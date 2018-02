Ciertos misterios del fútbol...

"No tenemos que explicarlo todo para poder explicar algo". (David Lewis Williams).

1. "En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol". Sin duda, Eduardo Galeano nunca lo hubiera asegurado de conocer antes a Neymar, u otros, que fichan y "desfichan" con extremada deslealtad.

2. "La pelota es la única que no suda en un partido, que corra ella". Angel Cappa, seguramente se le ocurrió dicha frase observando las continuas conducciones de Asensio, o de Isco, que eternizan los avances efectivos de su equipo.

3. "Todo es cuestión de distancia, si profundizas demasiado, pierdes la perspectiva". Pablo Veloso, no habría entendido el asunto del portero Kepa de no haber oído a Zidane que no quería interferencias en su plantilla.

4. "Fútbol. Seis letras, una palabra, un mundo, una pasión, un sentimiento, una ilusión… mi ilusión" Sin embargo, es difícil alinearse con Paco Jémez cuando asegura "en mi equipo quiero jugadores mercenarios, que se dejan la vida por ganar dinero. Esos son los mejores, como yo, que jugaba para ganar dinero. Los sentimientos se van". Y me vuelvo a preguntar, ¿se puede jugar al fútbol sin sentimientos?

5. "Pelé dijo: "Dios me envió al mundo para enseñar a jugar al fútbol". Diego Maradona respondió: "Yo no me acuerdo haber mandado a nadie…" Dos futbolistas excepcionales, como también lo fueron Di Stéfano, Cruyff, Beckenbauer, Bobby Charlton, Gento, Puskas, Sivori, Amancio, Zico, Garrincha, Eusebio, Kubala, Luis Suárez, Keegan. Rummenigge, Platini, Hugo Sánchez, Ronaldo Nazario, Van Basten, Hagi, Laudrup, Rivaldo, Ronaldinho, Zidane, Messi, Cristiano, Andrés Iniesta, etcétera. Todos ellos "fuera de serie".

6. "Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida. Pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol". Eduardo Sachery nos sitúa, coincido con él que el fútbol es un espejo de la vida misma, aprendiendo y encarando un modelo de vida.

7. "Tengo dos problemas para jugar al fútbol. Uno es la pierna izquierda. El otro es la pierna derecha". Roberto Fontanarrosa, física y técnicamente, no estaba preparado para jugar fútbol, pero, mentalmente, lo amaba, lo sentía, lo escribía y nos lo hacía sentir en sus cuentos de fútbol…

8. "El fútbol es el primer deporte del mundo, es el deporte más atractivo para todos los continentes. Si yo tuviera que decir por qué sucede eso, es porque no siempre ganan los poderosos". Marcelo Bielsa lo sufrió en propias carnes, hay ejemplos de que no es muy común que ocurran gestas como las del Leicester en Inglaterra ganando la temporada pasada a equipos mucho más ricos; igual que cuando el Athletic de Bilbao, o la Real Sociedad ganaron la Liga en España…

9. "Llamar jugador al que hace bien la jugada es como llamar escritor al que tiene buena letra", Ricardo Olivós acierta. En su día, definí tres clases de jugadores: a) Los que juegan bien al balón; b) Los que corren al fútbol; c) Los que juegan bien al fútbol. Todos ellos son útiles, si bien a la gente les gusta mucho más aquellos futbolistas que hacen "virguerías" con la pelota…

10. "No hay técnico en el mundo que pueda hacer un equipo ganador sin buenos jugadores". Tucho Méndez, es posible que pensara en Mourinho, o en Guardiola, porque con buenos mimbres no ganaron la temporada pasada con Manchester United y Manchester City, respectivamente. Y es que siempre surge algún equipo que puede jugar mejor que el tuyo…

11. "Todo lo que tiene que hacer un entrenador es tener contentos a once jugadores: los once suplentes. Los once titulares ya son felices porque son titulares". Rodney Marsh orientó a Zinedine Zidane, alineó a muchos suplentes contra Leganés y quedó eliminado en "Copa del Rey".

