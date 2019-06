¿Cómo será el fútbol en 2026?

“Los problemas de hoy vienen de las malas decisiones de ayer”. (Peter Senge, “La Quinta disciplina”).

Largo me lo fiais. Por tanto, ahora mismo se desenvuelven los equipos con unas determinadas pautas y modelos a seguir, normalmente fruto de las directrices lideradas por los mismos entrenadores unos años antes de que cunda el mejor rendimiento o surjan las desconfianzas típicas de un equipo descoordinado. Lo que pasa es que los clubes están fichando a entrenadores para un año de triunfos y si éstos no llegan los destituyen, aunque los hubieran contratado por más temporadas. Un ejemplo típico de cómo ocurren los hechos se está dando en el Atlético de Madrid por cuanto Simeone ya lleva varios años trabajando en una línea coherente con su pensamiento, que al fin y al cabo se corresponde con la aceptación de su Directiva y también de sus aficionados, lo que resulta más difícil.

En “mundoentrenamiento.com” ya han aventurado las tendencias del fútbol a futuro, considerando una serie de factores recurrentes que ya están ocurriendo en estos momentos y presuponiendo una evolución futura que nos lleve a conclusiones:

- Velocidad del balón: De 1966 a 2010, se incrementó la velocidad en casi 1,20 metros x segundo. Y se prevé que aumente hasta los 9,73 m. X segundo en 2026.

- Tiempo real de juego: Se redujo en el período 1966-2010, pasando del 64,23% al 53,66%. Previendo que sea hasta el 49,56% su próximo valor. La última norma sobre las retenciones de los porteros aumentó el tiempo de juego de los partidos.

- Frecuencia de pases: Se incrementó desde 10,75 en 1966 hasta los 14,71 en 2010. Siendo la previsión llegar a 16,15.

- Lanzamiento de faltas: En 1966 se tardaban 38,12 segundos y para 2026 se cree que se llegará a los 72,41 segundos.

Es verdad que la velocidad del juego se incrementará, pero cada vez se jugará menos tiempo y con demasiadas interrupciones. Con dichas previsiones ya se deberían estar tomando decisiones para que el juego sea más ágil y fluido, el fútbol lento favoreces a los tramposos y a los peores. Es verdad que podemos caer en la tentación de alargar los partidos lo cual no es la mejor solución si las interrupciones previas dificultan un juego continuado que rinda frutos del equipo dominante. De hecho, todos sabemos que en el fútbol inglés se juega mucho más tiempo que en España y, además, con un acuerdo tácito de que los jugadores no se tiran al suelo salvo lesión muy grave respetado por los árbitros y quienes mantienen el espíritu de manera ejemplar. Tan solo se llegan a disputar 60 minutos reales de juego, aunque en ocasiones no se llegó ni a los 45 reglamentarios de una parte.

Acabada la Liga 2018/19, recurrimos a indagar sobre otras proyecciones futuras del fútbol. La revolución del “big data” ya está llegando al fútbol y parece que la observación romántica, memorística, debe dejar paso al análisis de los números que deben descifrar los secretos del juego. Hay sistemas de seguimiento para nutrir de información que pueda generar conocimientos posteriores. El FC. Barcelona utiliza un chaleco GPS para cada jugador, la Selección española incorpora sensores en las espinilleras, el Nantes francés utiliza una pastilla inteligente capaz de medir la temperatura gastrointestinal del futbolista cada 30 segundos para minimizar los sobreesfuerzos, el “big data” ya llegó a los despachos para obtener mejor información de los posibles fichajes, plataformas que disponen de base de datos en vídeo de muchísimos futbolistas, incluso hasta para registrar las horas de sueño del deportista. Por supuesto, ya se dispone de elementos sensorizados para estudiar el nivel técnico de los futbolistas en pases o tiros a puerta. Por supuesto, las decisiones siguen estando a cargo de los humanos…

El Real Madrid, por fin, contrató a un goleador con un año de retraso. Se trata del serbio Jovic, de 21 años, proveniente del Eintracht alemán compartiendo la propiedad con el Benfica de Lisboa. El tiempo de contratación se eleva a seis años. Sus estadísticas logradas en un equipo medio como el alemán, con 21 años, es de suponer que mejoren en los próximos ejercicios y jugando en el Real Madrid. Ahora mismo lo pueden estar comparando con delanteros como Icardi, Kane, Benzema, Piatek, Suárez, Lewandowski y Griezman.. A todos los supera en eficacia, menos al delantero del Bayern de Münich que ya tiene unos 32 años y está consolidado en un gran equipo. Jovic marcó 27 goles en los 3.302 minutos jugados repartidos en 48 partidos, también se le contabilizan 7 asistencias (pases de gol). Por tanto, marca o asiste cada 97 minutos, llegando a los 78 minutos el polaco Lewandoswski. Los otros números llamativos son los de Icardi, con 17 goles y 5 asistencias en 2.972 minutos, a la media de 135 minutos. Piatek en 106 minutos, con 30 goles y 2 asistencias en 3.410 minutos. Los Griezmann, Benzema, Suárez y Kane no superan la estadística de Jovic, de hecho el ex atlético llega a la media de 131 minutos y el madridista a 105, llegando Suárez a 108 minutos con su balance de 25 goles y 13 asistencias para 4.132 minutos jugados. El inglés Kane marcó 24 tantos y 6 asistencias en 3.242 minutos. Por tanto, en términos estadísticos, Jovic es un excelente jugador por su eficiencia en la portería contraria, con potencial y posibilidades de mejora si el Real Madrid de la próxima época supera los malos resultados de esta Liga 2018/19 que finaliza. Conviene recordar que no aparecen los datos de Messi, Cristiano, Mbappé, Hazard o Neymar; sin duda figuras de amplias prestaciones que van por delante de su tiempo…

Por tanto, esta es una buena referencia para compararla cuando lleguemos a la cota 2026, a pesar de las tendencias apuntadas anteriormente de mayor velocidad, menos tiempo jugado con demasiadas interrupciones. Personalmente no me olvido de que “el mejor equipo no es el que tiene mejores jugadores sino el que tiene los jugadores que mejor juegan en equipo”. Con la clarividencia de un fuera de serie, Messi concedió una entrevista en Argentina y dictaminó uno de los factores que más trascendencia tendrá el fútbol a futuro: “Cada vez es más difícil que un jugador solo gane un partido. Hoy nadie regala nada, son pocos los equipos que quieren jugar, que se abren y que dejan espacios”.

Salamanca, 6 de junio de 2019.