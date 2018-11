¿Cómo se domina el mundo futbolístico?

“La simplicidad es la máxima sofisticación. En el caos busca la simplicidad y en la discordia la armonía”. (Bruce Lee).

Sinceramente, el dominio del mundo futbolístico no se producirá en muchos años por parte de un equipo maravilloso. Está por ver cualquier explicación verbal o práctica que pueda predisponer ese dominio. Ni el jeque más caprichoso o millonario podrá llegar a comprar la mejor plantilla posible de futbolistas y menos en un tiempo razonable.

Tomado de un libro no específico de fútbol firmado por el coronel Pedro Baños, “Así se domina el mundo”, se desvelan claves teóricas de poder mundial, la geopolítica, o el geopoder, manejados por los líderes correspondientes. Yo he tomado dos equipos de fútbol de frases hechas, incluidos los entrenadores, que nos oriente, nos enseñe y nos dirija precisamente hacia ese perseguido dominio. De hecho, en su introducción, se asegura: “Desde tiempos inmemorables, los poderosos han intentado imponer su voluntad y dejar su impronta allá donde han llegado sus tentáculos y su influencia… la complejidad y la confusión no dejan de aumentar, se hace cada vez más imprescindible para los decisores geopolíticos disponer de inteligencia precisa que posibilite vislumbrar acontecimientos futuros”. Les aseguro que no se refería al fútbol, aunque lo parezca.

Pero no nos volvamos locos. Cada cual puede imaginarse un ejemplo concreto sobre personas, equipos, futbolistas, clubs, directivos, que le sugiera cuestiones con alguna de las frases plasmadas. Veamos un ejemplo: “Los más de los hombres ven y oyen con ojos y oídos prestados, viven de información de ajeno gusto y juicio”. (Baltasar Gracián). Nosotros como entrenadores podemos guiarles (a los jugadores), pero no controlarles. Ellos deben determinar su propio camino. Pero vayamos al grano:

01.- “El mercado libre es el arma del más fuerte”. (Otto von Bismarck).

02.- “Toda guerra está basada en el engaño”. (Sun Tzu).

03.- “Hay que ser un zorro para conocer las trampas, y un león para amedrentar a los lobos”. (Maquiavelo).

04.- “Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada”. (Mark Twain).

05.- “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”. (George Orwell).

06.- “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio”. (Charles Darwin).

07.- “La esencia del poder es influir en el comportamiento del adversario”. (Robert D.Kaplan).

08.- “Los hombres luchan porque son hombres”. (Mauricio de Sajonia).

09.- “En esta dura tierra, hay que ser martillo o yunque”. (Bernhard von Bülow).

10.- “El conquistador siempre es un amante de la paz, desea abrirse camino hasta nuestro territorio sin encontrar oposición”. (Carl von Clausewitz).

11.- “La guerra se hace con tres cosas: Dinero, dinero y dinero”. (Napoleón)

12.- “Todo aquel que desee saber qué ocurrirá debe examinar qué ha ocurrido: todas las cosas de este mundo, en cualquier época, tienen su réplica en la Antigüedad”. (Maquiavelo).

13.- “Una vez que se ha alcanzado la cima de la gloria, es una argucia muy común darle una patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad de subir detrás”. (G. Friedrich).

14.- “Las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen”. (Baltasar Gracian).

15.- “Aunque un ejército enemigo tenga muchas tropas, un experto puede dividirlas, de forma que no puedan ayudarse entre sí cuando son atacadas”. (Sun Bin).

16.- “Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas”. (Honoré de Balzac).

17.- “Prefiero el 1% del esfuerzo de cien personas que el 100% de mi propio esfuerzo”. (Jean Paul Getty).

18.- “El equilibrio de poder nunca es estático; sus componentes están en flujo constante”. (Henry Kissinger).

19.- “No obrar siempre igual. Así se confunde a los demás, especialmente si son competidores”. (Baltasar Gracián).

20.- “Hay que ingeniárselas, por encima de todo, para que cada una de nuestras acciones nos proporcionen fama de hombres grandes y de ingenio excelente”. (Maquiavelo).

21.- “Cuanto más gigantesco es el enemigo, más fácil es provocar su derrota”. (Robert Greene).

22.- “Al hombre que tiene un martillo, todos los problemas le parecen clavos”. (Mark Twain).

23.- “Exagerar la fuerza es descubrir la debilidad”. (Madame de Girardin).

24.- “No podemos resolver nuestros problemas con el mismo planteamiento que empleamos cuando los creamos”. (Einstein).

Salamanca, 20. Noviembre. 2018.