Datos referenciales de la pasada temporada 2018/19 y sus tendencias.

“La pelota es redonda, el juego dura noventa minutos, y todo lo demás es solo teoría”. (Anónimo).

El periodista Sergio Álvarez escribió un excelente artículo, finales de mayo 2019, y cita un informe de “ProFootballDB”, el laboratorio de datos de “BeSoccer”, analizando muchos detalles del Campeonato pasado. ¿Qué equipo tuvo más el balón? ¿Quién regateó más y mejor? ¿Qué equipo fue el más duro? Los números estadísticos pueden clarificar éstas y otras preguntas, pueden descifrar tendencias de cara al futuro. Y se confirmó que el Barcelona fue el equipo que sumó más posesión y eso que se dice que el equipo de Valverde no tiene nada que ver con lo anterior. Pero los números no mienten: 64,74% por encuentro.

Sin embargo, como contrapunto, aparece el Getafe y, sin embargo, podemos considerarlo como una revelación porque los de Bordalás defendieron como nadie con una media de tenencia de pelota del 40,07%, o sea, un “sin balón” con alto rendimiento. Por otra parte, el aspecto ofensivo se lo llevaron de calle Real Madrid y Barça, lógico por otra parte, siendo los madridistas los que más veces tiraron a puerta, con una media de 15,15 veces por partido, otra cuestión es la eficiencia real. La precisión bajó seguramente ante la ausencia de Cristiano Ronaldo. El Barcelona, sin embargo, puso a prueba al portero hasta 6,45 veces cada encuentro, ganaron casi todos los choques. Los más alejados de estas medias fueron Gerona y Alavés, los catalanes llegaron a 9,84 tiros por encuentro, siendo el Alavés el que menos tiró a portería con sólo 3,16 tiros, pero obtuvieron bastante premio en comparación.

Éibar y Athletic destacaron defensivamente, los primeros recibieron menos tiros que ningún otro. El Levante recibió en cada partido, tanto en general como a portería encabezando la estadística negativa con 17,79 tiros y 5,95 tiros a puerta recibidos por partido. Mientras que en el apartado goleador fue el Barça quien superó a todos con 2,37 goles por partido y decepcionó el Real Valladolid rentabilizando cada tanto ya que no alcanzó ni un gol de media por partido (0,84). El Rayo Vallecano es el que concedió más tantos en el Campeonato, con 1,84 goles encajados. Y se confirmó lo que es público, es decir, el Atlético fue el que menos goles encajó 0,76 tantos por partido, originando un “Trofeo Zamora” para el portero Jan Oblak.

En los aspectos disciplinarios, el que más dureza empleó en la Liga fue el Athletic de Bilbao, superando las tres amonestaciones de media por partido (3,16), mientras que el Gerona resultó ser el más limpio con 2,03 en cada uno de los 38 partidos disputados en total. Otros datos variopintos pueden tenerse en cuenta, aunque no sé muy bien si tiene solución práctica entre ellos el hecho de que el Barça estrellara el balón contra la madera en 20 ocasiones. Por otra parte, este mismo equipo recibió 550 faltas y dio el que más pases, con 22.211. Además, tuvo poca precisión en centros pues solo culminó con éxito unos 84, quizás por el mayor juego de toque azulgrana.

Sin embargo, llama la atención los datos del Éibar pues fue el que más centró con acierto desde la banda, con 268 centros con éxito en todo el Campeonato, A su vez, este equipo se llevó la palma en el uno contra uno, ganó el que más duelos en todo el torneo con un total de 2.369. Se confirmó, por tanto, que el Getafe fue el que más faltas hizo en toda la Liga, con 642, una manera de mostrar su juego aguerrido. Y sorprende que el Rayo Vallecano, colista final, fue el que más veces regateó con éxito, unos 525, habiendo desplegado un juego excelente fue incapaz de salvar la categoría. Con todo, me parece que los datos reflejados no son definitivos para entender las respuestas de los equipos y sus resultados, sino que debería formalizarse una estadística más completa y consensuada con los expertos. Vemos que en baloncesto miden mejor las expresiones individuales y grupales, siempre es complejo concretar lo cualitativo sobre lo cuantitativo, pero es verdad que cada vez más se van completando mejores informaciones. Quizás se nos llena la boca con el “Big Data” tan en boga, entendido por el almacenamiento de grandes volúmenes de datos con procedimientos para convertirlos en información que facilite futuras tomas de decisión. Algo así, pero a lo bestia, es lo que realizan todos los días las plataformas mundiales de Facebook, Google, Movistar, etcétera, maniobrando nuestros datos a discreción, aunque en el fútbol lo importante es tasar la actividad práctica de los futbolistas a lo largo de un partido o un Campeonato, incluso no olvidarse de ninguna trayectoria. Cuestión que en el fútbol es muy fácil que ocurra, nunca mejor dicho “El fútbol no tiene memoria”.

Sin embargo, la estadística pasada es la memoria que utilizo para encontrar tendencias, transformaciones, hechos consumados que dan valor a opiniones teóricas que al final siempre es necesario contrastar. Con un matiz, las estadísticas del fútbol no son completas, deben mejorar aún más, deben profundizar en lo cualitativo para mostrar aún más los entresijos que todavía nadie domina, ni los propios profesionales del medio. Veamos como la última jornada de “Champions” nos dio un resultado sorprendente, incalculable, no previsible, el Tottenham perdió en su domicilio por 2-7 contra el Bayern de Münich; no puede haber ninguna base de datos que refleje la certeza de ese sorprendente resultado salvo una bola de cristal, ni siquiera Pochettino podrá auscultar con certeza las razones de ese fracaso puntual cuando hace pocos meses quedó subcampeón de Europa; igual que el campeón Liverpool ganaba por 3-0 frente al Salzburgo lo que suponía una goleada importante para, después, en unos minutos, los austríacos empatasen a tres tantos. Finalmente, la contundencia del Liverpool arregló el resultado ganando por 4-3. A la siguiente jornada de sus respectivas Ligas, el Tottenham volvió a perder por 3-0 fuera de casa; el Bayern de Münich perdió en su campo y el Liverpool pudo ganar en el minuto 95, “in extremis”. Este “desorden resultadista”, a veces, sirve para obtener malas conclusiones cuando realmente sería más fácil aceptar que estas cosas pueden ocurrir en un partido de fútbol con mayor naturalidad y no con reacciones extemporáneas de los aficionados como si su equipo les “hubiera puesto cuernos sentimentales”, despotricando a mansalva contra sus futbolistas. Y un dato significativo para la reflexión inmediata, en la jornada del 6 de octubre la “Premier” inglesa presenta una tesitura casi inexplicable, el Manchester City hoy por hoy con la dirección de Pep Guardiola es considerado el “rey de la posesión de pelota”, ha conseguido 8 puntos menos que el Liverpool en los primeros 8 partidos jugados. Entonces, ¿por dónde van los tiros futbolísticos en esta temporada 2019/20?

Salamanca, 7 de octubre. 2019.