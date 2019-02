Ciertas claves del fútbol en próximas eliminatorias de "Champions League".

“El fútbol es un deporte hermoso e imperfecto que tiene al hombre, a las decisiones imprevisibles de los hombres, como esencia”. (Daniel Córdoba, entrenador).

Es verdad que, con tanta información, es difícil comunicarse en el fútbol lo que parece un contrasentido. Y se sigue corriendo el riesgo de aceptar las eternas verdades absolutas que yo personalmente siempre quiero cuestionar sobre todo buscando nuevos matices que añadir; o al menos centrar mi propio enfoque agrandando la lupa si es posible. También me sorprende que la innovación de los clubes se esté centrando en aspectos del marketing, sobre todo, mucho más que en los aspectos deportivos, al fin y al cabo, es en lo que más debería centrarse la atención, aunque seguimos debatiendo si fue antes el huevo o la gallina. A finales de octubre de 2018, Nacho Labarga, en Marca, relataba el “misterio” que todos los aficionados intentan descifrar todos los días de su existencia, Y es que siempre cometemos la misma equivocación creyendo que en el fútbol un dibujo numérico concreto constituye la forma de jugar de un equipo o al menos las formas de su estructura básica... Y, sin embargo, resulta mucho más complejo descifrar otras claves fundamentales que las formaciones no representan con claridad.

Observemos esta síntesis de las formaciones que utilizan estos grandes equipos en 2018, a finales:

Real Madrid. 1.4.3.3.

Barcelona. 1.4.3.3.

Atlético de Madrid. 1.4.4.2.

Bayern de Münich. 1.4.1.4.1.

Juventus. 1.4.3.3.

Chelsea. 1.4.3.3.

Manchester City. 1.4.1.4.1.

Manchester United. 1.4.2.3.1.

París Saint Germain. 1.4.2.3.1.

Liverpool 1.4.3.3.

Y entresaco algunos apuntes resumidos fuera de los números. Lopetegui quiso implantar en el R. Madrid, a pesar de la pérdida de Cristiano Ronaldo, un fútbol con más presión arriba después de pérdida, más agresivo, y más combinativo, para llegar a la portería contraria. Los resultados no acompañaron la propuesta del técnico vasco. Quizás con Solari el equipo toca menos y llega más, los resultados cambiaron a mejor con titubeos previos. El Barcelona siguió manteniendo la posesión, se garantizó los goles de Messi, con un fútbol menos vistoso continúa siendo muy ofensivo, siempre a la espera de sus excelentes individualidades. El Atlético de Madrid se sigue mostrando compacto, defensivo antes que ofensivo, predomina la fuerza del bloque por encima de todo, todavía especulando con el gol a pesar de haber mejorado la plantilla de atacantes. El Bayern quiso recuperar el viejo estilo, ser más verticales con fútbol por las bandas, pero sin resultados tangibles. Están acusando la edad de sus hombres que, al parecer, serán renovados la próxima temporada los más destacados. A su vez, la Juventus prioriza la defensa, así como la vigencia de un objetivo prioritario como es el no encajar goles, aunque ha mejorado el elenco de puntas con la incorporación de Ronaldo.

En el Chelsea se ha notado la labor del nuevo entrenador Sarri, quien proclama la posesión y la posición, apenas con nuevos refuerzos, evolucionó la actitud hacia más ataque. Por otra parte, Guardiola sigue manejando nuevas tácticas, también intenta el juego con tres defensas y dos carrileros, el avance de los laterales por las diagonales hacia el interior, como siempre genera ocasiones a través del balón. En la jornada del 9 de diciembre, precisamente, perdió la cabeza ante la derrota contra Chelsea por 2-0. Mientras, el criticado Mourinho buscaba los resultados con el mayor entusiasmo con la base de una buena defensa (Antes de que lo cesaran en diciembre 2018). Apenas le importaba la posesión de pelota y ya estaba desconfiado con su propia plantilla. Curiosamente, a la marcha de Mourinho el United lo ha ganado prácticamente todo lo que permite unas comparaciones negativas para el portugués. Mientras, Thomas Tuchel en París intenta hacer un equipo sólido donde Neymar y Mbappé condicionan todo el juego de equipo, no digamos cualquier lesión como la actual de Neymar que lo ha paralizado un mes de juego. Sin duda, quiere tener la pelota, su estilo es ofensivo, pero depende demasiado de las individualidades para ganar porque los sistemas de repliegue del equipo son débiles aún.

Son ligeros apuntes de los mejores que reanudarán la competición de “Champions League” que tanto condiciona a todos… Y es bueno aportar otros apuntes de los mejores equipos. El holandés Van Gaal comentó recientemente en Mirror (6.enero.2019, Diego del Olmo, ElEspañol): "Si tuviera que apostar, apostaría por el Liverpool porque tiene una defensa más fuerte que el City. Desde el punto de vista de la calidad, el Liverpool no es favorito porque los jugadores más talentosos los tiene su oponente. Pero Guardiola solo entrena a sus equipos en una clave ofensiva y este es su punto débil. Cuando sus hombres tienen que defender son terribles". Además, Van Gaal ensalzó la figura de Klopp: "Klopp ha convertido a su equipo en una verdadera máquina de combate, tanto ofensiva como defensiva, independientemente de si sus hombres tienen o no el balón. Esto es lo que falta en el equipo de Guardiola". Y a su vez, concretó: "El City tiene ideas fabulosas de fútbol y está brillando en el campo, pero no tiene el espíritu correcto. Me gusta ver a los “citizens”, pero Klopp hace jugar al Liverpool de una manera absolutamente fantástica".

Sin duda, son estos equipos los que más enseñanzas pueden aportar en este momento tan preciso de la competición. Y habrá que esperar a las próximas eliminatorias que han emparejado a estos equipos “fuera de serie”.

Salamanca, 3 de febrero de 2019.