1.- El presidente Bertomeu, del Barcelona, fue entrevistado en su canal de televisión. Y declaró: “Messi tiene un contrato que firmamos hace dos años y que es por cuatro años. Antes de la última temporada, la 2020/21, él puede dejar el Barça, dejar el fútbol o jugar donde quiera”.

2.- Se vendió como exclusiva mundial en Sport-Barcelona. Y Messi no tuvo pelos en la lengua: "Me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso…”

3.- Cañizares en la Cope se soltó la lengua: “Celades ha perdido todo concepto de honor y ética”. Es para preguntarse, ¿Es Celades el responsable de lo que le ha pasado a Marcelino? ¿Cuándo en su día Cañizares fichó como portero por Celta o Valencia, no consideró que perjudicó al que ejercía de titular de aquellos equipos?

4.- Ancelotti tiene problemas en el Nápoles por unas obras no terminadas a tiempo en los vestuarios. “Veo un desprecio y una falta de apego al equipo de la ciudad. Estoy consternado”.

5.- En el juicio por posible amaño del Levante-Zaragoza, declaró Tebas, presidente de la LFP. “Estaban afectados tanto Roig Negueroles como su padre y Llaneza. Me llaman muy preocupados y me dicen que hay que vigilar al Zaragoza “porque compran partidos”. Javi Venta (Jugó en el Levante ese partido) me ha confirmado que compraron el partido y estamos acojonados”.

6.- Sole 24 Ore, Exor, holding que controla el 63,77% de la Juventus publicó sus cuentas semestrales. El pasivo del club turinés habría aumentado en 40 millones desde que llegó Cristiano Ronaldo. Y la deuda financiera neta pasó de 309,8 millones en junio de 2018 a 464, reduciéndose el patrimonio neto de 72 a 32 millones. Las previsiones son de cierre con pérdidas, aunque influirá el papel del equipo en “Champions League”.

7.- Ceballos declaró: “Apenas he notado diferencia entre el Madrid y el Arsenal”. Luego hizo algunas comparaciones entre futbolistas…¡Impropio!

8.- Mourinho asistió a la sede de “La Liga” en España y analizó la entrada de la tecnología al mundo del fútbol. “Yo vine a España porque quería entrenar al Real Madrid, y porque quería intentar ser el primero en ganar el campeonato inglés, el italiano y el español, vine con eso en la cabeza”. (…) “Al llegar le dijeron que teníamos al otro lado al mejor equipo del mundo, que nos estaban machacando y teníamos que invertir la situación, iba con mi naturaleza. Ganamos la Liga y la Supercopa pero nada como la final de Copa”.

9.- La “Premier League” estrenó esta temporada el VAR. Los árbitros han efectuado un análisis del videoarbitraje de las cuatro primeras jornadas transcurridas. Admiten que se han producido cuatro errores, cuestión que no ocurre mucho en nuestra Liga.

10.- El viernes 13 de setiembre Zinedine Zidane dijo en rueda de prensa: “Es mi filosofía, la de creer en todos mis jugadores”. “¿No tiene confianza en Vinicius? – Tiene la máxima confianza de su entrenador, y eso te lo puedo garantizar. Tiene 19 años y es seguro que es el futuro del Madrid. Cada cosa lleva su tiempo y él está en un proceso de hacer las cosas bien. Pero a veces no va a jugar porque va a jugar otro, nada más. Y cada partido será así. Dejar de decir eso porque es un buen jugador, voy a contar con él y tengo confianza plena”.

11.- A los pocos días de ser destituido en el Valencia, declaró el entrenador Marcelino: “El 19 de julio el propietario me dijo a la cara que había una confianza absoluta en nuestro trabajo… ¿cómo puedo pensar que me pueden destituir el 10 de setiembre” (…) “La Copa es la clave…recibimos mensajes directos y de otras personas que teníamos que rechazar la Copa… Ganarla fue el detonante de esta situación. Quién me lo iba a decir”.

12.- “En la vida hay que demostrar hasta que te mueres”. (“Cholo” Simeone)

Salamanca, 14. setiembre.2019.