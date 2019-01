El futuro del fútbol estará en la sencillez.

“Las cosas que parecen más justas y simples ¿No son, en definitiva, las que se revelan más oscuras y difíciles? ¿No es la vida misma, en su naturalidad, la que es misteriosa, y no sus complicaciones? (Pier Paolo Pasolini, “Teorema”).

Todavía hoy nos gusta lo barroco, lo rebuscado, se sigue pensando que lo minimalista no tiene ningún mérito. Por eso, me pregunto si la sencillez en el fútbol es una alternativa de futuro, mejor dicho, estaría dispuesto a asegurarlo. Los más entendidos hablan de fútbol manejando dibujos y formaciones como si fueran la panacea, la esencia misma del juego. Menos mal que, de pronto, te encuentras otras opiniones refrescantes. Y ese aire nuevo clarifica situaciones, al menos te permite reflexiones comparativas. Por ello me gustó la entrevista a Paco López, entrenador del Levante (Marca, J. Antonio Sanz, 19.11.2018), quien convirtió al Levante en un ejemplo de versatilidad, cambió del 1.4.2.3.1., (Más complejo en sus interacciones) por el histórico 1.4.4.2., más simple de entender (Facilidad para las variantes ofensivas y defensivas) en la temporada pasada; incluso cambió en setiembre pasado al más elemental 1.3.5.2., (Que busca superioridades en medio campo) confirmación de que Paco López no se aferra a estándares fijos o fórmulas mágicas que otros manejan.

Parece ser que participó, recientemente, en un seminario sobre el uso de los datos en el fútbol. “Cada vez hay más datos en el fútbol, pero los datos hay que tenerlos ahí y echarles un vistazo. En cuanto a la percepción que puedes tener de un partido te pueden ayudar, pero yo insisto en lo más importante del juego, es el jugador, por muchos datos que haya. En un juego tan imprevisible como el fútbol creo más en la toma de decisión del futbolista que en tanto análisis”. (…) “Creo mucho en detectar los momentos y las emociones de los futbolistas. Y considerábamos que había que cambiar algo en la mentalidad del futbolista. Afortunadamente, tenemos unos futbolistas que desde el primer día creen mucho en el trabajo y en lo que hacemos, y a partir de ahí es todo mucho más fácil. En el momento en el que se lo trasladas a los futbolistas o cuando lo trabajas en el campo te das cuenta de que creen. Esa fe y esa convicción en lo que estás haciendo hace todo mucho más fácil”. O sea, cambios del dibujo básico en unos meses y los todos le han funcionado. “El fútbol es un deporte tan abierto que no te puedes cerrar en una idea. Nosotros creemos en una idea de juego y en una forma de hacer las cosas, pero quizá la gente les da demasiada importancia a los sistemas. Y yo no le doy tanta. Debes tener una base, pero a partir de ahí viene lo importante, cómo desarrollas eso. Y me parece más importante ese desarrollo que el dibujo en sí”.

Asimismo, Guardiola sigue insistiendo: “Lo que quiero siempre es la pelota... La idea de lo que vamos a hacer es muy importante. Tienes que dar pases y pases. Y otro más, y otro. Los pases extra ayudan a estar más juntos. Corres para recuperar el balón, no corres por correr. Ni presionar por presionar… Con el balón intentamos jugar. Toma la decisión en el momento apropiado. Es lo más difícil del fútbol. Lo que quiero siempre es la pelota. Juega fácil, hazlo fácil. Simple. El resto, es porque eres bueno”. A los pocos días Hans P. Briegel, ex futbolista alemán de los años 80, aseguró en “La Repubblica”: “Es el culpable de este mal momento debido a que nos ha engañado diciendo que para ganar era suficiente con tener el 75% de posesión, pero no es así. En el fútbol el resultado es mucho más importante que el control de juego. Tener el control del balón no es suficiente para ganar… Francia ha dado una clara demostración en Rusia. Puedes ganar incluso utilizando una forma más tradicional de jugar. Lo más importante no es el buen juego, es tener equilibrio sobre el terreno de juego”. Como podemos comprobar, las opiniones son abiertas como corresponde a un época que lo requiere.

En las mismas fechas, Valverde señaló sobre su gestión en Barcelona: “No digo nada a quienes critican… Esto es así y lo acepto con deportividad… Intentamos ganar y jugar bien, pero no es tan sencillo como la gente piensa… A veces juegas 87 minutos bien… En los otros tres el rival te hace una ocasión y ya se dice que el rival hizo algo. Sé la exigencia que hay aquí”. (…) “Nos ponemos en el campo en función de las características de nuestros jugadores… Si ves que tenemos a Iniesta por la izquierda y piensa que eso es un 4.4.2… Tiene que volver a mirárselo porque una cosa es cómo te organizas para defender y otra cómo lo haces para atacar…” (…) “(Coutinho como interior izquierdo) Es una posición que conoce bien. Su forma de jugar es muy vertical, de jugársela y de hacer el uno contra uno… Pero aporta mucho desequilibrio”.

A mi personalmente me gusta la sencillez de este jugador, su habilidad en corto, su facilidad para el desborde y su claridad viendo la portería contraria. Lo peor que le puede ocurrir es que le sigan comparando con Iniesta “El Simple”, por ejemplo. Como un homenaje a la sencillez, he acumulado una serie de frases inteligentes que podrían ayudarnos a incorporarlas al fútbol fácil de la actualidad:

** “Al principio los sueños parecen imposibles, luego improbables, y después, cuando nos comprometemos, se vuelven inevitables”. (Christopher Reeve).

** “Las ideas simples se encuentran sólo en las mentes complejas”. (Remy de Gourmont).

** “No dramatices nunca, simplifica siempre”. (Walter Serner).

** “Simple es bueno”. (Jim Henson).

** “Todo depende de la ejecución. Tener solo una visión no es solución”. (Stephen Sondheim).

** “La rapidez de decisión es una característica de los hombres y mujeres de alto rendimiento. Casi cualquier decisión es mejor que ninguna decisión en absoluto”. (Bryan Tracy).

** “Cuando tú miras un retrato de Picasso… Alguien tiene tres ojos, ¡Pero en la realidad las personas no tienen tres ojos! La realidad es mucho más simple. No es que las personas tengan tres ojos, sino que uno de ellos lo hemos visto dos veces…” (David Hockney).

(6. Enero.2019).