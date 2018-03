El poder de la ignorancia en el fútbol.

1.- “Según las leyes de la aerodinámica, el abejorro no puede volar: la relación matemática entre la cabeza, demasiado grande, y las alas, demasiado pequeñas, le impide sostener el cuerpo en el aire. Pero el abejorro no lo sabe: por eso vuela”. Desconozco el por qué el Gerona se atrevió a utilizar un dibujo típico de los grandes equipos, y no de todos, en 1.3.5.2. Quizás no se han enterado todavía que tienen un presupuesto inferior a la media, que no disponen de futbolistas “semidioses” y que desconocen el miedo a escalar posiciones… Sin duda, el Gerona es un equipo digno de mención tanto por lo que intenta todos los domingos como la forma de intentarlo. A pesar de su ignorancia es un excelente equipo…

2.- “La ignorancia es atrevida porque cree saberlo todo, la sabiduría cauta porque sabe que siempre puede aprender algo nuevo”. (Anónimo). Es curioso que los mejores entrenadores permanezcan en silencio, las mejores ideas apaciguadas, sensatamente calladas, sin embargo, se oye demasiado a la marabunta de aficionados y periodistas que siguen opinando “En el fútbol ya está todo inventado”. En esta Liga sigo disfrutando del Eíbar, Leganés, Levante, Gerona, Alavés… Y esos otros equipos tranquilos, de futbolistas anónimos que no venden productos en televisión, ni se prodigan en otros medios periodísticos, se confabulan en todos los partidos para jugar en equipo a pesar de las múltiples dificultades…

3.- “¡Se recomienda usar el pasado como trampolín, no como sofá ¡”. (Facebook: “El arquitecto de la vida”). Los buenos equipos recurren a esta máxima, pero tanto sirven para acomodarse modorramente como para superarse en último extremo. En eso consisten los llamados “ciclos” que, demasiadas veces, se gestionan erróneamente: Barcelona, Real Madrid, At. Madrid, Valencia, Villarreal, Sevilla, etc. El entrenador del Bayern Münich, Jupp Heynckes, dijo al diario “Bild” que su equipo tiene ahora mejor plantilla que en la temporada 2012/13, cuando ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones, y dispone de amplias alternativas. Aunque advirtió lo difícil que será repetir dicho triplete: “Hay cinco equipos ingleses que en los últimos años han invertido 3.000 millones de euros”.

4.- “No hay que abrir nunca el vientre del misterio”. (Rene Char). Ciertos medios periodísticos ya están asegurando que la Liga se decide el domingo con el partido Barcelona-Atlético de Madrid. Es cierto que las diferencias de puntos se han acortado, incluso si ganase el Atlético sería muy aventurado asegurar que la Liga iba a declinar a su favor…

5.- “Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. (Einstein)”. Los más expertos juzgan demasiado el “presente”. Otros valoran en exceso el “pasado”. Los más avanzados se precipitan hacia el “futuro” lanzando noticias apabullantes, apocalípticas, a veces desvirtuando los auténticos valores de futbolistas y de clubes. Hace 15 días, tanto Benzema como Bale, estaban ya fuera del Real Madrid. Contra el Alavés, Z. Zidane decidió que ambos jugasen y lo hicieron francamente bien, el dogma de una semana se reconvierte a la siguiente… Los recién recuperados, al siguiente partido contra el Español, volvieron a perder burocráticamente…

6.- “Cuenta con lo que sientes, aunque seas el único en sentirlo”. (Henri Michaux). El futbolista Amavi, lateral izquierdo del Marsella, aseguró que Neymar “Siempre busca la provocación… Recibe el balón y espera a que lleguemos. Espera hasta el último momento para moverse. ¿Qué espera entonces? No lo sé, pero siempre busca las faltas y la intimidación”. A mí también me “estomaga” esa visión del juego de Neymar…

7.- “Sé humano si quieres ser original, ya nadie lo es”. (Max Jacob). Contra el Alavés, Cristiano Ronaldo cedió el balón a Benzema para que tirase un penalti. Una prueba de amor futbolístico, un homenaje, precisamente cuando Benzema está cuestionado por la afición de su propio equipo. A “Míster hielo” todos los jugadores le mostraron su cariño y reconocimiento, saliendo al rescate del futbolista.

8.- “Hemos llamado a todas las puertas que no dan a ninguna parte y la única por la cual se puede entrar y que hemos buscado en vano durante cien años, tropezamos con ella sin saberlo y se abre”. (Marcel Proust). El Real Madrid, antes del partido contra PSG, estaba casi desahuciado. Ahora toca jugar en París el segundo partido con una renta de 3-1. En las casas de apuestas sigue siendo el favorito. ¿La lesión de Neymar pudiera ser “esa puerta que se abre”? Sinceramente, el PSG es un gran equipo a pesar de la ausencia del brasileño.

9.- “Nunca he encontrado una persona tan ignorante que no se pueda aprender algo de ella”. (Galileo Galilei). Varios comentaristas, en diversas emisoras deportivas de radio y televisión, hicieron de menos a entrenadores como Eusebio de la Real Sociedad, Unzué del Celta de Vigo, y Kuko Ziganda en el Athletic de Bilbao. Según ellos, el entrenador de la Real Sociedad es un caso perdido, especulando si lo echarán ahora o esperarán a final de campaña. Respecto a Unzúe, confiaba el narrador en un “perfil más alto”, el Celta empataba a cero goles contra Eíbar en ese momento. (Después llegó a ganar por 2-0). A Ziganda le perdonaban la vida sin valorar las limitaciones que tiene el equipo, estando ya clasificado para la siguiente ronda europea. Posiblemente, el partido contra el Málaga se enfangó en la segunda parte, pero el Athletic no dejó de ser superior. Ayer, minuto 90, Alavés y Levante iban empatados a cero goles. En el último córner, el Alavés marcó gol para ganar 1-0. Cuando el Levante seguía intentado el empate en los minutos de alargue: “Es posible que Muñiz sea el último ataque que vea a su equipo”, dando por sentado su cese. Me parece de una superficialidad supina que se juegue públicamente con la profesionalidad de los entrenadores, en vivo y en directo, siempre “mostrándoles” la espada de Damocles y solo éso...

10.- “El primer paso de la ignorancia es presumir de saber”. (Baltasar Gracián). Si nos remitimos al punto 9 anterior, observo que los que así opinaban no manejaron argumentos técnicos de peso para minusvalorar a los entrenadores. Que yo sepa, los críticos debieron estudiar periodismo para informar sobre los partidos y no les presupongo competencias para juzgar sobre la calidad profesional de un entrenador de fútbol.

11.- “La sabiduría es algo frío y, en la medida en que es fría, es estúpida… Lo único que hace la sabiduría es ocultarte la vida”. (Ludwig Wittgenstein). Hace unos días, Silvio Berlusconi se volvió a atrever en RTL dando un consejo al entrenador Gennaro Gattuso: “Aprecio a Gattuso… pero en lo que respecta al sistema de juego tengo una divergencia con él… El Milán para ganar no debe jugar con una sola punta, sino con dos y un mediapunta como Kaká. Tenemos delanteros en la plantilla, los jóvenes de la cantera funcionan bien y tenemos una segunda punta excepcional que se llama Suso”. O sea, se confirma que la “sabiduría es ocultarte la vida”, es posible que el inefable Berlusconi se equivocara de oficio…

Salamanca, 2 de febrero de 2018.