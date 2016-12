El fútbol no se aprende en la Universidad...

“El que no sabe que no sabe, es un necio; apártate de él. El que sabe que no sabe, es sencillo; instrúyelo. El que no sabe que sabe, está dormido; despiértalo. El que sabe que sabe es sabio; síguelo”. (Proverbio árabe).

Decía Julen Lopetegui, antes de enfrentarse a la Selección de Macedonia: “Los partidos no los ganan los sistemas, sino los jugadores”. En realidad, los dibujos, los sistemas tácticos, tienen una atracción fuera de lo común para los aficionados al fútbol. Del mismo modo, piensan que con el dinero de las primas se pueden ganar todos los partidos. La Selección ganó 4-0 a Macedonia y estuvo bastante acertada en su conjunto. Sin embargo, como ya es habitual, el periodismo se dedicó a localizar a la “figura” destacada del partido, no nos apeamos de la exaltación de la individualidad fomentada para mejor comercializar los programas…

En las últimas semanas numerosos carteles y vallas publicitarias han lanzado el siguiente mensaje: “Estoy harto de los españoles”. Una campaña con fines sociales al objeto de fomentar el respeto y apoyo al talento español. Dijo el responsable de la campaña de algunas respuestas: “A lo largo de mi carrera los españoles siempre han sido los mejores profesionales, pero siempre se dedican a criticarse a sí mismos”. Creo coincidir con dicha opinión pero no impide que España sea cuna de talentos y “no solo de futbolistas y cocineros”. En todo caso es una campaña publicitaria para llamar la atención: “Nos odian porque somos mejores que ellos” ¿De nuevo la Selección española gana sin grandes problemas incluso con ausencias notables de Piqué, Ramos o Iniesta…? Y nada menos académico que el aprendizaje en la calle de los jugadores “cancheros", en este caso Carrasco, del Atlético de Madrid, aunque en el partido pasado contra Real Madrid apenas fluyó su juego. Su hermano decía a estee respecto: “Si no tenías habilidad, en la calle no sobrevivías. Por eso tiene esa técnica” (…) “Había un terreno al lado de nuestra casa en el que nos pasábamos el día con nuestra pelota, desde por la mañana hasta por la noche”. Siendo permanentes los duelos: "Eran unos contra uno en los que ganaba el que primero consiguiera hacer un caño al otro o marcara tres goles". Una vez más se confirma que los futbolistas se inician en la universidad de la calle, con piedras y guijarros en el campo de juego que dificultaban el control de la pelota, en competiciones sin edad que disputaban, todos mezclados, grandes y chicos… El futbolista atlético ha comenzado a tirar a puerta acumulando réditos, con la satisfacción de Simeone, y traducido por goles.

“Deberíamos dedicarnos a desaprender gran parte de lo aprendido y aprender lo que no se nos ha enseñado”. (Ronald Laing), un buen deseo para un fútbol que se aprendió en la calle y se perfecciona con buenos compañeros y entrenadores. Me interesó la noticia que aseguraba que el 12 de agosto de 2009, en Skopje, la selección española jugaba en Macedonia y el capitán Goran Pandev hacía de las suyas poniendo contra las cuerdas a España. Xabi Alonso no pudo contrarrestar al agresivo jugador y salió Busquets con lo que España remontó. Del Bosque sacó la excelente conclusión de que España debería equilibrar su sistema utilizando a ambos, Xabi Alonso y Busquets. Casi un mes después, en La Coruña y Bélgica, el tándem funcionó de una manera perfecta, siendo indiscutibles a partir de entonces.

Y hablando de aprendizaje, me interesa reseñar la noticia sobre el maestro de baloncesto, Aíto García Reneses. “…estoy encantado de intentar revitalizar un poco más la cantera, que creo que tiene que ser el futuro del equipo (Estudiantes)”. (…) “No se trata de que haya presión por sacar canteranos sino de ver cual es la supervivencia mejor para el Estudiantes. Es muy difícil cada año dar jugadores al primer equipo, pero hay que darlos regularmente”, indicó Aito. "Lo ideal sería hacer como ha sido siempre. Yo, por ejemplo, estuve cuatro años y medio en el primer equipo y luego me fui. Ahora se marchan tras año y medio. Lo que hay que intentar es que salgan jugadores y se puedan mantener un tiempo en el club. Esa creo que es la mejor fórmula para Estudiantes, que está trabajando en ello y si yo puedo poner un granito de arena, mejor".

Asegura García Reneses lo gratificante de trabajar con los más jóvenes: "Todas las labores son gratificantes. Todo el trabajo. Yo tengo una fama porque llevo muchos años, pero hay muchos entrenadores anónimos que hacen lo mismo, conseguir que su equipo juegue bien, que sus jugadores mejoren y todo eso es muy bonito. De su varita mágica en forma de rotulador y pizarra han salido algunos de los jugadores más importantes del baloncesto español. Él apostó por nombres como los de Pau Gasol, Navarro, Ricky Rubio, Willy Hernangómez o Porzingis… y por tanto su voz es una de las más autorizadas a la hora de marcar los tiempos y las formas que deben seguir los jóvenes en su formación. “La sociedad lo que quiere es ganar ya y nosotros lo que debemos es formar. Los padres, cuando el niño llega a casa, siempre preguntan “¿Habéis ganado?” No debería ser así. Eso no debería tener importancia… Para formar un jugador de baloncesto primero hay que formar una persona”, sentencia Aito. “Ahora casi sin haber triunfado se marchan allá" (Comenta el éxodo de jugadores jóvenes a la NBA).

Si hablásemos de fútbol, es como cuando al jovencito futbolista en ciernes lo suelen fichar los grandes como Real Madrid, Barcelona, Valencia, United, Arsenal, etcétera, y con 12 años acaban viviendo alejados de sus padres, en residencias y colegios, con déficits de cariño importantes por mucho que les cuiden sus equipos…

Salamanca, 25 de noviembre de 2016.