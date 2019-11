El gol y sus misterios.

“Uno no puede hablar acerca del misterio, uno debe ser cautivado por él”. (René Magritte).

Jon Rivas (ElPais,26.10.2019) firmaba estas opiniones: “Sandro, ahora en el Valladolid, lleva dos años sin celebrar un gol propio. Kike García cuenta con el respaldo de Mendilíbar en el Ibar pese a que las redes no envuelven ninguno de sus disparos desde hace meses (El día 3 de noviembre marcó el gol de la victoria en Leganés). De Jong llegó a Sevilla con vitola de goleador, y ha marcado uno. Por el contrario, a Loren, el punta del Betis, cada disparo le cotiza en el marcador, por no hablar de Lewandowski, que en sus primeros 10 partidos de la temporada con el Bayern ha sumado 15 goles y no se ha marchado sin anotar ni una sola jornada. El gol es cosa de delanteros, pero también de rachas. Lo saben quienes han vivido durante años en el área contraria”.

“Rafa Marañón, que marcó 144 goles con el Español y es el máximo anotador histórico del club, siguió viendo portería cuando se retiró. “Eso nunca se olvida. Con los veteranos marqué más de 400”. Y decía “Antes no acudías al psicólogo. Los delanteros tienen el gol en la cabeza, pero si no marcabas, te esforzabas más en los entrenamientos”. (…) “Yo también he tenido rachas de varios partidos sin marcar. Me sentaban en el banquillo y no pasaba nada…” Kiko Narváez, ex jugador del Atlético Madrid: “Yo nací con la racha puesta. Era más un segundo punta que vivía de la asistencia, aunque también marcaba goles. No atravesé una racha mala, pero sí que sentí la desesperación de muchos compañeros que las pasaron”. Y comenta que “a Hasselbaink, cuando llevaba dos partidos sin marcar, se le veía la angustia en algunos momentos del partido; Vieri era todo lo contrario, te transmitía confianza, te daba la sensación de que antes o después llegaría el gol”. Santillana asegura que “En mis tiempos había que afrontarlo a pecho descubierto”. Marcó 221 goles en su carrera: “No obsesionarse. Los delanteros viven del gol, y cuando ves que tus compañeros de equipo marcan y tú no, te alegras, pero empiezas a creer que no eres importante”.

(…) “Hay rachas y mini rachas, como la de Álvaro Morata, que no ha marcado en la Liga desde la primera jornada, pero que anotó el martes en Champions, o la de su compañero Diego Costa, que solo ha sumado dos goles, desde que comenzó el campeonato. Para algunos, las rachas son tardías. Aduriz ha marcado más goles en la élite después de doblar la esquina de los 30 años (157) que antes de llegar a ellos (62). Hay también rachas temáticas, como la de Williams, que entre diciembre de 2016 y enero de 2019 jugó 40 partidos de Liga en San Mamés sin marcar. Otra parcial es la de Luis Suárez, que lleva 20 partidos de la Liga de Campeones sin anotar lejos del Camp Nou, desde septiembre de 2015. Messi es su contrapunto, ya que frente al Slavia de Praga consiguió otro récord: 15 temporadas consecutivas anotando en la Champions”.

Es una muestra sencilla. Si preguntásemos a los grandes realizadores actuales tendrían también sus propios puntos de vista y, además, nunca podrán explicar aquello de las “malas rachas”. Por otra parte, es digno de mención que en la temporada 1968/69 el Trofeo Pichichi se lo llevaron los goleadores del Real Madrid y Atlético Madrid (Amancio y Gárate, respectivamente), lo ganaron con sólo 14 goles. Un contraste excesivo con Messi (50 goles en 2011/12); o Cristiano Ronaldo (48 goles en 2014/15). Ya en la temporada 1930/31, Agustín Sauto, Bata, jugador del Athletic marcó 27 goles en 17 partidos, curiosamente 7 de ellos al Barcelona. Esta temporada 2019/20 es el peor comienzo goleador en la Liga de la era Simeone, disponiendo de dos excelentes delanteros como Morata y Costa. Menos de un gol por partido y cinco en “Champions”. Lo peor del dato es que los números goleadores representan una decadencia progresiva, en la 16/17 el Atlético llevaba 21 goles en nueve jornadas; en la 17/18 habían realizado unos 14 y en la 18/19 llegaron a 10, dos más que en la presente. Razones objetivas pueden estar representadas por la marcha de Griezmann, o los altibajos de Costa, incluso se recuerda el buen hacer de Falcao. Pero por situaciones similares ha pasado el Real Madrid ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, si bien Benzema aumentó sus prestaciones goleadoras. En la temporada actual todavía no ha dado rendimientos goleadores el belga Hazard y el resto de delanteros son muy remisos como es el caso de Vinicius aún en aprendizaje del oficio de goleador, con algunos vestigios positivos de Rodrygo y las grandes ausencias de Bale o James. Lo que va confirmando que el “gol se compra”.

Cristiano Ronaldo es el goleador tipo. Todos lo quisieran en su equipo, a pesar de su individualismo, de su egoísmo, de sus tonterías públicas, incluso a pesar de que Capello asegura que en los tres últimos años no se va de nadie. Pero como compañero de juego aporta muchas virtudes al bloque y su énfasis en golear resulta definitivamente muy positivo para ganar partidos. Su compañero Ferdinand en el Manchester United ha comentado en estos días en una entrevista en “Goal”: “Me di una vuelta por casa de Cristiano Ronaldo y vi a diez personas en su habitación…” Asegurando: “Ha sido la primera persona a la que he visto invertir en un equipo… Si tuviera que dar un consejo a los jóvenes sería que si tienes los recursos, invierte en ti mismo de esa manera”. Cristiano le presentó a todo su plantel de trabajo: “Éste es mi cocinero, éste es mi fisio, éste es mi doctor y éste es mi entrenador personal”. Dijo Ferdinand: “Se fue del Manchester United siendo el mejor del mundo”. Y continuó: “Tiene 34 años y todavía está en la cima, además de haber estado entre los dos mejores jugadores del mundo durante una década”.

Conremplemos estos datos sintéticos, tomados a vuelapluma, partidos jugados 2019/20 :

** Lewandowski. Jugados 10; Minutos: 872; Goles: 14; Asistencias: 0

** De Bruyne. “ 9; “ 787; “ 2; “ 9

** Mbappé “ 5; “ 445; “ 5; “ 3

** Zapata “ 6; “ 516; “ 6; “ 2

** Slimani “ 8; “ 706; “ 5; “ 6

** Immobile “ 10; “ 847; “ 13; “ 4

** Berardi “ 10; “ 869; “ 7; “ 2

** Mahrez “ 5; “ 458; “ 2; “ 3

** Sterling “ 10; “ 882; “ 7; “ 1

** Cristiano Ronaldo “ 9; “ 810; “ 5; “ 1

Salamanca, 28. noviembre.2019.