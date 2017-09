El fútbol es una pugna...

1. “En la pugna entre el arroyo y la roca, siempre triunfa el arroyo, no porque sea muy fuerte, sino porque persevera”. (H. Jackson Brown). El fútbol es una muestra representativa, la técnica florida y la improvisación no lo es todo… El Real Madrid actual juega bien después de perseverar un tiempo en un determinado estilo, justo rompiendo la premisa de los últimos años en la que el Barcelona casi siempre ganaba.

2. “Confesar el mérito de otro es probar que uno lo tiene. Negarlo injustamente, prueba que no pudiendo uno elevarse, pugna por poner a todo el mundo a su nivel. (Ignacio M. Altamirano). En el fútbol, las críticas fáciles proceden de los no deportistas, sin duda una carencia de educación deportiva. El barcelonista Piqué alabó el juego del Real Madrid, recientemente, en las eliminatorias de la “SuperCopa”…

3. “… la pugna es constante entre hombre y hombre, de uno con cualquier otro; ningún pacto es lo suficientemente firme entre los hombres”. (Erasmo de Rotterdam). El futbolista Vitolo que fue del Sevilla, jugará en Las Palmas hasta diciembre y en enero 2018 llegará al Atlético de Madrid, tres equipos en menos de seis meses. Con apariencia de “fraude de ley” de FIFA quien sanciona la contratación de jugadores al Atlético de Madrid hasta diciembre 2017.

4. “El éxito requiere de persistencia, la habilidad de no rendirse en la cara del fracaso. Creo que el estilo optimista es la llave a la persistencia”. (Martin Seligman). La constancia en la lucha da muchos más dividendos que la queja constante contra el sistema, el Eibar pudiera ser un ejemplo por cuanto compite abiertamente en la Liga sin quejarse de los presupuestos de unos y otros.

5. “La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma”. (Gandhi). Hace poco se propagó que la preparación física no existe en el fútbol por parte de Angel Cappa y Seiru-lo; aunque cuando los equipos pierden es la crítica más socorrida… En el Atlético de Madrid suelen entrenar como auténticos gladiadores, sin embargo no les llega aún para ganar Campeonatos de manera sistemática…

6. “No hay que tener ningún miedo a perder, de hecho, he perdido muchas más carreras de las que he ganado”. (Miguel Indurain). Efectivamente, nadie es ganador por siempre sea cual sea el esfuerzo esgrimido. El Barcelona ya no gana siempre y ahora transita por ese camino complejo…

7. “Todo se resume en una sentencia muy sencilla: existen buenas y malas maneras de hacer las cosas. Usted puede practicar el tiro ocho horas diarias, pero si la técnica es errónea, sólo se convertirá en un individuo que es bueno para tirar mal”. (Michael Jordan). Ahí está el misterio, esfuerzo sin inteligencia no mezclan… Las Palmas prometía mucho en la campaña 2016/17, pero la complacencia casi los hunde en Segunda División A. ¿Soportarán esta temporada esa actitud displicente?

8. “Persevere. Nada en el mundo puede reemplazar a la perseverancia. El talento no lo hará; nada es más común que los fracasados con talento. El genio no lo hará tampoco; el genio sin recompensa ya es proverbial. Perseverancia y determinación son las únicas virtudes omnipotentes”. (Ray Kroc). En la pugna futbolística, los entrenadores de la escuela de Menotti, propagaban “ante la duda, coraje”; lo que comparto. El Málaga de Michel salió de su pozo negativo en 2016/17, pero eso puede ser insuficiente si no se confecciona una nueva plantilla competitiva…

9. “La gloria es ser feliz. La gloria no es ganar aquí o allí. La gloria es disfrutar practicando, disfrutar cada día, disfrutar trabajando duro, intentando ser mejor jugador que antes”. (Rafael Nadal). Todavía está por descubrir qué mueve a los futbolistas amateur. O esas ansias de ganar de los grandes futbolistas, inquebrantables.

10. “Si entrenas duro, no solo serás duro, será duro de superar”. (Herschel Walker). En esa pugna de atletas inteligentes debemos aceptar que los otros pueden ser mejores que tú. El Sevilla de la 2016/17 tuvo que rendirse a esa evidencia cuando más prometía. Y vuelta a empezar para la 2017/18.

11. “Un hombre practicando un deporte es mil veces mejor que uno que lo alaba”. (Knute Rockne). Siempre fue así, “A Dios rogando y con el mazo dando”. El Villarreal es un equipo muy ponderado, pero no acaba de superar su posición intermedia a pesar de su buen hacer en sus planificaciones…

12. “No es grande aquel que nunca falla si no el que nunca se da por vencido”. (Anónimo). En realidad, “No puedes elegir el modo de perder, pero sí puedes elegir como recuperarte para ganar la próxima vez”. El fútbol pugna por la irrenunciable superación, permanentemente…

Salamanca, 2. setiembre.2017.