¿El fútbol tiene una veta artística?

“Tenemos mayor necesidad de una visión, una meta y una brújula (un conjunto de principios e instrucciones), y menos necesidad de un mapa de ruta”. (Stephen Covey, “Los siete hábitos de las personas altamente efectivas”).

Le preguntaron a Van Gaal (ElPaís, 24.6.2019): “¿Siente que su trabajo tiene una veta artística? Contestando con sequedad: “¡No!” Excelente entrevista donde un sabio contemporáneo del fútbol como es el caso del holandés, reflexiona al respecto del fútbol precisamente ahora que no entrena y su clarividencia tradicional la expresa con frialdad y con mucho tino: “Todo equipo necesita una estructura cuyo propósito sea la colaboración entre cada uno de los integrantes. El fútbol es un deporte de equipo no un deporte individual. En España olvidan esto a veces porque tienen estrellas. Yo creo que la estrella debe ayudar al equipo a ganar. Y en el mundo del fútbol esto no es corriente”.

De nuevo alguien importante que sabe de que va el fútbol asociación y hace precisiones en torno a la individualidad, esa lucha le causó serios problemas en las plantillas pero el tiempo le dará la razón. “En los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo”. Por eso yo saqué muchas veces la cara por el “tuercebotas” Khedira en la época que jugó en Real Madrid; por cierto, según el periodismo era “tan malo” que lo fichó el Bayern de Múnich donde rindió satisfactoriamente y posteriormente lo fichó la Juventus; como también fue el caso de Makelele que lo valoramos cuando se fue del Real Madrid; y un ejemplo de ahora mismo, una crítica exacerbada sobre el canterano Lucas Vázquez. Van Gaal aseguró que “Uno de los mejores jugadores de equipo de esta temporada 2018/19 es James Milner”, sin duda un futbolista muy poco conocido por el gran público.

El propio Van Gaal precisó cosas muy interesantes: “Klopp hace unos meses vio la luz, comprendió que presionar no siempre es lo correcto. Depende de las condiciones… a veces tienes que replegarte un poquito, juntar líneas y contragolpear”. También concretó: “El fútbol es más defensivo que en el pasado. ¡Ya no es tan bonito!…” (…) “Sólo puedes cumplir con tu idea táctica cuando tienes espíritu de equipo” (…) “En la Premier es más competitiva porque la presión sobre el balón es más alta que en España” (…) “El 4.3.3., es el mejor modelo para atacar y defender. Pero lo tienes que aplicar con los once jugadores, incluso el portero debe sumarse al juego de campo para defender porque cuando avanzas al campo rival él debe hacerse cargo del espacio enorme a la espalda de su zaga. No todos los porteros pueden porque para eso necesitas sentido de la orientación y juego de pies”. (…) “Más importante que moverse es el momento en el que te mueves, la mayoría de los jugadores de máximo nivel no tienen esa cualidad. Debes interpretar las intenciones de tus compañeros y tus contrarios. Demasiadas lecturas al mismo tiempo”. Y recurre al pensamiento histórico de la Holanda del 70 con su “Football Pressing”, cuyo artífice Rinus Michels fue el oficiante de una de las mejores ideas de fútbol evolucionado. “Aportaciones de Michel, el principio del fútbol total. La idea táctica de que todos deben defender y atacar. La idea del fútbol total con especialistas al que Cruyff, posteriormente, añadió flexibilidad”.

Seguramente que la veta artística del futbolista no sea tal, sin duda habrá que ponderar en muchas ocasiones la creatividad, la innovación, el juego de balón distinto a lo habitual. Pero los entrenadores también pueden aportar nuevas formas: “Van Gaal jugó con dos defensas centrales cuya primera virtud era iniciar la jugada. Hoy en día los armadores del juego deben ser los defensas centrales y el centrocampista más defensivo”. Quizás pudiera precisarse que en muchas ocasiones el último defensor que juega con los pies es el portero al que muchos entrenadores le han encomendado tal función. “Pep es un hombre estructurado y sus jugadores deben hacer lo que él piensa. Con Ten Hag los jugadores pueden ejecutar cosas diferentes de las que él indica (…) “Guardiola consigue lo más difícil, que los jugadores se muevan en la dirección exacta en el momento preciso”.

“El Ajax siempre jugó así, solo que no tan caótico. Contra equipos que aparcan el autobús necesita este caos” (…) “Este Ajax puede desmantelar este tipo de defensas. Este caos es provechoso. No están locos porque han logrado equilibrarse cuando pierden la pelota. Tienen el antídoto contra el caos”. (…) “Ten Hag ha entrenado a los atacantes para atacar de forma caótica y pensar estructuradamente cuando pierde la pelota. Después de la pérdida avanzan todos coordinadamente hacia el balón. En cinco segundos lo recuperan.” Sin duda, Van Gaal hizo un canto al juego de equipo y utilizó dos de los entrenadores más significados del momento en este aspecto del juego asociativo. Lógicamente, hablando de la individualidad, surgió un comentario oportuno: “Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas” (…) “Con Messi gozarás de los beneficios de Messi, pero al final ganará el mejor equipo”.

Sin duda, Van Gaal debiera ser un transmisor de cultura futbolística, un ejemplo histórico del modo de jugar al fútbol en torno al balón. Aunque se le tilde como un entrenador rígido más bien, creo yo, es un entrenador con ideas muy consolidadas y de vez en cuando nos debiera ilustrar al respecto de un nuevo fútbol posible. Su experiencia y su conocimiento deben aflorar en cualquier ambiente futbolístico, con alguna tribuna que los amantes del fútbol debieran poner a su disposición.

(30. setiembre. 2019).