12. "El problema no es por qué echan a los entrenadores. El problema es que no saben para qué los fichan". Menotti sabía de lo que hablaba, en la Liga española 2017/18 de Primera División, son ya diez los entrenadores destituidos (El último es Cristóbal Parralo del Coruña), de un total de veinte equipos que forman la Liga. Y estamos en enero de 2018.

13. "Yo a mis equipos los coloco bien en la cancha, lo que pasa es que cuando empieza el partido los jugadores se mueven", según Alfio Basile. Y tiene razón, el fútbol no es estático, la pelota manda, orienta, dirige, ordena, desordena, descubre, no se decanta… ¡Y el juego, partido a partido, sigue sin descifrar la mayoría de sus misterios!

14. "El auténtico problema de nuestro equipo nacional es que en Italia tenemos cincuenta millones de consejeros". (Gianni Rivera). Un pensamiento extensivo a otras aficiones, las mentes se contagiaron mundialmente y aquí todo el mundo sabe de fútbol menos los propios entrenadores...

15. "El problema con los árbitros es que conocen las reglas, pero no el juego". (Bill Shankly). Casi es una verdad absoluta. Y lo peor es que, en el futuro, decidirá otro gran árbitro teórico tecnológico: El VAR.

16. "Un país habrá llegado al grado máximo de su civismo cuando en él se celebren partidos sin árbitros". (José Luis Coll). Así funcionábamos de niños, las refriegas no existían, nos regulábamos sin intermediarios, los Comités brillaban por su ausencia… Y disfrutábamos del fútbol, puro y duro, sin agredirnos entre nosotros.

17. "Si yo quisiera ser un individualista hubiera escogido el tenis". (Ruud Gullit). Yo también reniego de los individualismos interesados, el fútbol es muy bello si funciona todo el equipo.

18. "Yo creo que la gente debería ser capaz de jugar en todas las posiciones del campo… Por eso es tan importante que todos escuchen durante las conversaciones tácticas. El extremo izquierdo no puede dormirse cuando el entrenador habla sobre el lateral derecho". (Johan Cruyff). Y lo dice un futbolista que, cuando él jugaba, parecía que el partido era él mismo, en exclusiva…

19. "Cuando más te aproximas a la portería, más te alejas del gol". Juanma Lillo lo repitió muchas veces, en Salamanca se lo imbuía a Urzaiz un delantero centro rematador que se aparcaba en el área acumulando marcadores a su alrededor y el del portero. En España, actualmente, el que mejor asimila el consejo es Benzema, un incomprendido con poco gol, sus desmarques hacia dentro del campo y a las bandas arrastra marcadores y abre huecos que los aprovecha Cristiano Ronaldo, el auténtico goleador…

20. "Aprendo hasta de los niños en la playa; quizá porque mi fútbol es algo infantil, me divierto como un niño". Sin duda, Ronaldinho no fue consciente de que era uno de los mejores fenómenos del fútbol, admirado por su técnica florida, su cara dura en pleno juego, su madurez, su improvisación, su grandeza… Nada más y nada menos, logró dar la alternativa a Messi en el Barcelona ¡Estos niños del fútbol no debieran envejecer!

21. "El sentirte feliz como persona es superior a cualquier triunfo, es como lo veo", propio de la personalidad de uno de los mejores en el campo de juego, Andrés Iniesta. Ya lo definí en uno de mis libros como "La insoportable levedad del ser". Contundente, por otra parte, en sus convicciones mentales lo que le incorpora un respeto proverbial.

22. "Siempre es difícil perder para quien no está acostumbrado", según Mourinho; él mismo comprobó este gran misterio del fútbol en el Real Madrid, ¿por qué no se entrenan los grandes equipos para superar sus momentos de pérdida?

Salamanca, 5. Febrero. 2018.