado y a dar un zarpazo”. En un momento que el Atlético había perdido contra el Real Madrid. El “Cholo” había utilizado a medias puntas que Narváez los llamaba “colibrís” por su forma de jugar y reclamaba a su entrenador una fórmula tradicional: “Prefiero a un Atlético agazapado, cargado de centrocampistas y saliendo con Griezmann y Morata para dar un zarpazo”. Es su escuela que, seguramente, Simeone comparte.

** El Real Madrid se iba a enfrentar al Ajax en “Champions League” y Seedorf, como conocedor de las dos escuadras, afirmó: “El Madrid en la “Champions” siempre es especial”. Aseverando: “El Real Madrid es el favorito, porque son los campeones actuales y por la experiencia que tienen… Pero esto no significa que van a ganar al 100%”. El Real ganó el primer partido en Holanda, pero con bastantes dificultades a pesar del 1-2. Solari se llevó trabajo para casa al objeto de analizar en profundidad al Ajax. Y la clave la tenía Seedorf “En España se conoce al Ajax por De Jong y De Ligt, pero seguramente el equipo holandés es mucho más que eso…”

** ¿Me podéis explicar por qué los equipos suelen tener un jugador que, a su nombre de guerra, le añaden el mantra actual: “¡Junior!” Es de suponer que nuestros padres sean siempre “Senior”.

** En cierta emisora de televisión siempre se habla del “VARárbitro”. Siempre se dijo que sería una ayuda para el árbitro principal y, sin embargo. Ahora todos abogan por “rearbitrar” los partidos. Pero existe un mal síntoma, el VAR no resuelve con igualdad jugadas muy similares y eso es preocupante.

** Años y años abogando para que el Real Madrid tuviera un 9 fijo. A Benzema no se le consideraba como tal y Cristiano con el 7 no era el elegido, aunque en la práctica fuera el delantero centro efectivo. De pronto Benzema comenzó a golear en ausencia de Cristiano, sigue sin ser un 9 fijo, pero no hay argumentos para criticarlo por su juego excelente. Florentino el presidente se regodea porque “con el tiempo, las minorías tienen razón”.

** Morata fichó por el Atlético de Madrid. Creo que es un excelente delantero para el Atlético de Madrid y así lo creen también los atléticos, aunque si jugase en el Real Madrid sería muy criticado, como siempre lo fue desde que pasase del Castilla. Cuestión de enfoques.

** En setiembre 2018, el futbolista Vinicius “debía hornearse” convenientemente, era la opinión de Julen Lopetegui. Pero el equipo necesitó su aportación a riesgo de que le exigieran demasiadas responsabilidades, al fin y al cabo eran otros los que las debían asumir. En febrero de 2019, Vinicius era titular indiscutible por su frescura, su velocidad, su penetración, su desparpajo que no le servía para marcar goles fáciles. Cuando se lesionó de importancia, le costó regresar ya al equipo justo cuando estaba más “horneado”.

** Simeone se atrevió, no hace tantas fechas, a decir que el Real Madrid no “tiene escuela” como Ajax, Barcelona, incluso Atlético de Madrid. Es posible que desconozcamos el contexto, pero, así, en frío, Simeone se pasó siete pueblos. Un equipo con acumulación de logros importantes seguramente gana por razones indefinibles, no solo por la importancia de su presupuesto. Seguramente el Atlético de Madrid gana en los últimos tiempos gracias a los buenos oficios de Simeone pero el R. Madrid siempre tuvo un estilo muy definido que yo pienso forma parte de una buena escuela: Siempre sale a ganar. De hecho este punto fuerte acaba siendo con el tiempo su punto más débil porque, a su vez, es fácil atacarle cuando pierde el balón. Desde luego daría para un tratado pero, de momento, me conformo con señalar que yo también siempre preferí a un equipo que ataca a uno que defiende y, quizás por eso, el Atlético de Madrid no me atrae. Aunque para nada quiero restarle ningún mérito.

** De pronto exclamó Mendilíbar una de sus reflexiones que siempre expresa y no se calla. Ya dijo que no le gusta el VAR y se quedó tan pancho. Ahora, al inicio de la campaña 2019/210 ha reclamado unidad en el fútbol para establecer períodos uniformes a la hora de fichar. Es verdad que un Campeonato no puede estar iniciado y todavía las plantillas no están configuradas totalmente con la posibilidad de fichar, incluso a jugadores que ya han jugado con otros equipos en la misma temporada.

** Monchi, “el gran fichador”, regresó a Sevilla. Y configuró de nuevo el equipo de manera urgente traspasando a muchos jugadores y fichando a otros nuevos, con gran facilidad y a buen precio. Pero me parece que la mejor decisión fue el fichaje del entrenador Lopetegui. Este se lo merecía, un Seleccionador de prestigio y la trayectoria fallida en el Real Madrid, son méritos suficientes para darle un proyecto interesante como pueda resultar esta temporada el Sevilla. Y espero que, en las derrotas, se le profese un mayor respeto humano y deportivo que el mostrado en la temporada finalizada.

** El actual Seleccionador español, Robert Moreno, está en esa fase de cuestionamiento externo a raíz de haber sustituido a Luis Enrique. Como dijera Sacchi cuando entrenó al Milán: “No sabía que para ser jinete se necesitaba haber sido antes un caballo”, y todo porque él no había sido un futbolista de renombre demostrando después que ha sido uno de los mejores entrenadores del planeta. Presupone Robert Moreno que sería poco argumento si alguno de sus futbolistas dijera “que no he empatado con nadie es poco argumento”. Es un estigma que le va a perseguir, no importan sus conocimientos, sus trayectorias, sus capacidades, el hecho de haber escrito un libro con amplios argumentos futbolísticos… En todo caso, solo le resta que empiece a ganar. ¡Ganar…! El resto de argumentos siempre sonarán a “disculpas por ser Seleccionador”.

Salamanca, 28. Agosto.2019.